Альтернативы - Zoho Projects
Asana
asana.com
Asana — это веб-приложение и мобильное приложение, призванное помочь командам организовывать, отслеживать и управлять своей работой. Forrester, Inc. сообщает, что «Asana упрощает управление командной работой». Его производит одноименная компания. (Асана, Инк.) Ее основали в 2008 году соучредитель F...
ClickUp
clickup.com
Наша миссия — сделать мир более продуктивным. Для этого мы создали одно приложение, которое заменяет их все — «Задачи», «Документы», «Цели» и «Чат».
Smartsheet
smartsheet.com
Smartsheet — это программное обеспечение как услуга (SaaS), предлагающее для совместной работы и управления работой, разработанное и продаваемое компанией Smartsheet Inc. Оно используется для назначения задач, отслеживания хода проекта, управления календарями, обмена документами и управления другой ...
SEMrush
semrush.com
SEMrush предлагает решения для SEO, PPC, контента, социальных сетей и конкурентных исследований. Нам доверяют более 6000000 маркетологов по всему миру
Nifty
nifty.pm
Управляйте проектами, а не инструментами. Хватит переключаться между инструментами чатов, задач, документов, календаря и собраний — объедините свою команду и клиентов в одном простом, но мощном приложении.
Wrike
wrike.com
Только платформа управления работой Wrike дает вашей команде полную прозрачность и контроль над всеми вашими задачами и проектами. Программное обеспечение для управления проектами никогда не было более удобным для совместной работы.
TeamGantt
teamgantt.com
Попробуйте бесплатный инструмент для создания диаграмм Ганта от TeamGantt и создайте диаграмму Ганта онлайн за считанные минуты с помощью планирования перетаскиванием. Самый лучший и бесплатный навсегда — кредитная карта не требуется.
Teamwork
teamwork.com
Создайте эффективную команду, которая отлично работает вместе, с помощью программного обеспечения для управления проектами Teamwork, службы поддержки, чата, программного обеспечения для управления документами и CRM.
ContentStudio
contentstudio.io
ContentStudio предлагает инструмент для поиска контента, который упрощает создание блогов и социальных сетей для бизнеса в любой нише или на рынке.
ProofHub
proofhub.com
ProofHub — это программное обеспечение для планирования проектов, в котором есть все инструменты, необходимые вашей команде для совместной работы быстрее. Нет платы за пользователя. Бесплатная пробная версия. Никакой кривой обучения.
SocialPilot
socialpilot.co
SocialPilot — инструмент маркетинга в социальных сетях для повышения узнаваемости бренда и трафика. Мы адаптировали автоматизацию планирования социальных сетей для маркетологов.
Hive
hive.com
Платформа производительности №1 для быстро развивающихся команд. Управляйте проектами, отслеживайте задачи и сотрудничайте с командами любого размера. Начните работу с бесплатной 14-дневной пробной версией сегодня.
CoSchedule
coschedule.com
Семейство гибких маркетинговых инструментов, которые помогут вам сохранять концентрацию, реализовывать проекты вовремя и делать вашу команду счастливой. Приведите себя в порядок прямо сейчас.
Optimizely
optimizely.com
Optimizely — американская компания, которая производит прогрессивное программное обеспечение для доставки и экспериментирования для других компаний. Технология платформы Optimizely предоставляет инструменты A/B-тестирования и многовариантного тестирования, персонализацию веб-сайтов и возможности пер...
Beesbusy
beesbusy.com
Beesbusy — это интуитивно понятный инструмент управления проектами для совместной работы. Легко планируйте свои задачи и организуйте свое время, чтобы воплотить свои проекты в жизнь.
Spreadsheet
spreadsheet.com
Знакомая вам электронная таблица, обладающая мощью базы данных и системы управления проектами. Гантт, Календарь, Канбан, Формы и Автоматизация. Начните бесплатно.
Opal
workwithopal.com
Гибкая платформа динамического планирования, которая соединяет стратегию с исполнением. Opal обеспечивает беспрецедентную видимость и согласованность действий маркетинговых и коммуникационных команд, необходимые для выполнения исключительной работы.
Planly
planly.com
По-настоящему автоматизированный планировщик социальных сетей. Planly — бесплатный планировщик социальных сетей для всех. Благодаря полной автоматизации и расширенному интерфейсу мы позволяем вам хранить медиафайлы, планы и автоматически публиковать сообщения в социальных сетях — без дополнительных...
ShareFile
sharefile.com
Безопасно делитесь контентом и сотрудничайте с клиентами и внутренними командами с любого устройства и из любого места с помощью ShareFile. Департаментам и малым предприятиям нужны простые и безопасные решения для совместной работы с клиентами и друг с другом. С помощью ShareFile используйте любое у...
Narrator
narrator.ai
Платформа данных Экранного диктора позволяет любому получить ответы за считанные минуты, а не за недели, благодаря системе Customer 360, которая содержит информацию обо всех взаимодействиях клиентов с вашим бизнесом.
PromoPrep
promoprep.com
PromoPrep is a marketing calendar & promotion planning platform designed to improve organization and communication for marketing teams of all sizes. Rather than using endless spreadsheets or hacking a project management tool to track marketing activities - PromoPrep is a true marketing calendar full...
Gain
gainapp.com
Simply put: Gain is client feedback for social media content, made easy. Marketing teams across 51 countries trust Gain with social media content for over 9,000 brands because Gain incorporates the layer of client feedback and approvals to their social media workflow. With Gain’s automated approval ...
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Service — это облачная унифицированная платформа обслуживания клиентов, основанная на искусственном интеллекте, которая обеспечивает бесперебойное взаимодействие с клиентами и агентами по более чем 30 цифровым, социальным и голосовым каналам, а также предоставляет действенную и масштабируем...