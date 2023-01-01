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Альтернативы - Zoho Contracts

SpringCM

SpringCM

springcm.com

SpringCM — это безопасная облачная платформа, которая управляет контрактами на продажу и всеми типами документов в настольных, мобильных и партнерских приложениях, таких как Salesforce. SpringCM управляет всем жизненным циклом контракта с помощью расширенных рабочих процессов, которые автоматизируют...

Zoopsign

Zoopsign

zoopsign.com

Упростите управление контрактами, повысьте безопасность и оптимизируйте рабочие процессы с помощью решений Zoop Sign для электронной подписи и отслеживания документов. Начните бесплатную пробную версию прямо сейчас

Precisely

Precisely

preciselycontracts.com

Precision — это программное обеспечение для управления жизненным циклом контрактов, которое помогает юридическим отделам сосредоточиться на действительно важной работе. Благодаря автоматизированному составлению контрактов, рабочим процессам утверждения, электронной подписи, интеллектуальному архивир...

Contractify

Contractify

contractify.io

Программное обеспечение для управления контрактами для электронного подписания, управления и автоматизации всех ваших контрактов в Интернете. Contractify дает командам возможность сотрудничать онлайн.

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