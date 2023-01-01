Альтернативы - Zoho Analytics

Pipeline CRM

pipelinecrm.com

CRM для продавцов от продавцов Получите платформу CRM для продаж, которая предлагает простую настройку, прозрачную интеграцию, полную настройку и интуитивно понятные инструменты. С программным обеспечением Pipeline CRM у вас будет все необходимое для ускорения продаж.