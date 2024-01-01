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Альтернативы - Zerve

Box

Box

box.com

Box, Inc. (ранее Box.net) — американская интернет-компания, базирующаяся в Редвуд-Сити, Калифорния. Компания специализируется на облачном управлении контентом и сервисе обмена файлами для бизнеса. Официальные клиенты и приложения доступны для Windows, macOS и нескольких мобильных платформ. Компания ...

Databricks

Databricks

databricks.com

Databricks — компания, основанная создателями Apache Spark. Databricks вырос из проекта AMPLab в Калифорнийском университете в Беркли, который участвовал в создании Apache Spark, среды распределенных вычислений с открытым исходным кодом, построенной на основе Scala. Databricks разрабатывает веб-плат...

Deepnote

Deepnote

deepnote.com

Управляемые блокноты для ученых и исследователей данных.

Alibaba Cloud

Alibaba Cloud

alibabacloud.com

Alibaba Cloud предоставляет интегрированный набор надежных и безопасных инструментов и продуктов для облачных вычислений, помогая вам создавать облачную инфраструктуру и центры обработки данных в различных регионах для расширения возможностей вашего бизнеса и глобальной отрасли. Попробуйте бесплатно...

Obviously AI

Obviously AI

obviously.ai

Весь процесс работы с Data Science — построение алгоритма машинного обучения, объяснение результатов и прогнозирование результатов — упакован в один клик.

Observable

Observable

observablehq.com

Исследуйте, анализируйте и объясняйте данные. Как команда. Откройте для себя новую информацию, ответьте на больше вопросов и принимайте более эффективные решения.

Lightning AI

Lightning AI

lightning.ai

PyTorch, молниеносная скорость — платформа, позволяющая командам создавать искусственный интеллект без головной боли.

OpenText

OpenText

opentext.com

OpenText Corporation (также пишется opentext) — канадская компания, которая разрабатывает и продает программное обеспечение для управления корпоративной информацией (EIM). OpenText со штаб-квартирой в Ватерлоо, Онтарио, Канада, является крупнейшей канадской компанией-разработчиком программного обесп...

Landing AI

Landing AI

landing.ai

Компьютерное зрение стало очень простым. Создайте и разверните свою систему компьютерного зрения за считанные минуты. Никакого сложного программирования или опыта работы с искусственным интеллектом не требуется.

Dataiku

Dataiku

dataiku.com

Dataiku — это компания, занимающаяся искусственным интеллектом (ИИ) и машинным обучением, которая была основана в 2013 году. В декабре 2019 года Dataiku объявила, что CapitalG — венчурный фонд поздней стадии роста, финансируемый Alphabet Inc. — присоединился к Dataiku в качестве инвестора и что он д...

Hex

Hex

hex.tech

Hex — это современная платформа данных для науки о данных и аналитики. Блокноты для совместной работы, красивые приложения для работы с данными и безопасность корпоративного уровня.

mindsdb

mindsdb

mindsdb.com

НЛП внутри вашей базы данных. Примените возможности моделей OpenAI GPT и Hugging Face к текстовым данным в вашей базе данных всего за несколько строк SQL.

Akkio

Akkio

akkio.com

Прогнозирующий ИИ для аналитиков. Обеспечьте своим предприятиям конкурентное преимущество благодаря быстрой аналитике и простым прогнозам. Кодирование не требуется.

Kili Technology

Kili Technology

kili-technology.com

Простой и быстрый инструмент аннотаций для масштабирования ваших проектов машинного обучения.

DagsHub

DagsHub

dagshub.com

DAGsHub — это место, где люди создают проекты по науке о данных. Используйте DAGsHub, чтобы находить, воспроизводить и вносить вклад в свои любимые проекты по науке о данных.

RunLve

RunLve

web.runlve.com

Runlve находится в центре революции искусственного интеллекта. Runlve предоставляет инструменты обработки данных, MLOps, а также средства управления данными и моделями, чтобы предоставить нашим клиентам и сообществу возможности искусственного интеллекта для продвижения их проектов.

Clarifai

Clarifai

clarifai.com

Clarifai — это ведущая платформа для производства полнофункциональных технологий искусственного интеллекта, LLM и компьютерного зрения для моделирования неструктурированных изображений, видео, текста и аудиоданных.

V7

V7

v7labs.com

Полная инфраструктура для корпоративных обучающих данных, включая маркировку, рабочие процессы, наборы данных и работу людей.

Qlik

Qlik

qlik.com

Qlik® помогает вам использовать ваши данные для решения проблем, достижения новых целей и удовлетворения важнейших потребностей бизнеса. Все начинается здесь. С лидером отрасли в области решений для интеграции и анализа данных, которые поддерживают вашу стратегию искусственного интеллекта.

Saturn Cloud

Saturn Cloud

saturncloud.io

Любимый специалистами по данным, управляемый ИТ-специалистами. Ваше универсальное решение для обработки данных и разработки, развертывания и конвейеров данных в облаке.

Pecan

Pecan

pecan.ai

Программное обеспечение для прогнозной аналитики от Pecan создано для эффективной работы. Получайте точные и действенные прогнозы за считанные дни и раскройте возможности AutoML.

Infoveave

Infoveave

infoveave.com

Infoveave® — это единая платформа автоматизации данных и принятия решений, которая объединяет данные из нескольких источников для предоставления интеллектуальной информации и своевременной аналитики, что, в свою очередь, обеспечивает предприятиям ясность, необходимую для принятия критически важных р...

HIRO

HIRO

hiro.so

Хиро создает инструменты для разработчиков, которые позволяют использовать Web3 в Биткойне. Набор инструментов Хиро раскрывает весь потенциал Биткойна посредством смарт-контрактов, цифровых активов и децентрализованных приложений.

hasty.ai

hasty.ai

hasty.ai

Теперь Hasty является частью CloudFactory, мирового лидера в области решений искусственного интеллекта с участием человека, которые ускоряют жизненный цикл искусственного интеллекта. Больше не придется жертвовать качеством ради эффективности. Узнайте больше об Accelerated Annotation, новом продукт...

ForePaaS

ForePaaS

forepaas.com

ForePaaS (компания OVHcloud) — это первая комплексная мультиоблачная платформа для создания, развертывания и масштабирования приложений и алгоритмов обработки данных промышленного уровня. Мы объединяем обработку данных, обработку данных и бизнес-аналитику в автоматизированную интегрированную среду, ...

Exploratory

Exploratory

exploratory.io

Простой пользовательский интерфейс Exploratory позволяет любому использовать Data Science для быстрого исследования данных, получения более глубокой информации и эффективного общения.

evoML

evoML

evoml.ai

evoML дает специалистам по данным, инженерам и бизнес-лидерам возможность ускорить создание эффективных моделей машинного обучения с нескольких месяцев до недель и повысить эффективность кода машинного обучения для увеличения скорости работы и повышения прибыльности.

Spotfire

Spotfire

spotfire.com

Программное обеспечение Spotfire®, подразделение Cloud Software Group, обеспечивает мощную аналитику самообслуживания для предприятий с интенсивным использованием данных. Spotfire выходит за рамки базовых панелей заднего вида и предлагает единую платформу визуального анализа для исследования данных...

SAVVI AI

SAVVI AI

savviai.com

SAVVI AI помогает предприятиям создавать, запускать и управлять приложениями искусственного интеллекта за считанные минуты с помощью нашей запатентованной платформы практического искусственного интеллекта — не требуется никаких специалистов по анализу данных, уже существующих данных или специальной ...

Qualetics

Qualetics

qualetics.com

Qualetics предоставляет революционную платформу искусственного интеллекта, которая позволяет вам легко использовать Data Science для вашего бизнеса без ограничений ресурсов и инфраструктуры. Компании любого размера, от стартапов до крупных предприятий, могут использовать платформу Qualetics для реше...

ActiveEon

ActiveEon

activeeon.com

Activeeon — компания-разработчик программного обеспечения, предоставляющая инновационные решения с открытым исходным кодом для планирования заданий, автоматизации ИТ, ускорения и масштабируемости, больших данных, распределенных вычислений и оркестрации приложений. Activeeon помогает компаниям автома...

PI.EXCHANGE

PI.EXCHANGE

pi.exchange

PI.EXCHANGE AI & Analytics Engine («Механизм») — это платформа для анализа данных и машинного обучения (ML), которая позволяет каждому, даже начинающим пользователям, создавать по доступной цене высокопроизводительные приложения ML за считанные минуты или часы, а не недели или месяцы — нет. требуетс...

TeleSign

TeleSign

telesign.com

Telesign обеспечивает Continuous Trust™ ведущим мировым предприятиям, соединяя и защищая их цифровые идентификационные данные. Telesign проверяет более пяти миллиардов уникальных телефонных номеров в месяц, что представляет половину мобильных пользователей в мире, и предоставляет критическую информа...

Deci AI

Deci AI

deci.ai

Deci позволяет глубокому обучению реализовать свой истинный потенциал, используя ИИ для создания лучшего ИИ. Благодаря комплексной платформе ускорения глубокого обучения разработчики ИИ могут создавать, оптимизировать и развертывать более быстрые и точные модели для любой среды, включая облачную, пе...

Decanter AI

Decanter AI

decanter.ai

Decanter AI, платформа искусственного интеллекта без кода, которая помогает специалистам по данным, экспертам в предметной области и заинтересованным сторонам бизнеса беспрепятственно разрабатывать и развертывать решения искусственного интеллекта. Decanter AI предоставляет предприятиям технологии ма...

Bitdeer

Bitdeer

bitdeer.com

Bitdeer — ведущая в мире платформа для обмена майнерами, где пользователям предоставляется полный спектр решений для майнинга криптовалют и облачного хостинга. Это первая в мире платформа, обеспечивающая реальную вычислительную мощность даже в 1 TH.

Algforce.ai

Algforce.ai

ai.algforce.com

AlgForce.ai стремится стать технологическим партнером предприятий в области искусственного интеллекта. Ее продукт AlgForce Copilot создает решение «AIGC+Data Insight». Используя генеративный искусственный интеллект и механизмы low-code, он помогает нетехническому персоналу предприятий запрашивать б...

Accern

Accern

accern.com

Accern — ведущая компания NLP, предоставляющая предприятиям возможность разрабатывать отраслевые решения. Предлагая комплексную платформу НЛП, модели, данные и чат, адаптированные для различных отраслей, компания ускоряет окупаемость инвестиций для ведущих организаций в сфере финансовых услуг, госуд...

4Paradigm

4Paradigm

en.4paradigm.com

4Paradigm — пионер отрасли и лидер в области корпоративного искусственного интеллекта, а также крупнейший участник китайского рынка ИИ для принятия решений, ориентированного на платформу. Компания предоставляет комплексные решения искусственного интеллекта корпоративного уровня, обслуживающие отрасл...

UbiOps

UbiOps

ubiops.com

Превратите свои локальные аналитические сценарии в мощные приложения, управляемые данными! UbiOps — это простой в использовании уровень развертывания и обслуживания вашего кода обработки данных, искусственного интеллекта и машинного обучения. Он превращает ваши модели и скрипты Python и R в действу...

Snorkel

Snorkel

sumatra.ai

Sumatra — это платформа самообслуживания, позволяющая инженерам машинного обучения определять конвейеры в реальном времени на основе необработанных данных о событиях. Подключите потоки событий, объявите о своих преобразованиях и мгновенно обслуживайте функции онлайн и офлайн. Никакой повторной реали...

Sensetime

Sensetime

sensetime.com

Привержена развитию инновационных технологий искусственного интеллекта, вносящих позитивный вклад в экономическое, социальное и человеческое развитие.

Qwak

Qwak

qwak.com

Qwak — это полностью управляемая, доступная и надежная платформа искусственного интеллекта, которая позволяет специалистам по искусственному интеллекту преобразовывать и хранить данные, создавать, обучать и развертывать свои приложения искусственного интеллекта, а затем контролировать весь их конвей...

HyperSense

HyperSense

hypersense.subex.com

HyperSense AI изначально создавался как облачное контейнерное решение на основе микросервисов и поддерживает CI/CD с непрерывными обновлениями. Это обеспечивает гибкость, масштабируемость и эластичность. Он построен на лучших и новейших технологиях и может масштабироваться, чтобы соответствовать ожи...

Gurobi

Gurobi

gurobi.com

Gurobi производит самый быстрый и мощный в мире решатель для математической оптимизации — Gurobi Optimizer, который используется ведущими мировыми компаниями в более чем 40 различных отраслях для быстрого решения сложных реальных задач и принятия автоматизированных решений, оптимизирующих их эффекти...

Graphext

Graphext

graphext.com

Graphext — это расширенное аналитическое решение, которое помогает компаниям принимать более обоснованные решения на основе данных. Мы собираем их данные, обогащаем их и предоставляем мощный визуальный интерфейс для получения действенной информации об их клиентах, рынке и продуктах.

C3.ai Developer

C3.ai Developer

developer.c3.ai

C3.ai — ведущий поставщик корпоративного программного обеспечения для искусственного интеллекта, предназначенного для ускорения цифровой трансформации. Академия C3 AI предлагает опыт обучения, который позволяет разработчикам и специалистам по обработке данных добиться успеха, независимо от их уровн...

Artivatic.ai

Artivatic.ai

artivatic.ai

Artivatic, ключевая часть консалтинговой группы D2C, находится в авангарде цифровых инноваций в сфере страхования и здравоохранения. Наша платформа производит революцию в отрасли, автоматизируя и оцифровывая весь жизненный цикл операций, включая продажи, регистрацию, ценовое предложение, андеррайтин...

Kortical

Kortical

kortical.com

Kortical — комплексная платформа машинного обучения — редактируемая в коде, созданная для специалистов по данным, помогающая в подготовке данных, построении моделей машинного обучения, развертывании масштабируемых моделей несколькими щелчками мыши и управлении ими с помощью функций ML Ops. Kortical...

Trendskout

Trendskout

trendskout.com

Раскройте возможности искусственного интеллекта и автоматизированного машинного обучения Trendskout исключает дорогостоящий и трудоемкий проектный подход, характерный для типичного внедрения ИИ. Наше программное обеспечение для искусственного интеллекта готово улучшить ваш бизнес прямо из коробки и...

Civis Analytics

Civis Analytics

civisanalytics.com

Civis Analytics помогает организациям использовать данные для получения конкурентного преимущества в том, как они идентифицируют, привлекают и вовлекают свою аудиторию. Благодаря мощному сочетанию лучших в своем классе данных, передовых программных решений и междисциплинарной команде ученых, разрабо...

Peak

Peak

peak.ai

Peak — компания, занимающаяся искусственным интеллектом, которая предоставляет платформу, приложения и услуги, помогающие предприятиям использовать потенциал искусственного интеллекта для увеличения доходов, увеличения прибыли и повышения эффективности. Облачная платформа искусственного интеллекта ...

Datagran

Datagran

datagran.io

Простой инструмент, который объединяет данные всей компании, включая экспертов и неспециалистов. Создавать сложные модели и проводить анализ, а также обмениваться ими и принимать меры на их основе.

DataCanvas

DataCanvas

datacanvas.com

Компания Beijing ZetYun Technology Co., Ltd. (DataCanvas) была основана в 2013 году с упором на непрерывную разработку и создание автоматизированной платформы для обработки данных, уделяя особое внимание предоставлению полного набора платформ разработки для специалистов по данным и специалистам по и...

Deep Cognition

Deep Cognition

deepcognition.ai

Deep Cognition специализируется на использовании передового искусственного интеллекта для автоматизации ввода сложных данных. PaperEntry AI, наша безграничная технология искусственного интеллекта, оптимизирует сложные документы на таможне и за ее пределами, включая коммерческие счета, упаковочные л...

H2O.ai

H2O.ai

h2o.ai

H2O.ai — ведущий поставщик платформ генеративного искусственного интеллекта и машинного обучения с открытым исходным кодом, миссией которого является демократизация искусственного интеллекта. Он воплощает техническое мастерство 30 мастеров Kaggle в простые облачные продукты искусственного интеллекта...

TrueFoundry

TrueFoundry

truefoundry.com

TrueFoundry — это облачная PaaS для команд машинного обучения, позволяющая создавать, развертывать и доставлять приложения ML/LLM в собственном облаке/локальной инфраструктуре более быстрым, масштабируемым и экономически эффективным способом с правильными средствами управления, что позволяет им дост...

KNIME

KNIME

knime.com

KNIME помогает отдельным лицам и организациям разобраться в данных. Программное обеспечение KNIME объединяет мир информационных панелей и расширенной аналитики посредством интуитивно понятного интерфейса, подходящего для всех, кто работает с данными. Это дает возможность большему количеству бизнес-...

Explorium

Explorium

explorium.ai

Explorium — ведущая компания по обработке данных, которая использует технологию GenAI для создания крупнейшей в мире и высококачественной коллекции внешних данных премиум-класса, что позволяет компаниям принимать точные решения при выходе на рынок. Благодаря нашему глубокому опыту в области науки о ...

Neo4j

Neo4j

neo4j.com

Neo4j — это система обработки данных и машинного обучения, которая использует связи в ваших данных для улучшения прогнозов. Он подключается к корпоративным экосистемам данных, поэтому вы можете быстро запустить в производство больше проектов по науке о данных. Используя каталог из более чем 65 предв...

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