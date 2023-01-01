ZEFYR: программное обеспечение для онлайн-бухгалтерского учета, доступное каждому. Ведите бухгалтерский учет самостоятельно и с легкостью! Программное обеспечение разработано во Франции.

Веб-сайт: zefyr.net

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