Альтернативы - Zeel
FitOn
fitonapp.com
Похудейте, приведите себя в форму и прекрасно себя чувствуйте в любое время и в любом месте с помощью бесплатных занятий фитнесом по запросу, индивидуальных планов тренировок и медитаций под руководством инструктора.
Vagaro
vagaro.com
Найдите следующего салона, спа-салона или фитнес-специалиста. Читайте и публикуйте отзывы. Запишитесь на онлайн-прием 24/7 на стрижку, окрашивание, уход за ногтями, уход за кожей, массаж, макияж, услуги личного тренера, йогу, пилатес и многое другое!
Booksy
booksy.com
Booksy — записывайтесь на прием онлайн. Найдите и закажите косметические услуги, такие как парикмахерские, маникюр, спа или массаж. Проверьте цены и отзывы!
Glamsquad
glamsquad.com
Сочетает в себе безупречные технологии, самых талантливых профессионалов в области красоты и ваши цели в области красоты, чтобы дать вам возможность выглядеть потрясающе, чувствовать себя потрясающе и быть потрясающими – на ваших собственных условиях.
Manicare
manicare.com.au
Основные средства ухода за кожей и красоты, которым доверяют в Австралии уже более 40 лет.