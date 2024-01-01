Альтернативы - Zapworks
Vectary
vectary.com
Создавайте интерактивные 3D-приложения, чтобы донести свои идеи. Встречайте Vectary, онлайн-платформу для создания и управления интерактивными 3D-проектами, которые вдохновляют, обучают и решают проблемы. Никаких загрузок, никакого кода — все в браузере.
Dopple.ai
dopple.ai
Испытайте новый способ общения с тысячами персонажей, компаньонов и наставников, основанный на искусственном интеллекте.
Sketchfab
sketchfab.com
Имея сообщество, насчитывающее более миллиона авторов, мы являемся крупнейшей в мире платформой для публикации, обмена и открытия 3D-контента в Интернете, на мобильных устройствах, в AR и VR.
Emersya
emersya.com
Emersya's Interactive 3D is an all-in-one medium that allows customers to: - Explore products inside & out, from all angles and in great detail - Browse interactive product visuals of the highest quality - Learn about a product's story through enriched content - Simulate & try out product features i...
LEVAR
levar.io
Start driving more conversions today with 3D and augmented reality shopping experiences from LEVAR. Create and distribute 3D/AR product models on your eCommerce store and across all of your marketing and sales channels—product pages, email, SMS, social media, and landing pages. LEVAR’s exact-to-scal...
VNTANA
vntana.com
VNTANA is a SaaS platform that makes 3D asset production and distribution fast and scalable. 3D is driving high ROI in B2B and B2C sales (2x conversion lift and 40% reduction in returns), but implementing 3D has required a lot of manual work from 3D artist which is time consuming and expensive. VNTA...
Designhubz
designhubz.com
Designhubz provides end-to-end 3D and Augmented Reality(AR) asset creation, management and distribution to online brands and retailers. Designhubz' web-based suite and advanced digitization rigs convert entire physical inventories into 3D and AR visualizations and virtual try-ons in a matter of days...
Yulio
yulio.com
Our mission at Yulio is to build the best VR and AR presentation software by making VR an easy, mobile, and affordable tool for business. Whether you're an architect looking to stand out during the bidding process, an interior designer looking to catch mistakes between iterations, or a salesperson h...
Xarwin
xarwin.com
Xarwin is a powerful WebAR marketing platform that enables you to launch campaigns and generate leads and sales with ease while reducing costs without the need to code or download apps. Whilst choosing between the AR solutions that xarwin supports, such as marker-less object placement, drag and drop...
Avataar
avataar.ai
3D spatial narratives are revolutionizing the landscape of online shopping; 6 out of 10 shoppers prefer to buy from retailers who integrate 3D in their digital stores. Avataar offers an efficient, plug-and-play solution for 3D videos and interactive web scrolls, tailored for ecommerce stores across ...
Camweara
camweara.com
Camweara, augmented reality software plugin virtually allows customers to wear products you are selling in a realistic way: at home, in the office, in a restaurant with friends or in the shop. Increases sales conversion rate & decreases product returns on online stores. It is compatible for Shopify,...
Sayduck
sayduck.com
Sayduck offers engaging, fully interactive 3D models ready to be added anywhere online or be viewed in Augmented Reality, connecting brands and retailers
Aryel
aryel.io
Aryel — это платформа без кода, которая позволяет агентствам и брендам создавать, распространять и оптимизировать иммерсивные рекламные кампании, собирая при этом ценные данные, включая эмоциональное состояние аудитории и черты лица. Примечательно, что Aryel обслуживает клиентов по всему миру, включ...
CareAR
carear.com
С помощью CareAR вы можете ускорить решение проблем, сократить количество отправок и повысить показатели удовлетворенности клиентов. Наша платформа управления опытом обслуживания (SXM) обеспечивает удаленную поддержку дополненной реальности и самостоятельные инструкции для клиентов и групп управлени...
UniteAR
unitear.com
Инновационная SaaS-платформа дополненной реальности без программирования UniteAR предлагает передовое решение дополненной реальности (AR), которое не требует навыков программирования, что делает создание AR доступным для всех. С помощью UniteAR пользователи могут создавать увлекательные AR-приложени...
Blippbuilder
blippar.com
Простой, но мощный способ создания дополненной реальности — с помощью Blippbuilder. Инструмент дизайна прост в освоении и позволяет добавить уровень интерактивности к вашим печатным материалам, будь то плакат, печатная реклама, стенд на мероприятии или книга. Оживите его с помощью анимации, игр или ...
ROAR
theroar.io
ROAR Editor — лучший в своем классе инструмент для создания собственного высококачественного опыта дополненной реальности всего за пару кликов. Он предназначен для нетехнических пользователей. Независимо от того, нужно ли вам это для личного использования или для бизнеса, ROAR предоставит вам полный...
MyWebAR
mywebar.com
MyWebAR — это облачная платформа, которая позволяет пользователям создавать и делиться опытом дополненной реальности всего за пару кликов, а также помогает значительно ускорить и упростить процесс разработки. Все возможности MyWebAR доступны в веб-браузере и не требуют от потребителей загружать каки...
Hololink
hololink.io
Hololink — это веб-редактор дополненной реальности, который позволяет создавать AR с помощью визуального решения без кода и лучшего в отрасли распознавания изображений. AR, созданная в Hololink, обслуживается непосредственно в мобильном браузере без использования приложения, благодаря чему весь проц...
Vossle
vossle.ai
Vossle — это SaaS-платформа для разработки WebAR без кода, с помощью которой компании могут создавать дополненную реальность менее чем за 1 минуту. Для работы с мировыми целями, кампаниями на основе изображений, играми или примерами на основе распознавания лиц с использованием основного механизма AR...
ViewAR
viewar.com
ViewAR SDK позволит вам использовать все доступные системы отслеживания, такие как Wikitude, VisionLib, Vuforia, Placenote, 6d.ai и многие другие. Вы можете либо создавать приложения с помощью конструктора приложений, просто создавая стиль и заполняя приложение, либо создавать свои собственные прило...
Variant Launch
launchar.app
WebAR на iOS и Android — без приложения. Запускайте свои возможности дополненной реальности в браузере по любой ссылке или QR-коду с помощью нашего простого Javascript SDK. Отслеживание в нативном качестве без платы за просмотр. Создав почти 100 AR-приложений, мы тщательно изучили болевые точки, с к...
MAXST
developer.maxst.com
MAXST AR SDK — это инструмент разработки приложений AR. Вы можете легко создавать свои собственные приложения AR, используя MAXST AR SDK. Ниже приведены функции, включенные в MAXST AR SDK. - Трекер пространства - Трекер объектов (цель: 3D-объекты размером от 0,3 до 1,5 м) - Трекер изображений (цель:...
Vidinoti
vidinoti.com
Vidinoti предлагает удобную платформу для создания, развертывания и управления локализованным контентом дополненной реальности.
PlugXR
plugxr.com
PlugXR — это облачная платформа, которая позволяет пользователям создавать решения AR, визуализацию продуктов и пространственные вычисления без навыков программирования. Платформа упрощает процесс разработки, предоставляя интерфейс перетаскивания, который позволяет пользователям создавать захватываю...
Onirix
onirix.com
Платформа дополненной реальности без кода, с низким кодом и SDK, которая помогает вам создавать, размещать, публиковать и делиться веб-контентом AR. Доступно более чем 4,5 миллиардам пользователей iOS и Android по всему миру и совместимость с 92,94% устройств по всему миру. Веб-дополненная реальност...
Ocavu
ocavu.com
Ocavu — это универсальный магазин для визуализации продуктов и рассказывания историй с помощью 3D и дополненной реальности. Мы помогаем брендам увеличивать продажи, узнаваемость и вовлеченность с помощью нашей платформы Studio. С помощью Studio вы можете создавать, управлять и развертывать 3D и AR-в...
AUGmentecture
augmentecture.com
AUGmentecture — это платформа дополненной реальности для совместной работы над дизайном, которая позволяет просматривать 3D-модели в формате AR.
CLDXR
cldxr.com
CLDXR — это облачная платформа расширенной реальности для управления активами и самостоятельной публикации, предназначенная для пользователей B2B. Он объединяет различные технологии AR/VR, такие как AR.js, Quick Look, 8th Wall для WebAR, а также ARKit/ARCore для приложений Android и iOS, и упрощает ...
ARGear
argear.io
ARGear — это программное обеспечение дополненной реальности на основе SaaS, которое помогает разработчикам приложений реализовывать Snapchat, такие как функции и контент AR, для своих собственных приложений. В отличие от других решений AR, платформа ARGEAR предоставляет не только универсальный AR SD...
Wikitude
wikitude.com
Wikitude, компания Qualcomm, является известным пионером мобильной технологии дополненной реальности (AR) и компанией, создавшей ряд отмеченных наградами AR-решений для смартфонов, планшетов и умных очков. Технология дополненной реальности, полностью разработанная собственными силами, доступна через...
EasyAR SDK
easyar.com
EasyAR Mega предоставляет облачное AR-решение городского масштаба и расширяет возможности культуры и туризма, деловой сферы, образования, промышленности и многих других предприятий с помощью гибкой схемы приобретения, передовых возможностей картографии и локализации, а также удобной цепочки инструме...
Augment
augment.com
Augment — это платформа дополненной реальности, которая позволяет пользователю визуализировать продукты в 3D в реальной среде и в режиме реального времени с помощью планшета или смартфона.
Plattar
plattar.com
Plattar использует быстро развивающуюся технологию дополненной реальности (ARKit + ARCore) и XR в сочетании с развитием потребительского оборудования и браузеров, чтобы выступать в качестве нового инструмента, позволяющего клиентам испытывать продукты в 3D и/или в контексте без физического присутств...
Vuframe
vuframe.com
Vuframe — это передовая платформа, которая произвела революцию в процессе создания приложений 3D, дополненной реальности (AR) и виртуальной реальности (VR) корпоративного уровня. В прошлом разработка таких приложений требовала специальных навыков, длительных циклов разработки и значительных бюджетов...
CGTrader
cgtrader.com
Деятельность компании, крупнейшего в мире поставщика лицензируемых стоковых и нестандартных 3D-моделей, включает два взаимосвязанных направления бизнеса. Торговая площадка CGTrader самообслуживания компании для 3D-моделей с более чем 800 000 лицензируемых 3D-моделей и CGTrader Enterprise 3D Modeling...
EvolveAR
evolvear.io
EvolveAR — лучший в своем классе с самой простой и мощной платформой дополненной реальности в отрасли. Специально созданная площадка для малого бизнеса и агентств для создания захватывающих XR-опытов. Превратите свои печатные издания, рекламные материалы, визуализацию продуктов электронной коммерции...
echo3D
echo3d.com
echo3D (www.echo3D.com) — это платформа управления 3D-активами, позволяющая разработчикам и компаниям хранить, защищать и обмениваться 3D-контентом в режиме реального времени в своей организации и за ее пределами. Мы предлагаем систему управления 3D-контентом (CMS) и сеть доставки (CDN), инструменты...
SynergyXR
synergyxr.com
SynergyXR: революция в будущем с помощью решений XR Обзор компании SynergyXR, расположенная в оживленном городе Орхус, Дания, является маяком инноваций в сфере расширенной реальности (XR). Рожденная из глубокого понимания производственного и энергетического секторов, мы превратились в огромную силу,...
Streem
streem.com
StreemCore® — это инструмент удаленной визуальной помощи корпоративного класса, использующий готовые возможности дополненной реальности (AR). Добавляя интерактивный видеоинструмент для совместной работы, который не нужно загружать, компании могут быстро видеть и решать проблемы удаленно, что ускоряе...
Moderlry
modelry.ai
Modelry — это комплексная платформа 3D-визуализации продуктов, которая позволяет мировым лидерам электронной коммерции создавать потрясающие визуальные эффекты продуктов и AR-опыт с использованием 3D-моделей.
Cylindo
cylindo.com
Сотни мебельных компаний сотрудничают с Cylindo, чтобы обеспечить превосходное визуальное представление продукта на протяжении всего пути покупателя мебели. Мы создали платформу, которая выходит за рамки высококачественной визуализации продуктов и предоставляет мебельным предприятиям универсальные р...
Zakeke
zakeke.com
Самая гибкая и полная платформа Visual Commerce. Превратите свой магазин в уникальное место для обслуживания клиентов с помощью настройки 2D, 3D, AR и виртуальной примерки в реальном времени.