WebCatalog
Zacks

Zacks

zacks.com

Использовать веб-приложение

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Zacks Investment Research — ведущий поставщик независимых инвестиционных исследований с доказанной репутацией превосходства рынка. Содержимое этого приложения предоставлено Zacks Investment Research и предлагает доступ к проверенному рейтингу Zacks Rank и его среднему приросту в +26% в год, а также к собственным исследованиям Zacks для достижения успеха в торговле на ходу.

Веб-сайт: zacks.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Zacks, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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