Альтернативы - Yobi

Salesfinity

salesfinity.co

ПродажиМгновенно общайтесь с клиентами с помощью параллельного дозвонщика Salesfinity AI. Тратьте меньше времени на прослушивание тональных сигналов и голосовых сообщений и больше времени на общение с потенциальными клиентами. Наш ИИ будет автоматизировать регистрацию звонков, исследование потенциал...