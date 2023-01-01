Альтернативы - Yesware
Hubspot
hubspot.com
HubSpot предлагает полную платформу программного обеспечения для маркетинга, продаж, обслуживания клиентов и CRM, а также методологию, ресурсы и поддержку, чтобы помочь бизнесу лучше развиваться. Начните работу с бесплатными инструментами и обновляйте их по мере роста.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc. — американская компания по разработке облачного программного обеспечения со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния. Он предоставляет услуги управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), а также продает дополнительный набор корпоративных приложений, ориентированных на обслу...
Outreach
outreach.io
Платформа Outreach Sales Engagement помогает эффективно и действенно привлекать потенциальных клиентов, расширять поток продаж и заключать больше сделок. Запросите демо-версию сегодня.
Apollo.io
apollo.io
Apollo — это платформа для взаимодействия с данными, которая встраивает интеллектуальные данные в ваши рабочие процессы, чтобы помочь вам реализовать, анализировать и улучшать свою стратегию роста.
CallRail
callrail.com
Отслеживание и аналитика телефонных звонков и веб-форм. Оптимизируйте свой маркетинг и увеличьте рентабельность инвестиций в PPC-, SEO- и офлайн-рекламные кампании.
Gong.io
gong.io
Узнайте, как руководители продаж используют аналитику доходов, чтобы добиться успеха своих представителей и заключить больше сделок. Признан номером 1 такими профессионалами в области доходов, как вы. Закажите демо.
Fireflies.ai
fireflies.ai
Записывайте, расшифровывайте и ищите свои встречи! Автоматические заметки о собраниях для Zoom, GMeet, Teams, Webex и других.
Salesloft
salesloft.com
SalesLoft — это платформа №1 для взаимодействия с продавцами, помогающая продавцам B2B быстрее прийти к «да». Мы интегрируемся с лучшими современными CRM, превращая ваши данные в доллары.
EngageBay
engagebay.com
EngageBay — это доступное универсальное программное обеспечение для маркетинга, продаж, поддержки и бесплатного CRM, предназначенное для растущих компаний, позволяющее привлекать веб-посетителей и превращаться в довольных клиентов.
Showpad
showpad.com
Платформа поддержки продаж Showpad объединяет лучшее в отрасли программное обеспечение для обучения и коучинга с инновационными контент-решениями, что способствует увеличению продаж.
Chorus.ai
chorus.ai
Сделайте каждое взаимодействие важным. ИИ разговорного интеллекта Chorus привносит силу вашей истории в каждый разговор.
Reply.io
reply.io
Reply — это платформа для взаимодействия с клиентами, которая помогает автоматизировать и масштабировать многоканальный охват, чтобы вы могли генерировать больше потенциальных клиентов, приобретать новых клиентов и быстрее увеличивать доход.
Vidyard
vidyard.com
Vidyard — компания-разработчик программного обеспечения со штаб-квартирой в Китченере, Онтарио, которая создает программное обеспечение для размещения и анализа производительности видео. Компания была основана в мае 2010 года.
Allego
allego.com
Лидер рынка решений для виртуального обучения и повышения квалификации. Преобразуйте свою организацию с помощью мобильной платформы, созданной для современных распределенных команд.
Mixmax
mixmax.com
Мы устраняем напряженную работу и обеспечиваем настоящую вовлеченность. Сделайте своих AE и CSM более продуктивными прямо из Gmail. Запросите демо-версию.
Balto
balto.ai
Платформа № 1 для контакт-центров, работающая в режиме реального времени на базе искусственного интеллекта. Агенты помощи говорят правильные вещи при каждом звонке.
CallTrackingMetrics
calltrackingmetrics.com
Докажите рентабельность инвестиций. Увеличение конверсии. Увеличение доходов. Отслеживайте и связывайте каждый онлайн- и офлайн-лид с тем, какая именно кампания его ведет.
Jiminny
jiminny.com
Увеличьте доход своей команды. Раскройте потенциал своего отдела продаж, чтобы увеличить доход с помощью анализа разговоров.
Gryphon.ai
gryphon.ai
Gryphon Networks предлагает облачное решение, которое позволяет маркетологам увеличивать свои доходы, уважая при этом выбор потребителей.
Marchex
marchex.com
Marchex, Inc. — публичная компания со штаб-квартирой в Сиэтле, основанная в 2003 году, в которой работает более 300 сотрудников. Marchex — компания, занимающаяся аналитикой звонков и разговоров в сфере B2B. Он специализируется на использовании искусственного интеллекта и машинного обучения для анали...
SalesHood
saleshood.com
SalesHood’s purpose-built sales enablement solution replicates top performers at scale by speeding up sales productivity breakthroughs in readiness, effectiveness and execution. Keep your revenue teams in sync with interactive training and onboarding. Replicate winning sales plays with curated conte...
Pathlight
pathlight.com
Воспользуйтесь мощью генеративного искусственного интеллекта. Анализируйте разговоры с клиентами и работу команды, чтобы выявить скрытые идеи, воспользоваться возможностями и снизить риски.
Attention
attention.tech
Теперь, когда мы привлекли ваше внимание... наполните свою CRM искусственным интеллектом и увеличьте свои продажи. Внимание — это ваш полностью интегрированный голосовой помощник, работающий в режиме реального времени, для проверки значков продаж. Заключайте сделки, используя наши рекомендации в р...
Sybill
sybill.ai
Личный помощник для команд GTM После каждого звонка по продажам Сибилл составляет точное резюме и отправляет его в Slack + CRM. Напишет для вас черновик последующего письма. Фиксирует каждое слово и невербальную реакцию в отчете.
Recapped
recapped.io
Заключайте сделки и привлекайте клиентов на 25 % быстрее. Мгновенно создавайте планы взаимных действий, которые помогут вам быстрее закрывать сделки, знать, что на самом деле происходит в сделке, и помогать своим сторонникам.
Goodmeetings
goodmeetings.ai
Goodmeetings — это первая видеоплатформа с поддержкой искусственного интеллекта и аналитики, созданная исключительно для удаленных продаж. Помимо традиционных потребностей отделов продаж в виде видеосовещаний, он автоматизирует рабочие процессы продаж для повышения производительности и использует ис...
Uberflip
uberflip.com
Uberflip — это платформа и программное обеспечение для работы с контентом, которое позволяет маркетологам создавать цифровой опыт с контентом на каждом этапе пути покупателя.
Paage
paage.io
Paage.io is used by thousands of AE's to close deals faster. It all starts with a "Paage", which is a mini landing page you can share with your buyer that includes all the resources they'll need to pitch you internally. Rather than long emails with attachments that get lost in the inbox, send over a...
Katalyz
katalyz.co
Katalyz is a 'dealroom' enabling revenue teams (Sales & Customer Success) to collaborate more efficiently with their clients within a shared project space (integrated with your CRM). Opportunities (new accounts or expansion) close 25% faster and become more predictable, while avoiding ineffective em...
eyezon
eyezonthis.com
eyezon is a live video shopping sandbox, which brings human interaction into modern shopping through personal on demand live streaming.
haeppie
haeppie.com
haeppie is made for Sales & Customer Success Teams - Turn buyer journeys into more revenue and get all decision makers on the same page with haeppie Sales Spaces. Create personalised and interactive Spaces that close more deals in seconds. Accelerate your sales cycles from cold outreach through to o...
envivo.io
envivo.io
envivo is a digital sales accelerator that allows enterprises to easily personalise offers to prospects and customers, creating an engaging environment between the buyer and seller. envivo helps you take opportunities from lead to deal, with everything in one place, all while integrating seamlessly ...
DealLab
deallab.io
DealLab.io consolidates entire deals into one collaborative platform while gaining intelligence on "how" to advance deals and "what" to do to close them. Uncover red flags and deal risks and avoid countless hours spent on messy email threads and out of date files. Streamline communication to always ...
Valuecase
valuecase.com
Yesterday, sales was a chaos of endless email streams, lost attachments, action plan spreadsheets, and overwhelmed prospects going dark. Today, sales is done with Valuecase. So prospects can move faster and sellers finally know if an opportunity is still moving. Sales and customer success teams of...
Heybase
heybase.io
Heybase is the Digital Sales Room Software that provides collaborative shared spaces where sellers can create personalized buyer experiences and communicate with potential buyers at a single digital location. Sellers can Embed personalized sales collateral with Drag & Drop Editor, collaborate with b...
OneMob
onemob.com
Introducing OneMob - the ultimate all-in-one platform for creating, sharing and tracking beautiful Microsites in seconds! Whether you're in sales, marketing, customer success or you're a content creator, OneMob has everything you need to elevate your outreach and capture more attention, engagement a...
SPCE
spce.com
SP_CE предлагает цифровые комнаты, где вы можете безопасно приглашать людей, делиться контентом и сотрудничать. При этом вы получаете полезную информацию о пути ваших покупателей. У наших клиентов обычно есть три общие черты: 1. Длительные циклы продаж. 2. Множество контактов для заключения сделки, ...
Aligned
alignedup.com
Команды продаж. Проще говоря, ALIGNED — это цифровой зал продаж, платформа для совместной работы вашей команды и ваших покупателей. Это позволяет вам организовывать сложные сделки, повышать вовлеченность покупателей и сокращать время окупаемости. Как? Aligned оптимизирует все ваши коммуникации с кли...
Gridspace
gridspace.com
Gridspace делает интерактивную помощь доступной, предоставляя пациентам, клиентам и предприятиям превосходные машины.
Meetric
meetric.com
Легко и эффективно записывайте, анализируйте и оптимизируйте встречи по продажам с помощью искусственного интеллекта для увеличения доходов и получения ценной информации. Просто подключайтесь к Teams, Zoom или Google Meet или поднимитесь на новый уровень, используя нашу платформу для встреч, созданн...
Convirza
convirza.com
Convirza — первая корпоративная платформа для отслеживания и оптимизации звонков. Чтобы удовлетворить растущий спрос на аналитику телефонных звонков, мы сочетаем традиционное отслеживание звонков с мощным анализом телефонных звонков. Convirza использует технологию распознавания речи и сложные алгори...
Voyc
voyc.ai
Voyc позволяет регулируемым фирмам проверять 100% взаимодействий контакт-центра с нашим программным обеспечением для анализа речи на базе искусственного интеллекта, помогая повысить операционную эффективность, улавливать жалобы, выявлять уязвимых клиентов и обеспечивать исключительное качество обслу...
Ender Turing
enderturing.com
Эндер Тьюринг определяет лучших специалистов по звонкам, чатам и видеоконференциям. Используйте его, чтобы предоставить каждому сотруднику лучшие практики лучших сотрудников для самообучения и наблюдения за ростом производительности. Эндер Тьюринг ведет ваши отделы продаж и обслуживания клиентов к у...
Capturi
en.capturi.com
Разговоры о создании ценности начинаются здесь. Будучи ведущей платформой для анализа разговоров в Скандинавии, Capturi преобразует разговоры с клиентами в конкретную и измеримую ценность с помощью искусственного интеллекта и передовых алгоритмов машинного обучения. Проанализировав более 30 миллионо...
Verint
verint.com
Verint — мировой лидер в области взаимодействия с клиентами. Эксперты по работе с клиентами в области автоматизации, искусственного интеллекта и облачных технологий.
Abstrakt
abstrakt.ai
Abstrakt — это программное обеспечение для управления вызовами в режиме реального времени, которое помогает вашей команде сделать все правильно с первого раза, обеспечивая соблюдение требований, снижая риски и направляя операторов при каждом вызове. Устраните неопределенность при звонках и дайте сво...
Enthu.ai
enthu.ai
Enthu.AI помогает контактным центрам повысить доходы и удержать клиентов благодаря аналитике, основанной на искусственном интеллекте. Enthu.AI обеспечивает 100% мониторинг разговоров с клиентами, автоматически выявляет важные взаимодействия и помогает командам по обеспечению качества повысить произв...
Zipteams
zipteams.com
Интеллектуальные конференц-залы, предназначенные для внутренних отделов продаж и отдела по работе с клиентами, которые предоставляют информацию о клиентах в реальном времени, аналитическую информацию и рекомендации, чтобы сделать встречи с клиентами более интересными и плодотворными.
Convin
convin.ai
Convin — это программное обеспечение контакт-центра на базе искусственного интеллекта, которое использует аналитику разговоров для записи, расшифровки и анализа разговоров с клиентами. Convin поддерживает омниканальные контакт-центры и проводит аудит качества звонков, чатов и электронной почты. Это ...
ClientPoint
clientpoint.net
Наша корпоративная платформа помогает вам легко управлять рабочими пространствами для деловых отношений для каждого из ваших потенциальных клиентов, клиентов и партнеров, где вы можете планировать, встречаться и делиться материалами в одном месте. Развивайте лидерство более эффективно, быстрее предл...
Salesroom
salesroom.com
Испытайте мощь Salesroom, нашей платформы для видеоконференций на базе искусственного интеллекта. Salesroom не только отслеживает взаимодействие с покупателями, но и обучает лучшим практикам виртуального общения. Благодаря доступу к вашей базе знаний в режиме реального времени Salesroom предназначен...
Bigtincan
bigtincan.com
Bigtincan Content Hub переопределяет процессы продаж, маркетинга и обслуживания, позволяя командам работать вместе умнее и быстрее для достижения оптимальных результатов. Благодаря сложным функциям на базе искусственного интеллекта и автоматизации, которые поддерживают каждый этап процесса покупки, ...
BoostUp.ai
boostup.ai
BoostUp.ai — это командный центр RevOps, работающий на первом и единственном движке RevBI. Это ускоряет предоставление наиболее важной информации о доходах и упрощает внедрение процессов получения доходов. Благодаря RevBI BoostUp дает RevOps полный контроль над данными о доходах, чтобы они могли коо...
Manch Technologies
manchtech.com
Манч помогает организациям переосмыслить традиционные бизнес-процессы и расширить цифровую экосистему для управления внешними заинтересованными сторонами (ESM). Цифровая платформа Plug-and-Play, Manch дополняет программное обеспечение ERP/CRM для бизнеса, используя нулевое кодирование для настройки ...
Prelay
prelay.com
Платформа командных продаж Prelay помогает компаниям упростить свои сложные сделки и максимально эффективно использовать наиболее ценные внутренние ресурсы, чтобы быстрее получать доход всей командой. Слишком многие отделы по доходам позволяют статическим файлам CRM и устаревшим инструментам подавля...
Zomentum
zomentum.com
Ускоряйте сделки и увеличивайте доходы с помощью приложения для ускорения продаж, созданного специально для технологических партнеров. Zomentum Grow «все-в-одном» имитирует ваш способ продажи. С помощью Grow вы можете автоматизировать утомительные задачи по продажам, чтобы обеспечить дальнейшее разв...
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Service — это облачная унифицированная платформа обслуживания клиентов, основанная на искусственном интеллекте, которая обеспечивает бесперебойное взаимодействие с клиентами и агентами по более чем 30 цифровым, социальным и голосовым каналам, а также предоставляет действенную и масштабируем...
GTM Buddy
gtmbuddy.ai
Платформа поддержки продаж GTM Buddy помогает торговым представителям строить отношения с клиентами и увеличивать доходы с помощью актуального, заслуживающего доверия и привлекательного контента.
Fathom
fathom.video
Записывает, расшифровывает и выделяет лучшие моменты ваших звонков. Отправляет автоматически созданные заметки о вызовах в вашу CRM.
RELAYTO
relayto.com
RELAYTO преобразует ваши PDF-файлы, презентации, видео и другой контент в интерактивные веб-интерфейсы с мгновенным брендингом, аналитикой и многим другим.