Получайте максимум от вашей логистики Планируйте маршруты для ваших курьеров и следите за их выполнением онлайн

Веб-сайт: yandex.ru

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Яндекс Маршрутизация, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.