Альтернативы - xAmplify

Vartopia

vartopia.com

Вартопия считает, что в партнерских отношениях с вендорами есть две стороны. В то время как большинство PRM сосредотачивают внимание на стороне стека технологий канала, ориентированной на партнеров. Vartopia не только создала ведущий в отрасли партнерский портал, но и разработала свое приложение для...