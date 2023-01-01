Альтернативы - WorkRamp
Trainual
trainual.com
Самый простой способ тренировать и развивать свою команду. Одна инструкция для каждого процесса, политики и СОП в вашем бизнесе, чтобы вы могли быстрее адаптироваться и обучаться.
Allego
allego.com
Лидер рынка решений для виртуального обучения и повышения квалификации. Преобразуйте свою организацию с помощью мобильной платформы, созданной для современных распределенных команд.
SalesHood
saleshood.com
Специально разработанное решение SalesHood для поддержки продаж копирует лучшие результаты в масштабе, ускоряя прорыв в производительности продаж в плане готовности, эффективности и исполнения. Синхронизируйте работу своих отделов по доходам с помощью интерактивного обучения и адаптации. Повторяйте ...
SmartWinnr
smartwinnr.com
SmartWinnr — это комплексная платформа, которая позволяет вашим отделам продаж быть в курсе последних знаний о продуктах, гарантирует единообразный обмен сообщениями во время взаимодействия с клиентами и одновременно увеличивает продажи. SmartWinnr полностью интегрирован с Salesforce.com. Мы использ...
SecondNature
secondnature.ai
Инновационное программное обеспечение для обучения продажам с использованием искусственного интеллекта, которое влияет на прибыль. Не ваше традиционное решение для обучения продажам. Дайте нам 3 минуты и попробуйте наш бесплатный симулятор обучения искусственному интеллекту, который поможет вам ус...