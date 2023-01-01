WebCatalog
Wordtune Read

Wordtune Read

app.wordtune.com

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Wordtune Read в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Wordtune Read — это программа для чтения с искусственным интеллектом, которая суммирует длинные документы, чтобы вы могли быстрее понять больше.

Веб-сайт: wordtune.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Wordtune Read, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

RedShelf

RedShelf

redshelf.com

Legalysis

Legalysis

legalysis.co

DetangleAI

DetangleAI

detangle.ai

Thread Reader

Thread Reader

threadreaderapp.com

Omnivore

Omnivore

omnivore.app

Speechify

Speechify

app.speechify.com

Reader Mode

Reader Mode

readermode.io

AfforAI

AfforAI

afforai.com

Klavier

Klavier

klavier.ai

Lateral

Lateral

app.lateral.io

Conch

Conch

getconch.ai

Read

Read

app.read.ai

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности