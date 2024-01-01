Альтернативы - Woobox

Sweep

sweep.net

Sweep — это платформа управления данными об устойчивом развитии. Его ведущее на рынке программное обеспечение на базе искусственного интеллекта помогает организациям понимать все внефинансовые данные по всему их бизнесу и цепочке создания стоимости, чтобы управлять растущими требованиями к раскрытию...