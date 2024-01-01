Альтернативы - Wonderflow
InfraNodus
infranodus.com
Генерируйте идеи и идеи с помощью искусственного интеллекта и сетевого мышления. InfraNodus сочетает в себе анализ текста, сетевую визуализацию и искусственный интеллект GPT-3, чтобы помочь вам изучить дискурс, улучшить рабочие процессы чтения, письма и исследований. Получите краткий обзор любого ...
UiPath
uipath.com
UiPath — глобальная компания по разработке программного обеспечения для роботизированной автоматизации процессов (RPA), основанная в Румынии Дэниелом Дайнесом и Мариусом Тыркэ со штаб-квартирой в Нью-Йорке. Программное обеспечение компании отслеживает активность пользователей для автоматизации повто...
Synthesys
synthesys.io
AI Voiceover и AI Video Generator. Создавайте свой следующий профессиональный аудиовизуальный контент, не тратя деньги на найм актеров, камер или аудиооборудования.
NVivo
qsrinternational.com
Получите ценную информацию о своих данных с помощью лучшего программного обеспечения для качественного анализа данных. NVivo поможет вам узнать больше о данных качественных и смешанных методов. Раскройте более обширную информацию и сделайте четко сформулированные, обоснованные выводы, подкрепленные...
OpenText
opentext.com
OpenText Corporation (также пишется opentext) — канадская компания, которая разрабатывает и продает программное обеспечение для управления корпоративной информацией (EIM). OpenText со штаб-квартирой в Ватерлоо, Онтарио, Канада, является крупнейшей канадской компанией-разработчиком программного обесп...
MonkeyLearn
monkeylearn.com
MonkeyLearn упрощает очистку, маркировку и визуализацию отзывов клиентов — и все это в одном месте. Работает на новейшем искусственном интеллекте.
DeepOpinion
go.deepopinion.ai
Искусственный интеллект без кода для профессионалов в области автоматизации. Наконец, универсальная платформа для создания автоматизированных систем искусственного интеллекта корпоративного уровня для процессов обработки текста и документов без использования кода.
InMoment
inmoment.com
Подход InMoment Experience Improvement (XI) выходит за рамки традиционного управления качеством обслуживания клиентов и сочетает в себе данные, технологии и отраслевой опыт».
Parsedoc
parsedoc.com
Parsedoc — это автоматизированное решение для чтения и обработки документов, которое преобразует неструктурированные тексты в структурированные данные благодаря использованию оптического распознавания символов и искусственного интеллекта. Это уменьшит рабочую нагрузку, связанную с управлением счетам...
Keatext
keatext.ai
Анализируйте обратную связь, чтобы улучшить качество обслуживания людей. Keatext привносит голос клиента и сотрудника в вашу повседневную деятельность. Наша платформа создана для команд CX, маркетинга и HR, чтобы понимать большие объемы обратной связи — аналитические обзоры, открытые опросы и заявки...
Dcipher Analytics
dcipheranalytics.com
Dcipher Analytics — это современная комплексная платформа автоматизации знаний и анализа текста на базе SaaS, не требующая кодирования, которая делает текстовую аналитику доступной для экспертов в общей области. Организации используют его, чтобы получить выгоду от анализа отзывов клиентов, изучения ...
Text2data
text2data.com
По завершении анализа вы увидите общую оценку документа и введете текст с выделенными фразами. Важно проверять наличие отрицаний, если вы считаете, что некоторые слова должны иметь разную полярность.
RavenPack
ravenpack.com
RavenPack — ведущий поставщик аналитики больших данных для финансовых услуг. Финансовые профессионалы полагаются на RavenPack из-за его скорости и точности при анализе больших объемов неструктурированного контента.
NetMiner
netminer.com
NetMiner имеет встроенный механизм сценариев на основе Python, оснащенный автоматическим генератором сценариев для неквалифицированных пользователей. Тогда пользователи смогут работать с NetMiner с существующим графическим интерфейсом или программируемым языком сценариев.
Labelf
labelf.ai
Labelf — это инструмент классификации текста искусственного интеллекта без кода, который позволяет вам за день обучать новейшим и лучшим моделям искусственного интеллекта на основе ваших собственных данных. Самый популярный вариант использования — интерпретация, анализ и автоматизация рабочих процес...
MeaningCloud
meaningcloud.com
ТЕКСТОВАЯ АНАЛИТИКА. Лидирующие на рынке решения MeaningCloud для интеллектуального анализа текста и голоса клиента. Зарегистрируйтесь сейчас на нашем веб-сайте, чтобы открыть для себя наш текстовый API
Yabble
yabble.com
Yabble создает мгновенную информацию, чтобы вы могли мгновенно действовать. От первого в мире плагина ChatGPT до набора инструментов, которые мгновенно подсчитывают, обобщают и обрабатывают ваши данные — Yabble — это первая в своем роде передовая технологическая компания, которая совершает революцию...
unitQ
unitq.com
unitQ — это недостающее звено в вашем цикле обратной связи, предоставляющее информацию на основе искусственного интеллекта на основе отзывов пользователей, которая поможет вам создавать высококачественные продукты, услуги и опыт. Компании-лидеры в своей категории, такие как Spotify, Bumble, Pinteres...
Evolution AI
evolution.ai
Evolution AI — это отмеченное множеством наград программное обеспечение для извлечения данных с помощью искусственного интеллекта. Сочетая компьютерное зрение и обработку естественного языка (НЛП), наши модели искусственного интеллекта способны понимать и интерпретировать любой тип документа с беспр...
Thematic
getthematic.com
Thematic превращает неструктурированные данные обратной связи из любого канала в ценную информацию для улучшения продуктов и качества обслуживания клиентов. Благодаря искусственному интеллекту и вашим бизнес-знаниям теперь можно легко и очень быстро получить точные результаты. Тематический дает нужн...
Lang.ai EU
lang.ai
Lang.ai — это платформа автоматизации сервисов без кода, которая позволяет командам поддержки клиентов создавать модели искусственного интеллекта, которыми они могут напрямую управлять, чтобы улучшать и автоматизировать критически важные процессы поддержки. Мы легко интегрируемся с Zendesk и Salesfo...
Lang.ai US
lang.ai
Lang.ai — это платформа автоматизации сервисов без кода, которая позволяет командам поддержки клиентов создавать модели искусственного интеллекта, которыми они могут напрямую управлять, чтобы улучшать и автоматизировать критически важные процессы поддержки. Мы легко интегрируемся с Zendesk и Salesfo...
Relative Insight
relativeinsight.com
Relative Insight обеспечивает анализ текста на основе искусственного интеллекта, чтобы помочь брендам и агентствам получать информацию о клиентах, целевой аудитории и конкурентах на основе слов. Платформа представляет собой эффективное и масштабируемое решение для получения практической информации и...
Playvox
playvox.com
По мере роста объема ваших разговоров становится все труднее оставаться в курсе проблем и запросов клиентов. Приложение Prodsight упрощает эту задачу, автоматически анализируя ваши разговоры в Zendesk и Intercom на предмет тем и настроений и создавая постоянно обновляемый отчет о наиболее распростра...
Lumoa
lumoa.me
Lumoa — первая платформа CX, предлагающая GPT. Раньше компании тратили недели на сбор, анализ, интерпретацию и составление отчетов по отзывам клиентов из разных источников. Теперь каждый сотрудник может задавать вопросы и получать ответы в режиме реального времени, основываясь на голосе клиента. Lum...
Chattermill
chattermill.com
Платформа анализа клиентского опыта Chattermill помогает компаниям раскрыть реальность своих клиентов и понять их мнение. Используя Chattermill, компании могут унифицировать данные обратной связи с клиентами из обзоров, заявок в службу поддержки, разговоров и социальных сетей, чтобы выяснить, чего к...
QuData
qudata.com
Основными областями компетенции QuData являются разговорный искусственный интеллект (распознавание речи, диалоговые системы, голосовые помощники); понимание естественного языка; анализ изображений (классификация и сегментация изображений, обнаружение объектов/лиц); анализ поведения клиентов. Команда...
Gavagai
gavagai.io
Поймите, что говорят вам ваши клиенты Gavagai предоставляет революционную технологию анализа текста, позволяющую получить ценную информацию о клиентах на основе того, что они говорят вам. Постоянно отслеживая отзывы клиентов с помощью нашего сервиса, вы лучше поймете своего клиента, что приведет к ...
Kapiche
kapiche.com
Kapiche — это платформа для анализа обратной связи, которая за считанные минуты анализирует огромное количество отзывов клиентов, что позволяет вам быстро предоставлять глубокую информацию и помогать вашей компании принимать более обоснованные решения. Платформа Капиче не требует какой-либо настрой...
Beehive AI
beehive.ai
Только Beehive AI сочетает в себе индивидуальный генеративный искусственный интеллект с количественным анализом, поэтому руководители исследований и аналитики могут выходить за рамки текстовых сводок и разрозненных данных и генерировать надежные и действенные ответы для заинтересованных сторон. Благ...
Displayr
displayr.com
Displayr — это универсальное программное обеспечение для анализа и составления отчетов, призванное помочь исследователям рынка быстро находить и делиться важными данными. 1. Более быстрое завершение проекта. 2. Выполняйте задачи самостоятельно, которые вы обычно передаете на аутсорсинг. 3. Упрощенно...
ATLAS.ti
atlasti.com
ATLAS.ti, используемый как брендами, так и учеными, позволяет любому анализировать данные и получать ценную информацию — независимо от того, в каком секторе вы работаете. От задач базового анализа до самых глубоких исследовательских проектов: с помощью ATLAS.ti вы можете легко разблокировать практич...
Kimola
kimola.com
Kimola — компания ResTech, предлагающая продукты SaaS для специалистов-исследователей. Kimola Analytics предоставляет различные аспекты образа жизни конкретной потребительской аудитории. Эти аудитории определяются пользователями и генерируются системой искусственного интеллекта Kimola. Чтобы реклам...
Caplena
caplena.com
Вы когда-нибудь проводили бесчисленные часы, утомительно просматривая огромные груды отзывов клиентов? Caplena.com использует дополненный интеллект, чтобы значительно сократить время, необходимое для анализа больших объемов свободного текста из обзоров или ответов на открытые вопросы. За считанные м...
Forsta
forsta.com
Forsta, компания Press Ganey, поддерживает платформу HX (Human Experience) — комплексную технологическую платформу для опыта и исследований, которая устраняет разрозненность между CX (Customer Experience), опытом сотрудников (EX) и исследованиями рынка — чтобы компании могли получить более глубокое ...
Viavoo
viavoo.com
VIAVOO — это самый быстрый и простой способ получить полезную информацию из комментариев и разговоров клиентов. Наша платформа 360 Feedback Analytics на базе искусственного интеллекта обеспечивает более 40 интеграций и в реальном времени раскрывает эмоции, темы и данные, которые важны для команд CX,...
Comments Analytics
commentsanalytics.com
Ценная, ясная, содержательная и замечательная информация из видео, публикаций в социальных сетях, неструктурированных текстовых данных на страницах продуктов – чтобы помочь вам лучше понять мысли, чувства, мотивацию и процессы принятия решений ваших клиентов. Comments Analytics — это инструмент иску...
Verint
verint.com
Verint — мировой лидер в области взаимодействия с клиентами. Эксперты по работе с клиентами в области автоматизации, искусственного интеллекта и облачных технологий.
Symanto
symanto.com
Свяжитесь с нами сегодня и получите реальную информацию о потребителях, чтобы оживить свою маркетинговую стратегию.
DeepTalk
deep-talk.ai
Революционно измените свои процессы анализа данных с помощью нашего передового SaaS-решения, предназначенного для оптимизации ваших бизнес-процессов.
Olvy
olvy.co
Ваш журнал изменений на основе искусственного интеллекта. Информируйте своих пользователей об обновлениях продукта, не тратя часы каждую неделю на написание релизов. Анонсируйте новые функции с помощью красивых и эффективных отдельных страниц журнала изменений и виджетов внутри приложения.