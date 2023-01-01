Альтернативы - WiseStamp
DocuSign
docusign.com
DocuSign, Inc. — американская компания со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния, которая позволяет организациям управлять электронными соглашениями. В рамках облака соглашений DocuSign DocuSign предлагает электронную подпись — способ электронной подписи на различных устройствах. DocuSign утверж...
DocHub
dochub.com
Подписывайте PDF-документы онлайн, запрашивайте электронные подписи и отправляйте многоразовые шаблоны PDF. Это PDF-редактор в вашем браузере, который интегрируется с Google и Gmail. Зарегистрируйтесь мгновенно и бесплатно.
Zoho Sign
zoho.com
Подписывайте деловые документы онлайн с полной безопасностью и надежностью с помощью программного обеспечения для электронной подписи Zoho. Автоматизируйте свои транзакции с помощью простых рабочих процессов электронной подписи документов. Zoho Sign легко интегрируется с приложениями Zoho, включая Z...
Adobe Acrobat Sign
adobe.com
Подпишите документы и формы. Легко. Надежно. В любом месте. Одно место для всей вашей работы с PDF-файлами и электронной подписью. У Акробата это есть. Преобразуйте и ускорьте свои рабочие процессы с помощью Acrobat Sign — предпочтительного решения Microsoft для электронной подписи и единственного...
Bonsai
hellobonsai.com
Надежное программное обеспечение для контрактов, электронной подписи, предложений и выставления счетов, используемое более чем 200 000 ведущими фрилансерами. Получите душевное спокойствие и сосредоточьтесь на своей работе.
Dropbox Sign
hellosign.com
Dropbox Sign (ранее Dropbox Sign) — это самый простой способ отправлять, получать юридически обязательные электронные подписи и управлять ими. Попробуйте бесплатно!
SignEasy
signeasy.com
SignEasy — это облачное решение для электронной подписи и заполнения документов или получения документов, подписанных с телефона, планшета или компьютера. Подписи, выполненные с помощью SignEasy, соответствуют Закону ESIGN, а также eIDAS и Европейской директиве (EC/1999/93).
Formstack
formstack.com
Предоставьте своей организации возможность оцифровать и автоматизировать рабочие процессы с помощью мощных инструментов повышения производительности труда. Ознакомьтесь с нашими решениями для автоматизации рабочих процессов уже сегодня.
Signaturely
signaturely.com
Загрузите документ сейчас и получите его юридическую подпись за считанные минуты. Signaturely — это бесплатное программное обеспечение для электронной подписи, которое делает подписи очень простыми.
signNow
signnow.com
Электронная подпись, которая масштабируется вместе с вашим рабочим процессом. Создавайте и масштабируйте рабочие процессы электронной подписи с помощью SignNow, части airSlate Business Cloud. Подписывайте и отправляйте документы на подпись, генерируйте соглашения, согласовывайте контракты, принимай...
Nitro
gonitro.com
Nitro — мировой лидер SaaS в области программного обеспечения PDF, управления документами и электронных подписей. Платформа продуктивности Nitro включает в себя мощные инструменты PDF, цифровые рабочие процессы, высокозащищенную электронную подпись и возможности проверки личности. Ее ведущий в отрас...
Terminus
terminusplatform.com
Terminus позволяет доставлять персонализированные сообщения нужной аудитории, где бы они ни находились.
Sertifi
sertifi.net
Sertifi предлагает самый быстрый и безопасный способ закрытия бизнеса: от юридически обязательных электронных подписей до безопасного захвата онлайн-платежей и безопасного захвата авторизации кредитной карты в Интернете. Тысячи компаний по всему миру доверяют Sertifi более быстрое закрытие бизнеса, ...
Eversign
eversign.com
Юридически обязательные электронные подписи на работе, дома или в дороге. Безопасно утверждайте, доставляйте и подписывайте документы онлайн.
DottedSign
dottedsign.com
Подписывайте документы онлайн с помощью DottedSign в Интернете, на устройствах iOS и Android юридически осуществимым способом. Получите свою первую электронную подпись уже сегодня!
Skribble
skribble.com
Подпишитесь электронно с помощью Skribble. Юридически действителен во всем мире, надежно размещен в Швейцарии.
eSignly
esignly.com
Esignly — ведущее решение для электронной подписи на рынке, позволяющее легко, эффективно и безопасно подписывать электронные документы. Доступные в любое время, в любом месте, на любом устройстве, компании всех размеров и отраслей заменяют ручные методы подписи на бумажных носителях электронными по...
SignRequest
signrequest.com
Подпишите сами или подпишите документы. Просто, безопасно, юридически обязательно и бесплатно.
NEWOLDSTAMP
newoldstamp.com
Создавайте подписи электронной почты и управляйте ими с помощью генератора подписей электронной почты NEWOLDSTAMP. Настройте шаблоны подписей электронной почты в соответствии с вашим брендом.
MyDocSafe
mydocsafe.com
MyDocSafe помогает защитить и автоматизировать общение с клиентами, подписание и обмен документами, а также улучшить соблюдение требований. Мы защищаем документы и автоматизируем документооборот. От мощной электронной подписи до гибкого механизма электронных форм и настраиваемых клиентских порталов...
Exclaimer
exclaimer.com
Создавайте профессиональные подписи электронной почты и управляйте ими. Наш ассортимент решений для управления подписями электронной почты упрощает разработку и контроль подписей электронной почты вашей организации.
Concord
concordnow.com
Concord — это самая простая платформа управления контрактами для совместной работы, управления, разработки и хранения соглашений.
Foxit eSign
foxit.com
Foxit используют более 650 миллионов пользователей и продали его более чем 425 000 клиентам, от малого и среднего бизнеса до глобальных предприятий, расположенных в более чем 200 странах по всему миру. Foxit eSign — это юридически обязательная служба электронной подписи, предназначенная для подготов...
Opensense
opensense.com
Централизованно управляйте подписями электронной почты на всех устройствах. Отлично работает с Office 365/Microsoft 365/Exchange, G-Suite/Gmail/Google Workspace, Salesforce, HubSpot, Outreach и другими!
SIGN.PLUS
sign.plus
SIGN.PLUS — это решение для электронной подписи, предназначенное для ускорения рабочих процессов. Он прост в использовании, безопасен и надежен на различных платформах.
VeriDoc Sign
veridocsign.com
VeriDoc Sign — решение всех ваших проблем, связанных с проверкой документов и электронной подписи. VeriDoc Sign использует запатентованную технологию проверки, разработанную на протяжении многих лет компанией VeriDoc Global. Он предоставляет решения для электронной подписи, защищенные блокчейном, ор...
Signmee
signmee.com
Формы соглашения онлайн для более быстрого подписания Онлайн-конструктор форм, почтовая программа и программа электронной подписи с почтовым ящиком для всех
Encyro
encyro.com
Encyro позволяет отправлять защищенные файлы на любой адрес электронной почты. Хватит тратить время на приглашение клиентов, настройку общих папок или настройку разрешений. Получайте защищенные сообщения и файлы от клиентов, не требуя от них входа в систему. Encyro — единственный поставщик услуг эле...
Signable
signable.co.uk
Программное обеспечение для электронной подписи Signable помогает отправлять юридически обязательные и безопасные онлайн-документы за считанные секунды. Начните с электронной подписи сегодня!
DocVerify
docverify.com
DocVerify продвигает подписи и нотариальное заверение в эпоху цифровых технологий с помощью надежного решения eSign и удаленного онлайн-нотариального заверения (RON). Теперь вы можете безопасно подписывать, управлять и хранить юридически обязательные документы в надежной онлайн-среде. Утвержденный и...
Signority
signority.com
Signority — это инструменты управления электронной подписью и автоматизацией документооборота, которые заменяют процесс печати-подписи-сканирования. Основанная в 2010 году компания Signority соответствует требованиям HIPAA и является ведущим поставщиком электронных подписей в секторах здравоохранени...
SuiteFiles
suitefiles.com
Создание документов, совместная работа и подписание — все в одном месте. SuiteFiles — это мощное, но простое программное обеспечение для управления документами для бухгалтерских фирм и фирм, предоставляющих профессиональные услуги. Наши рабочие процессы — это именно то, что нужно малым и средним фир...
Secured Signing
securedsigning.com
Secure Signing — это цифровая подпись и программное обеспечение для удаленного онлайн-нотариуса, которое помогает предприятиям подписывать документы в электронном виде. Это безопасный, удобный и экономичный способ подписания документов, соответствующий ряду отраслевых норм во всем мире. Основанная в...
Contractify
contractify.io
Программное обеспечение для управления контрактами для электронного подписания, управления и автоматизации всех ваших контрактов в Интернете. Contractify дает командам возможность сотрудничать онлайн.
airSlate
airslate.com
airSlate WorkFlow, крупнейшая платформа автоматизации документооборота, предлагает технологию без программирования, встроенные возможности интеграции и сотни ботов, которые позволяют командам оцифровывать рабочие процессы любой сложности.
RSign
rsign.com
Простота для подписывающих означает счастливые отправители. RSign eSign преобразует документы и формы в управляемые и элегантные средства электронной подписи.
Signwell
signwell.com
SignWell (ранее Docsketch). Упростите подписание документов, чтобы сократить время обработки вдвое. SignWell — это инструмент электронной подписи, обеспечивающий юридическую силу подписей и более быстрое подписание документов.
Crossware
crossware365.com
Looking for a powerful tool that allows you to add consistent and compliant signatures, disclaimers and branding to every email leaving your company? Our award-winning tool, Crossware Mail Signature (for Microsoft 365, Microsoft Exchange and HCL Domino) is the solution for you. Sleek, compliant and ...
Mailtastic
mailtastic.com
Mailtastic allows you to centrally manage your employees' email signatures and extend them with marketing banners to transform daily email traffic into a powerful marketing channel. Mailtastic is trusted by customers of all sizes around the world, including Fortune 500+ businesses, to harness the f...
Letsignit
letsignit.com
With 98% client satisfaction and over 1,000,000 users worldwide, Letsignit is a powerful solution helping marketing and IT teams optimize employee email signatures to achieve brand consistency, drive lead generation, and increase employee engagement. We’ve been a Microsoft Gold Partner for over 10 y...
SIGNandGO
signandgo.io
SIGNandGO provides a centralized email signature management to your company. A signature banner designed with SIGNandGO increases brand awareness. With custom signature designs, you get to have digital business cards that reflect your brand identity. With SIGNandGO, an email signature solution, sign...
MySignature
mysignature.io
MySignature is an online email signature generator that helps create professional and visually compelling email signatures for Gmail, Outlook, Apple Mail, Thunderbird, Office 365, and email signature management for Google Workspace. No technical background needed. Plus, enjoy tracking email opens an...
Signer HQ
signerhq.com
Упростите процесс подписания контракта с помощью Signer HQ и тратьте меньше времени на поиск подписей.es
EZsign
ezsign.ca
Попробуйте eZsign БЕСПЛАТНО. Гибкие тарифные планы. Безопасность высшего уровня. Предназначен для канадского бизнеса.
Zoopsign
zoopsign.com
Упростите управление контрактами, повысьте безопасность и оптимизируйте рабочие процессы с помощью решений Zoop Sign для электронной подписи и отслеживания документов. Начните бесплатную пробную версию прямо сейчас
Signulu
signulu.com
Signulu — это программное обеспечение для электронной подписи, которое упрощает подписание документов для предприятий любого размера. Легко, безопасно и законно.
KONSIGN
konsign.com
KONSIGN — это ведущее программное обеспечение для электронной подписи, которое оптимизирует процессы подписания документов с помощью быстрого, безопасного и удобного решения. Ощутите удобство KONSIGN, подписавшись на бесплатную пробную версию сегодня. Помимо электронных подписей, KONSIGN предлагает ...
inSign
getinsign.com
Программное обеспечение для электронной подписи позволяет быстро и легко подписывать документы. inSign поддерживает расширенные (AES) и квалифицированные электронные подписи (QES) в соответствии с eIDAS и ZertES. Подпись юридически защищена и доказуема. Подписание возможно в браузере или через прило...
GreenSign
greensign.io
Электронные подписи позволяют безопасно подписывать и отправлять документы из любого места и в любое время. Это устраняет необходимость печати, сканирования и отправки физических документов по почте, экономя ваше время и нервы. GreenSign предлагает различные способы интеграции, которые помогают отде...
GoodSign
goodsign.io
Платите по мере использования. Электронные подписи. Никакой подписки не требуется. Первое решение для цифровой подписи, в котором вы платите только за то, что используете. Никаких ограничений на документы, функции или пользователей. Мы также стремимся посадить 1 миллион деревьев по всему миру, чтобы...
OKdokument
okdokument.com
Самая быстрая электронная подпись для бизнеса и фрилансеров Подписывайте документы онлайн, интегрируйте электронные подписи, оцифровывайте свою бумажную повестку дня и удаленно запрашивайте подписи у своих клиентов и партнеров.
Mekorma
mekorma.com
Вы устали от огромной стопки чеков, которые каждую неделю ждут, пока вы их просмотрите и подпишете? Экономьте время и силы с помощью электронных подписей Mekorma. Просматривайте платежи и оцифрованные изображения счетов в вашей ERP-системе Acumatica Cloud. Одним нажатием кнопки вы можете утвердить т...
FuseSign
fusesign.com
Доступный, безопасный и простой в использовании инструмент цифровой подписи. FuseSign создан специально для сферы профессиональных услуг. Отправляйте документы на подпись и получайте их обратно через несколько минут, а не дней. Он имеет юридическую силу и может использоваться для широкого спектра до...
Dedoco
dedoco.com
Откройте для себя набор надежных корпоративных приложений Dedoco: от цифровой подписи и видеоподписи до форм и сертификатов и учетных данных, проверяемых с помощью блокчейна.
ZorroSign
zorrosign.com
БЕЗОПАСНОСТЬ ВАШЕГО БИЗНЕСА БУКВАЛЬНО НА ЛИНИИ. Когда безопасность имеет решающее значение, вашему бизнесу необходимы защищенные цифровые подписи, транзакции и документация. Только одно комплексное решение построено на блокчейне — с помощью ZorroSign вы можете Block It DownTM
WeSign
wesign.com
Другие типы электронных подписей, которые считаются действительными Помимо цифровой подписи и электронной подписи, существуют и другие типы электронной подписи, которые получают широкое распространение.
Autenti
autenti.com
Электронная подпись Autenti — это безопасная электронная подпись для компаний. Экономьте время и деньги, подписывая договоры и другие документы онлайн на своем смартфоне, планшете или ноутбуке.
Mekari Sign
mekarisign.com
Заключайте сделки быстрее с помощью безопасного и интегрированного программного обеспечения для подписания контрактов. Составляйте, отправляйте и подписывайте контракты на одной единой платформе. Заключайте все соглашения быстрее и безопаснее с помощью сертифицированной цифровой подписи и официальн...
DrySign
drysign.exelatech.com
Шагните в безопасное и устойчивое будущее с цифровыми подписями DrySign Онлайн-решение для цифровой подписи DrySign дает вам и вашим клиентам возможность загружать, подписывать, делиться и архивировать документы из любого места, в любое время и на любом устройстве.
Workiro
workiro.com
Приложение нового поколения, которое уникальным образом сочетает в себе возможности управления задачами, общением и документами, включая электронную подпись, помогая вам лучше выполнять любую работу с кем угодно.