Wingback

Wingback

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Веб-сайт: wingback.com

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Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Wingback предоставляет инструменты и API для ценообразования и упаковки SaaS. Мы — инфраструктура, которая позволяет SaaS-стартапам развертывать любой набор функций своего продукта, используя любую модель ценообразования. Это позволяет нетехническим группам вносить изменения в ценообразование и упаковку, а также проводить кампании по развитию продуктов без участия инженеров.

Веб-сайт: wingback.com

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