Альтернативы - Wikitude

Vectary

Vectary

vectary.com

Создавайте интерактивные 3D-приложения, чтобы донести свои идеи. Встречайте Vectary, онлайн-платформу для создания и управления интерактивными 3D-проектами, которые вдохновляют, обучают и решают проблемы. Никаких загрузок, никакого кода — все в браузере.

ROAR

ROAR

theroar.io

ROAR Editor — лучший в своем классе инструмент для создания собственного высококачественного опыта дополненной реальности всего за пару кликов. Он предназначен для нетехнических пользователей. Независимо от того, нужно ли вам это для личного использования или для бизнеса, ROAR предоставит вам полный...

UniteAR

UniteAR

unitear.com

Инновационная SaaS-платформа дополненной реальности без программирования UniteAR предлагает передовое решение дополненной реальности (AR), которое не требует навыков программирования, что делает создание AR доступным для всех. С помощью UniteAR пользователи могут создавать увлекательные AR-приложени...

MyWebAR

MyWebAR

mywebar.com

MyWebAR — это облачная платформа, которая позволяет пользователям создавать и делиться опытом дополненной реальности всего за пару кликов, а также помогает значительно ускорить и упростить процесс разработки. Все возможности MyWebAR доступны в веб-браузере и не требуют от потребителей загружать каки...

PlugXR

PlugXR

plugxr.com

PlugXR — это облачная платформа, которая позволяет пользователям создавать решения AR, визуализацию продуктов и пространственные вычисления без навыков программирования. Платформа упрощает процесс разработки, предоставляя интерфейс перетаскивания, который позволяет пользователям создавать захватываю...

Ocavu

Ocavu

ocavu.com

Ocavu — это универсальный магазин для визуализации продуктов и рассказывания историй с помощью 3D и дополненной реальности. Мы помогаем брендам увеличивать продажи, узнаваемость и вовлеченность с помощью нашей платформы Studio. С помощью Studio вы можете создавать, управлять и развертывать 3D и AR-в...

AUGmentecture

AUGmentecture

augmentecture.com

AUGmentecture — это платформа дополненной реальности для совместной работы над дизайном, которая позволяет просматривать 3D-модели в формате AR.

EasyAR SDK

EasyAR SDK

easyar.com

EasyAR Mega предоставляет облачное AR-решение городского масштаба и расширяет возможности культуры и туризма, деловой сферы, образования, промышленности и многих других предприятий с помощью гибкой схемы приобретения, передовых возможностей картографии и локализации, а также удобной цепочки инструме...

Streem

Streem

streem.com

StreemCore® — это инструмент удаленной визуальной помощи корпоративного класса, использующий готовые возможности дополненной реальности (AR). Добавляя интерактивный видеоинструмент для совместной работы, который не нужно загружать, компании могут быстро видеть и решать проблемы удаленно, что ускоряе...

Blippbuilder

Blippbuilder

blippar.com

Простой, но мощный способ создания дополненной реальности — с помощью Blippbuilder. Инструмент дизайна прост в освоении и позволяет добавить уровень интерактивности к вашим печатным материалам, будь то плакат, печатная реклама, стенд на мероприятии или книга. Оживите его с помощью анимации, игр или ...

Hololink

Hololink

hololink.io

Hololink — это веб-редактор дополненной реальности, который позволяет создавать AR с помощью визуального решения без кода и лучшего в отрасли распознавания изображений. AR, созданная в Hololink, обслуживается непосредственно в мобильном браузере без использования приложения, благодаря чему весь проц...

Vossle

Vossle

vossle.ai

Vossle — это SaaS-платформа для разработки WebAR без кода, с помощью которой компании могут создавать дополненную реальность менее чем за 1 минуту. Для работы с мировыми целями, кампаниями на основе изображений, играми или примерами на основе распознавания лиц с использованием основного механизма AR...

ViewAR

ViewAR

viewar.com

ViewAR SDK позволит вам использовать все доступные системы отслеживания, такие как Wikitude, VisionLib, Vuforia, Placenote, 6d.ai и многие другие. Вы можете либо создавать приложения с помощью конструктора приложений, просто создавая стиль и заполняя приложение, либо создавать свои собственные прило...

Variant Launch

Variant Launch

launchar.app

WebAR на iOS и Android — без приложения. Запускайте свои возможности дополненной реальности в браузере по любой ссылке или QR-коду с помощью нашего простого Javascript SDK. Отслеживание в нативном качестве без платы за просмотр. Создав почти 100 AR-приложений, мы тщательно изучили болевые точки, с к...

MAXST

MAXST

developer.maxst.com

MAXST AR SDK — это инструмент разработки приложений AR. Вы можете легко создавать свои собственные приложения AR, используя MAXST AR SDK. Ниже приведены функции, включенные в MAXST AR SDK. - Трекер пространства - Трекер объектов (цель: 3D-объекты размером от 0,3 до 1,5 м) - Трекер изображений (цель:...

Vidinoti

Vidinoti

vidinoti.com

Vidinoti предлагает удобную платформу для создания, развертывания и управления локализованным контентом дополненной реальности.

Onirix

Onirix

onirix.com

Платформа дополненной реальности без кода, с низким кодом и SDK, которая помогает вам создавать, размещать, публиковать и делиться веб-контентом AR. Доступно более чем 4,5 миллиардам пользователей iOS и Android по всему миру и совместимость с 92,94% устройств по всему миру. Веб-дополненная реальност...

CLDXR

CLDXR

cldxr.com

CLDXR — это облачная платформа расширенной реальности для управления активами и самостоятельной публикации, предназначенная для пользователей B2B. Он объединяет различные технологии AR/VR, такие как AR.js, Quick Look, 8th Wall для WebAR, а также ARKit/ARCore для приложений Android и iOS, и упрощает ...

ARGear

ARGear

argear.io

ARGear — это программное обеспечение дополненной реальности на основе SaaS, которое помогает разработчикам приложений реализовывать Snapchat, такие как функции и контент AR, для своих собственных приложений. В отличие от других решений AR, платформа ARGEAR предоставляет не только универсальный AR SD...

Augment

Augment

augment.com

Augment — это платформа дополненной реальности, которая позволяет пользователю визуализировать продукты в 3D в реальной среде и в режиме реального времени с помощью планшета или смартфона.

Zapworks

Zapworks

zap.works

Zapworks — отмеченная наградами платформа WebAR. Создавайте, управляйте и публикуйте впечатляющие веб-AR-приложения, используя наш набор творческих инструментов, SDK, индивидуальные решения для брендинга и хостинга, а также мощную CMS. Благодаря решениям без кода, с минимальным кодированием или поль...

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