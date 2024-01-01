Альтернативы - Wikitude
Vectary
vectary.com
Создавайте интерактивные 3D-приложения, чтобы донести свои идеи. Встречайте Vectary, онлайн-платформу для создания и управления интерактивными 3D-проектами, которые вдохновляют, обучают и решают проблемы. Никаких загрузок, никакого кода — все в браузере.
ROAR
theroar.io
ROAR Editor — лучший в своем классе инструмент для создания собственного высококачественного опыта дополненной реальности всего за пару кликов. Он предназначен для нетехнических пользователей. Независимо от того, нужно ли вам это для личного использования или для бизнеса, ROAR предоставит вам полный...
UniteAR
unitear.com
Инновационная SaaS-платформа дополненной реальности без программирования UniteAR предлагает передовое решение дополненной реальности (AR), которое не требует навыков программирования, что делает создание AR доступным для всех. С помощью UniteAR пользователи могут создавать увлекательные AR-приложени...
MyWebAR
mywebar.com
MyWebAR — это облачная платформа, которая позволяет пользователям создавать и делиться опытом дополненной реальности всего за пару кликов, а также помогает значительно ускорить и упростить процесс разработки. Все возможности MyWebAR доступны в веб-браузере и не требуют от потребителей загружать каки...
PlugXR
plugxr.com
PlugXR — это облачная платформа, которая позволяет пользователям создавать решения AR, визуализацию продуктов и пространственные вычисления без навыков программирования. Платформа упрощает процесс разработки, предоставляя интерфейс перетаскивания, который позволяет пользователям создавать захватываю...
Ocavu
ocavu.com
Ocavu — это универсальный магазин для визуализации продуктов и рассказывания историй с помощью 3D и дополненной реальности. Мы помогаем брендам увеличивать продажи, узнаваемость и вовлеченность с помощью нашей платформы Studio. С помощью Studio вы можете создавать, управлять и развертывать 3D и AR-в...
AUGmentecture
augmentecture.com
AUGmentecture — это платформа дополненной реальности для совместной работы над дизайном, которая позволяет просматривать 3D-модели в формате AR.
EasyAR SDK
easyar.com
EasyAR Mega предоставляет облачное AR-решение городского масштаба и расширяет возможности культуры и туризма, деловой сферы, образования, промышленности и многих других предприятий с помощью гибкой схемы приобретения, передовых возможностей картографии и локализации, а также удобной цепочки инструме...
Streem
streem.com
StreemCore® — это инструмент удаленной визуальной помощи корпоративного класса, использующий готовые возможности дополненной реальности (AR). Добавляя интерактивный видеоинструмент для совместной работы, который не нужно загружать, компании могут быстро видеть и решать проблемы удаленно, что ускоряе...
Blippbuilder
blippar.com
Простой, но мощный способ создания дополненной реальности — с помощью Blippbuilder. Инструмент дизайна прост в освоении и позволяет добавить уровень интерактивности к вашим печатным материалам, будь то плакат, печатная реклама, стенд на мероприятии или книга. Оживите его с помощью анимации, игр или ...
Hololink
hololink.io
Hololink — это веб-редактор дополненной реальности, который позволяет создавать AR с помощью визуального решения без кода и лучшего в отрасли распознавания изображений. AR, созданная в Hololink, обслуживается непосредственно в мобильном браузере без использования приложения, благодаря чему весь проц...
Vossle
vossle.ai
Vossle — это SaaS-платформа для разработки WebAR без кода, с помощью которой компании могут создавать дополненную реальность менее чем за 1 минуту. Для работы с мировыми целями, кампаниями на основе изображений, играми или примерами на основе распознавания лиц с использованием основного механизма AR...
ViewAR
viewar.com
ViewAR SDK позволит вам использовать все доступные системы отслеживания, такие как Wikitude, VisionLib, Vuforia, Placenote, 6d.ai и многие другие. Вы можете либо создавать приложения с помощью конструктора приложений, просто создавая стиль и заполняя приложение, либо создавать свои собственные прило...
Variant Launch
launchar.app
WebAR на iOS и Android — без приложения. Запускайте свои возможности дополненной реальности в браузере по любой ссылке или QR-коду с помощью нашего простого Javascript SDK. Отслеживание в нативном качестве без платы за просмотр. Создав почти 100 AR-приложений, мы тщательно изучили болевые точки, с к...
MAXST
developer.maxst.com
MAXST AR SDK — это инструмент разработки приложений AR. Вы можете легко создавать свои собственные приложения AR, используя MAXST AR SDK. Ниже приведены функции, включенные в MAXST AR SDK. - Трекер пространства - Трекер объектов (цель: 3D-объекты размером от 0,3 до 1,5 м) - Трекер изображений (цель:...
Vidinoti
vidinoti.com
Vidinoti предлагает удобную платформу для создания, развертывания и управления локализованным контентом дополненной реальности.
Onirix
onirix.com
Платформа дополненной реальности без кода, с низким кодом и SDK, которая помогает вам создавать, размещать, публиковать и делиться веб-контентом AR. Доступно более чем 4,5 миллиардам пользователей iOS и Android по всему миру и совместимость с 92,94% устройств по всему миру. Веб-дополненная реальност...
CLDXR
cldxr.com
CLDXR — это облачная платформа расширенной реальности для управления активами и самостоятельной публикации, предназначенная для пользователей B2B. Он объединяет различные технологии AR/VR, такие как AR.js, Quick Look, 8th Wall для WebAR, а также ARKit/ARCore для приложений Android и iOS, и упрощает ...
ARGear
argear.io
ARGear — это программное обеспечение дополненной реальности на основе SaaS, которое помогает разработчикам приложений реализовывать Snapchat, такие как функции и контент AR, для своих собственных приложений. В отличие от других решений AR, платформа ARGEAR предоставляет не только универсальный AR SD...
Augment
augment.com
Augment — это платформа дополненной реальности, которая позволяет пользователю визуализировать продукты в 3D в реальной среде и в режиме реального времени с помощью планшета или смартфона.
Zapworks
zap.works
Zapworks — отмеченная наградами платформа WebAR. Создавайте, управляйте и публикуйте впечатляющие веб-AR-приложения, используя наш набор творческих инструментов, SDK, индивидуальные решения для брендинга и хостинга, а также мощную CMS. Благодаря решениям без кода, с минимальным кодированием или поль...