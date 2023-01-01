Выбирайте продукцию и бытовую технику Whirlpool и будьте уверены, что они бережно справятся с домашними делами. Найдите подходящее устройство Whirlpool®, отвечающее вашим потребностям.

Веб-сайт: whirlpool.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Whirlpool, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.