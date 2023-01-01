Самые современные решения в области электронной логистики, доступные любому интернет-магазину. Webshippy помогает интернет-торговцам обслуживать своих клиентов на самом высоком уровне с помощью первой в регионе сети роботизированных центров выполнения заказов, арендованных программных решений для электронной логистики и рынка прямой поставки.

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