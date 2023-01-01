Альтернативы - Webeyez

FirstHive

firsthive.com

FirstHive — это полнофункциональная платформа данных о клиентах, которая позволяет маркетологам и брендам брать под контроль свои собственные данные из всех источников, как онлайн, так и оффлайн, а также проводить высоко персонализированные кампании, способствующие увеличению конверсий.