Альтернативы - Warp VR

ClassVR

ClassVR

classvr.com

ClassVR — это универсальная платформа, использующая возможности виртуальной и дополненной реальности для образования и обучения — от классной комнаты до зала заседаний.

SynergyXR

SynergyXR

synergyxr.com

SynergyXR: революция в будущем с помощью решений XR Обзор компании SynergyXR, расположенная в оживленном городе Орхус, Дания, является маяком инноваций в сфере расширенной реальности (XR). Рожденная из глубокого понимания производственного и энергетического секторов, мы превратились в огромную силу,...

TrainBeyond

TrainBeyond

trainbeyond.com

Программное обеспечение для обучения виртуальной реальности, настольным компьютерам и мобильным устройствам, основанное на игре, экономически эффективное и масштабируемое до размера любой компании. С TrainBeyond вы обучаете свою рабочую силу с помощью практического и интерактивного опыта, в соответс...

FundamentalVR

FundamentalVR

fundamentalsurgery.com

Стратегический партнер, помогающий лидерам производителей медицинского оборудования решить проблему «разрыва в компетентности при масштабе» и добиться коммерческого успеха.

Motive.io

Motive.io

motive.io

Платформа Motive Training Platform — это полный набор инструментов, который дает специалистам по обучению возможность создавать и контролировать свое обучение в виртуальной реальности, упрощая создание и распространение учебных материалов по виртуальной реальности в большом масштабе.

CenarioVR

CenarioVR

cenariovr.com

Создавайте захватывающие впечатления с помощью самой простой платформы VR.

Viar360

Viar360

viar360.com

Viar360 — это наиболее интуитивно понятная платформа для создания и публикации, которая сокращает время, усилия и знания, необходимые для создания увлекательного обучения и обучения с использованием 360° видео и фотографий. Viar360 позволяет создавать захватывающие сценарии обучения, которые ваши уч...

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