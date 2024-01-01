Альтернативы - WaRespond

elink.io

elink.io

elink.io

Создавайте что угодно с помощью веб-ссылок. В elink есть все необходимое для сохранения закладок и создания веб-страниц, информационных бюллетеней по электронной почте, виджетов веб-сайтов RSS, социальных био-ссылок, социальных стен, автоматизированного контента и многого другого. Создавайте контент...

Short.io

Short.io

short.io

Short.io — это программа сокращения URL-адресов с белой этикеткой, которая создает короткие ссылки на фирменных доменах. Сокращайте, настраивайте и делитесь фирменными URL-адресами со своей аудиторией.

Placer.ai

Placer.ai

placer.ai

Принимайте более разумные решения в сфере недвижимости и заключайте больше сделок, используя данные Placer.ai о местоположении и пешеходном трафике.

GummySearch

GummySearch

gummysearch.com

Исследование аудитории Reddit у вас под рукой. Быстро выясните болевые точки вашего клиента, какие решения им нужны и за что они готовы платить.

Viral Loops

Viral Loops

viral-loops.com

Viral Loops — это платформа вирусного и реферального маркетинга для запуска рейтинговых соревнований, лотерей, предварительных и реферальных программ.

Whatstool Business

Whatstool Business

whatstool.business

Whatstool Business — это универсальное решение для бизнеса WhatsApp. Наши предложения включают официальный API WhatsApp, чат-бот, CRM на базе WhatsApp, автоматизацию, интеграцию со многими инструментами и т. д.

Revue

Revue

getrevue.co

Создайте лояльную аудиторию. Revue позволяет писателям и издателям легко рассылать редакционные информационные бюллетени и получать за это деньги.

Radio.co

Radio.co

radio.co

Хотите создать радиостанцию? Автоматизируйте свое расписание, ведите прямые трансляции и отслеживайте слушателей с помощью одной простой в использовании платформы. Добро пожаловать на Radio.co.

RocketLink

RocketLink

rocketlink.io

Добавьте пиксели ретаргетинга, собственный призыв к действию, собственные домены к любой ссылке, которой вы делитесь, настройте внешний вид миниатюры ссылки и перенацельте любого, кто нажал на нее.

ShareASale

ShareASale

shareasale.com

Станьте партнером ShareASale и станьте частью нашей надежной сети партнерского маркетинга. Наша сеть предоставляет маркетинговые решения для наших партнеров.

Intellifluence

Intellifluence

intellifluence.com

Intellifluence — это сервис влиятельного маркетинга, который позволяет брендам и влиятельным лицам объединяться, сотрудничать и достигать своих целей.

DoubleTick

DoubleTick

doubletick.io

Doubletick — это бесплатное и неограниченное отслеживание электронной почты для Gmail и Google Workspace (G Suite) с уведомлениями на рабочем столе в реальном времени и WhatsApp, такими как двойные галочки (✓✓) в поле «Отправленные». Одиночная синяя галочка ✓ означает, что электронное письмо было от...

BrandBucket

BrandBucket

brandbucket.com

Оригинальный рынок брендовых имен, предлагающий на выбор более 100 000 наименований компаний, подобранных экспертами. Получите соответствующий домен .com и логотип, а также бесплатную консультацию по брендингу от нашей команды.

Branalyzer

Branalyzer

branalyzer.com

Branalyzer — это самый дешевый, быстрый и простой способ узнать, что на самом деле происходит в Интернете.

TinyLetter

TinyLetter

tinyletter.com

TinyLetter предлагает понятный и простой способ письма для людей, которым не нужны расширенные отчеты или функции для бизнеса.

Chainfuel

Chainfuel

chainfuel.com

С помощью мощного телеграмм-бота и веб-приложения Chainfuel вы можете автоматически защищать свою группу от спамеров и мошенников, отслеживать показатели группы, привлекать и удерживать своих пользователей всего несколькими щелчками мыши.

WANotifier

WANotifier

wanotifier.com

Ваши клиенты в WhatsApp. Обращайтесь к ним с помощью массовых сообщений WhatsApp, используя официальные API WhatsApp с дополнительной наценкой 0 % к стоимости официального API!

Eredom

Eredom

eredom.com

Добро пожаловать в Эредом! Исследуйте незарегистрированные фирменные доменные имена компаний! Найдите доступные и брендированные доменные имена business .com!

GettHit.com

GettHit.com

getthit.com

Увеличьте посещаемость вашего сайта с помощью исключительного генератора целевого трафика Getthit. Адаптируйте свои кампании к своим конкретным требованиям и с легкостью привлекайте тысячи посетителей. Раскройте весь потенциал своего веб-сайта, настроив кампании всего за несколько простых шагов. Ген...

Approved Social

Approved Social

approvedsocial.io

Approved Social — это новаторская платформа, призванная революционизировать способы разработки, утверждения и запуска цифровых маркетинговых кампаний. По своей сути Approved Social — это механизм совместной обратной связи и одобрения, который позволяет маркетинговым командам, агентствам и брендам оп...

SleekFlow

SleekFlow

sleekflow.io

SleekFlow — это пакет многоканальных переговоров на базе искусственного интеллекта для взаимодействия с клиентами. Универсальная платформа SleekFlow обеспечивает плавное и персонализированное взаимодействие с клиентами по общедоступным каналам обмена сообщениями, включая WhatsApp, Instagram, чат и м...

SummarAIze

SummarAIze

summaraize.com

10-кратное увеличение подкастов и видеоконтента за 10 минут. SummarAIze преобразует ваш контент из аудио и видео в привлекательные публикации в социальных сетях, контент электронной почты, резюме, цитаты и многое другое!

Socialbuzz

Socialbuzz

sociabuzz.com

Показывайте медиа и наши функции монетизации прямо на странице, не перенаправляя посетителей на другую страницу. Платформа экономики создателей в США. Медиа и монетизация.

Gizzmo

Gizzmo

gizzmo.ai

Gizzmo — это инструмент для создания контента на базе искусственного интеллекта, который упрощает процесс создания высококачественного партнерского контента. Всего несколькими щелчками мыши вы можете создавать привлекательные обзоры продуктов, увлекательные обзоры и информативные сообщения в блогах,...

Digital Mortar

Digital Mortar

digitalmortar.com

Digital Mortar — это система отслеживания покупателей в магазине, которая включает в себя видео- и видеокамерное отслеживание, сбор и интеграцию данных.

Chatwee

Chatwee

chatwee.com

Chatwee — это приложение для живого чата и обмена мгновенными сообщениями, ориентированное на: - онлайн-сообщества - виртуальные мероприятия - поставщиков поддержки психического здоровья - командное общение - торговлю в реальном времени - церковные службы - образовательные вебинары - потоковое видео...

Publisher Discovery

Publisher Discovery

publisherdiscovery.com

Расширенное SaaS-приложение для поиска партнеров на основе искусственного интеллекта для управления издателями. Платформа предоставляет углубленный анализ веб-сайтов издателей, а также информацию и инструменты для привлечения партнеров. Машинное обучение на платформе гарантирует, что результаты стан...

Hidemyacc

Hidemyacc

hidemyacc.com

Браузер Multilogin Antidetect — создавайте неограниченное количество учетных записей с разными профилями на 01 устройстве вместо использования нескольких реальных устройств или виртуальных машин.

Growth Champ

Growth Champ

growthchamp.com

Growth Champ — это пакет оптимизации социальных сетей, который позволяет пользователю управлять Twitter, Instagram и Pinterest для увеличения влияния социальных сетей.

Capsulink

Capsulink

capsulink.com

Capsulink — это инструмент для сокращения URL-адресов, предназначенный для защиты пользователей от потери трафика, поврежденных внешних ссылок и упущенной прибыли.

Multiview

Multiview

multiview.com

VisitorView — это программное обеспечение для веб-аналитики, которое сопоставляет IP-адреса компаний, посещающих ваш веб-сайт, с нашей базой данных, чтобы сообщить вам названия этих компаний и многое другое.

Echo AI

Echo AI

echoai.com

Воспользуйтесь мощью генеративного искусственного интеллекта. Анализируйте разговоры с клиентами и работу команды, чтобы выявить скрытые идеи, воспользоваться возможностями и снизить риски.

eKyte

eKyte

ekyte.com

eKyte помогает командам цифрового маркетинга планировать и проводить онлайн-кампании, анализировать и оптимизировать результаты. Искусственный интеллект сделает все остальное.

Tikao.ai

Tikao.ai

tikao.ai

Tikao — это маркетинговая платформа для устойчивых брендов, которая использует возможности моделей искусственного интеллекта, обученных на основе концепции устойчивого маркетинга. В настоящее время платформа обслуживает три (3) категории в области устойчивой моды, личной гигиены и продуктов питания....

redirection.io

redirection.io

redirection.io

redirection.io — ведущий инструмент перенаправления и SEO-оптимизации. При установке на веб-сайте redirection.io позволяет менеджерам по маркетингу или SEO анализировать проблемы с трафиком и настраивать правила перенаправления для исправления ошибок HTTP. Он также может помочь исправить метатеги HT...

RealMailers

RealMailers

realmailers.com

RealMailers — это инструмент прямой почтовой рассылки для агентов по недвижимости. Создавайте, таргетируйте и мгновенно отправляйте открытки, не покидая рабочего места. Бесплатный список адресов.

Link Looper

Link Looper

linklooper.com

Управление ссылками стало проще. Link Looper помогает вам управлять маркетинговыми ссылками и отслеживать их эффективность. Идеально подходит для всей маркетинговой команды, от менеджеров социальных сетей до специалистов по рекламе.

Digitalsero

Digitalsero

digitalsero.com

Digitalsero — это инструмент автоматизации маркетинга SaaS, который помогает маркетинговым агентствам/специалистам по цифровому маркетингу получить мгновенный доступ к рекламным аккаунтам и страницам своих клиентов в Facebook, Google, TikTok, LinkedIn и других сетях через ссылку, которой можно подел...

Airtime Pro

Airtime Pro

airtime.pro

Airtime Pro — это мощная платформа интернет-радио, которая может похвастаться интеллектуальной системой автоматизации, управлением диджеями и плавным переходом между потоковой передачей звука в реальном времени и запланированным контентом, помогая вам оставаться в эфире, независимо от того, представ...

Linkz.ai

Linkz.ai

linkz.ai

Автоматический предварительный просмотр расширенных ссылок при наведении курсора мыши, который удерживает посетителей на вашем сайте. Установите Linkz.ai на свой веб-сайт или блог за 2 минуты и мгновенно получайте автоматический предварительный просмотр ссылок при наведении курсора мыши. Предварител...

Carts Guru

Carts Guru

carts.guru

Преследуйте каждого потенциального клиента, конвертируйте каждую продажу и быстро развивайте свой бизнес в сфере электронной коммерции с помощью передового программного обеспечения для автоматизации маркетинга, разработанного специально для электронных торговцев. Всего за несколько кликов вы можете ...

Noosh

Noosh

noosh.com

Noosh помогает предприятиям реализовать планы действий в области контент-маркетинга, оптимизируя операции и обеспечивая сотрудничество с поставщиками. Продукты компании и партнеры по маркетинговым услугам управляют цифровыми и печатными активами, структурой затрат, бюджетами, закупками, проектами и ...

GetCurious

GetCurious

getcurious.io

GetCurious позволяет продуктовым компаниям проводить более глубокие исследования пользователей и быстрее. Продукт позволяет продуктовым группам собирать информацию с помощью видео, аудио и демонстрации экрана, пока участник использует целевой веб-сайт, приложение или прототип. Быстрый набор участник...

Brandintellé

Brandintellé

brandintelle.com

Brandreward помогает корпоративным маркетинговым командам преодолеть разрыв между маркетинговыми операциями и результатами в режиме реального времени. Наша унифицированная автоматизация рабочих процессов для отделов маркетинга напрямую связана с симуляторами «что, если» на базе искусственного интелл...

Viloud

Viloud

viloud.tv

Viloud — это самая простая онлайн-видеоплатформа для создания, потоковой передачи и монетизации собственных телеканалов в прямом эфире, линейных каналов и телеканалов по запросу. Его технология позволяет пользователям транслировать каналы через встроенный или сторонний проигрыватель для вашего веб-с...

Genius Link

Genius Link

geniuslink.com

Geniuslink — самый умный в мире инструмент для сокращения URL-адресов. Создавайте ссылки, которые динамически направляют пользователей в разные пункты назначения в зависимости от их устройств, операционных систем, стран и даже даты клика.

CallerReady

CallerReady

callerready.com

CallerReady — это платформа для маркетологов, желающих масштабировать свои кампании по звонкам. Торговая площадка с оплатой за звонок, автоматизация потенциальных вызовов и динамическое распределение вызовов

Bulk Email Checker

Bulk Email Checker

bulkemailchecker.com

Инструмент проверки электронной почты основан на SMTP и обеспечивает высочайшую точность и дополнительную полезную информацию для проверки любых адресов электронной почты. Введите адрес электронной почты и нажмите «Подтвердить», чтобы точно узнать, как работает инструмент проверки электронной почты....

QApop

QApop

qapop.com

QApop поможет вам использовать Quora в качестве маркетингового канала. С помощью вашего маркетингового инструмента вы можете: - Находить лучшие вопросы о Quora. - ИИ поможет вам отвечать на вопросы за считанные минуты. - Отслеживать вопросы, на которые нет ответа, с помощью сотен просмотров. Quora —...

Appsero

Appsero

appsero.com

Appsero — это инструмент WordPress для аналитики, лицензирования и развертывания. Appsero — идеальное программное обеспечение для разработчиков, позволяющее управлять и продавать свои плагины и темы WordPress.

LaunchList

LaunchList

getlaunchlist.com

Создайте вирусный список ожидания из первых пользователей. Сэкономьте время запуска и получите больше регистраций на свой продукт на ранней стадии с помощью вирусных списков ожидания перед запуском в виде геймификации.

Shoutcast

Shoutcast

shoutcast.com

Легко транслируйте и монетизируйте свои радиостанции Начните получать доход в один клик

Healthgrades

Healthgrades

healthgrades.com

Healthgrades — ведущий онлайн-ресурс, содержащий исчерпывающую информацию о врачах и больницах.

ThoughtLeaders

ThoughtLeaders

thoughtleaders.io

ThoughtLeaders позволяет брендам использовать непрограммный брендированный контент в больших масштабах с простотой и точностью. ThoughtLeaders — медиакомпания, специализирующаяся на нативном спонсируемом контенте.

Promoly

Promoly

promo.ly

Promoly отправляет музыку прямо в почтовый ящик ваших получателей. Отслеживайте, когда они открываются, воспроизводятся, загружаются и оставляют отзывы по промо-кампаниям. Затем наблюдайте за результатами в режиме реального времени.

Postal Methods

Postal Methods

postalmethods.com

Postal Methods — это онлайн-провайдер печати и почты. В современном бизнесе нет времени тратить время на набивку конвертов, покупку марок и поездку на почту. Postal Methods избавляет бизнес от головной боли, связанной с традиционным процессом печати, поэтому вы можете использовать это время и деньги...

MonkeyPesa

MonkeyPesa

monkeypesa.com

MonkeyPesa — это универсальное программное обеспечение для продаж, маркетинга и поддержки. Он предоставляет ряд инструментов, которые помогут увеличить ваши продажи и еще дольше удерживать клиентов.

MarketDial

MarketDial

marketdial.com

MarketDial — лидер в области автономного A/B-тестирования для обычной розничной торговли. Компании используют программное обеспечение MarketDial для разработки и анализа любого эксперимента в магазине. Индивидуальные тесты MarketDial позволяют любому специалисту розничной торговли ответить на важные...

LeadrPro

LeadrPro

leadrpro.com

Получайте деньги за оценку новейшего программного обеспечения для вашего бизнеса. Присоединяйтесь в качестве продавца и общайтесь с более чем 50 тысячами потенциальных клиентов. Или в качестве покупателя и получать деньги за оценку программного обеспечения.

Klazify

Klazify

klazify.com

Klazify — это универсальный источник доменных данных API классификации контента. Получите логотипы веб-сайтов, данные компании, категоризацию и многое другое по URL-адресу или электронной почте.

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