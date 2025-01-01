Альтернативы - wAnywhere

Insightful
insightful.io
Insightful — это программа для аналитики трудозатрат и продуктивности, которая помогает понять, как работает команда и оптимизировать процессы.
Hubstaff
hubstaff.com
Hubstaff - это приложение для управления производительностью, отслеживания времени и учета рабочего времени, поддерживающее удаленные и офисные команды.
JustCall
justcall.io
JustCall — это платформа для бизнес-коммуникаций, объединяющая звонки, SMS, email и WhatsApp с возможностями автоматизации и интеграции CRM.
TimeCamp
timecamp.com
TimeCamp — это программа для отслеживания рабочего времени, позволяющая классифицировать деятельность и оптимизировать производительность сотрудников.
ActivTrak
activtrak.com
ActivTrak - платформа для аналитики рабочего времени, помогающая организациям оптимизировать производительность и распределение ресурсов.
We360 AI
we360.ai
We360 AI — облачное ПО для мониторинга сотрудников, обеспечивающее анализ рабочего процесса и производительности в реальном времени.
Time Champ
timechamp.io
Time Champ — это приложение для автоматического отслеживания времени и оценки производительности сотрудников, помогающее оптимизировать рабочие процессы.
EmpMonitor
empmonitor.com
EmpMonitor — приложение для мониторинга производительности сотрудников, отслеживающее время, активность и генерирующее отчеты для повышения эффективности работы.
Trackabi
trackabi.com
Trackabi — приложение для отслеживания времени, мониторинга сотрудников, планирования проектов и управления отчетами и выставлением счетов.
Worktivity
useworktivity.com
Worktivity - это платформа для отслеживания продуктивности и управления сотрудниками, предлагающая инструменты для управления задачами, проектами и анализа эффективности.
Kickidler
kickidler.com
Kickidler — программа для мониторинга сотрудников, отслеживания активности пользователей и повышения бизнес-эффективности.
Monitask
monitask.com
Monitask - это приложение для мониторинга сотрудников и отслеживания времени, помогающее повышать продуктивность и прозрачность в удаленных командах.
Workstatus
workstatus.io
Workstatus - это приложение для отслеживания времени, управления проектами и оптимизации ресурсов, повышающее производительность команд в различных рабочих средах.
Yaware
yaware.com
Yaware.Mobile помогает пользователям оптимизировать рабочие процессы, отслеживая время, звонки и использование приложений на телефоне.
DeskTrack
desktrack.timentask.com
Desktrack - это программа для мониторинга сотрудников и учета рабочего времени, фиксирующая активность на компьютерах и помогающая управлять проектами.
DeskTime
desktime.com
DeskTime — это приложение для автоматического отслеживания производительности сотрудников и управления временем, позволяющее менеджерам эффективно контролировать рабочие процессы.
WorkTime
worktime.com
WorkTime — программа для мониторинга сотрудников, производительности и работы на удаленке. Подходит для 1-15,000+ компьютеров. Без инвазивного контроля.
DeskLog
desklog.io
DeskLog - программа для управления проектами и отслеживания продуктивности сотрудников, позволяющая контролировать время работы и выполнять клиентские требования.
CleverControl
clevercontrol.com
CleverControl — это облачное решение для мониторинга сотрудников, позволяющее повышать эффективность работы и защищать корпоративные данные.
Veriato
veriato.com
Veriato — приложение для мониторинга сотрудников, использующее аналитику поведения и ИИ для повышения безопасности и продуктивности в организациях.
Controlio
controlio.net
Controlio - облачное ПО для мониторинга сотрудников, отслеживающее производительность и поведение в реальном времени с аналитикой и соблюдением норм безопасности.
Traqq
traqq.com
Traqq — это инструмент для отслеживания времени и производительности команд, поддерживающий дистанционную работу с акцентом на конфиденциальность и аналитику.
FocusRO
focusro.com
FocusRO — это SaaS-приложение для мониторинга продуктивности бизнеса, основанное на машинном обучении, обеспечивающее анализ данных без нарушения конфиденциальности сотрудников.
CloudDesk
clouddesk.ai
CloudDesk — приложение для мониторинга удалённых сотрудников. Оно отслеживает активность, ведет учёт рабочего времени и анализирует использование веб-сайтов и приложений.
Workganizer
workganizer.com
Workganizer — приложение для систематического управления задачами и проектами, которое помогает контролировать время, приоритеты и командное сотрудничество.
fenced.ai
fenced.ai
fenced.ai помогает родителям контролировать, как дети проводят время в Интернете, защищая их от нежелательного контента и помогая развивать хорошие привычки использования устройств.
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