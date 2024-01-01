Альтернативы - Voxel

ivideon.com

ivideon.com

Мы создали глобальную запатентованную, масштабируемую и надежную платформу для предоставления видеоориентированных услуг безопасности и аналитики, используемых крупными и малыми предприятиями для мониторинга и управления, а также потребителями для домашней автоматизации и безопасности по всему миру....