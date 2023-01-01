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Альтернативы - Vowel

Hubspot

Hubspot

hubspot.com

HubSpot предлагает полную платформу программного обеспечения для маркетинга, продаж, обслуживания клиентов и CRM, а также методологию, ресурсы и поддержку, чтобы помочь бизнесу лучше развиваться. Начните работу с бесплатными инструментами и обновляйте их по мере роста.

Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Salesforce.com, Inc. — американская компания по разработке облачного программного обеспечения со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния. Он предоставляет услуги управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), а также продает дополнительный набор корпоративных приложений, ориентированных на обслу...

Zoho CRM

Zoho CRM

zoho.com

Управляйте всем своим бизнесом с помощью набора онлайн-инструментов повышения производительности Zoho и приложений SaaS. Нам доверяют более 50 миллионов пользователей по всему миру. Попробуйте наш бесплатный план навсегда!

Apollo.io

Apollo.io

apollo.io

Apollo — это платформа для взаимодействия с данными, которая встраивает интеллектуальные данные в ваши рабочие процессы, чтобы помочь вам реализовать, анализировать и улучшать свою стратегию роста.

Cloze

Cloze

cloze.com

Умное мобильное приложение для отслеживания клиентов, потенциальных клиентов и потенциальных клиентов без хлопот CRM. Управление связями, которое автоматически объединяет входящие сообщения, контакты, календарь, телефон, Evernote, электронную почту, адресную книгу, Twitter, Facebook и LinkedIn.

Gong.io

Gong.io

gong.io

Узнайте, как руководители продаж используют аналитику доходов, чтобы добиться успеха своих представителей и заключить больше сделок. Признан номером 1 такими профессионалами в области доходов, как вы. Закажите демо.

ZoomInfo

ZoomInfo

zoominfo.com

ZoomInfo — американская компания по подписке на программное обеспечение как услуга (SaaS), базирующаяся в Ванкувере, штат Вашингтон, которая продает доступ к своей базе данных с информацией о деловых людях и компаниях специалистам по продажам, маркетингу и подбору персонала. Компания была первоначал...

Drift

Drift

drift.com

Дрифт — это новый способ, которым компании покупают у компаний. Попробуйте наши инструменты диалогового маркетинга и продаж, призванные облегчить процесс покупки уже сегодня, совершенно бесплатно.

Writecream

Writecream

writecream.com

Холодные электронные письма и создание контента на базе искусственного интеллекта.

Freshsales

Freshsales

freshworks.com

Увеличьте свой доход с помощью контекстно-ориентированных продаж Персонализируйте взаимодействие, сократите цикл продаж и развивайте свой бизнес с помощью Freshsales Функциональный пакет продуктов для предприятий любого размера. Обновление облачного программного обеспечения, которое понравится ваш...

Grain

Grain

grain.com

Записывайте, расшифровывайте, клипируйте и делитесь видео с помощью Zoom в режиме реального времени. Незаменимый инструмент для современных команд.

Reply.io

Reply.io

reply.io

Reply — это платформа для взаимодействия с клиентами, которая помогает автоматизировать и масштабировать многоканальный охват, чтобы вы могли генерировать больше потенциальных клиентов, приобретать новых клиентов и быстрее увеличивать доход.

Clari

Clari

clari.com

Прогнозирование, анализ деятельности и управление конвейерами для команд B2B по доходам.

Salesflare

Salesflare

salesflare.com

Попробуйте Salesflare, простую CRM-систему №1 для малого бизнеса, продающего B2B. Интеграция с Google и Outlook. Будьте полностью мобильны. Автоматизируйте свою CRM на основе существующих данных.

Aloware

Aloware

aloware.com

Наслаждайтесь неограниченными звонками и текстовыми сообщениями от 50 долларов США за агента в месяц. Интегрируется с HubSpot, Zoho и другими! В комплекте с Power Dialer и инструментами автоматизации.

Troops

Troops

troops.ai

Никогда не пропустите сигнал о доходах с помощью войск. Легко обновляйте Salesforce, HubSpot, Zendesk и Jira прямо из Slack и Microsoft Teams. Начните бесплатно.

People.ai

People.ai

people.ai

People.ai автоматизирует ввод данных вручную, повышает продуктивность продаж и предоставляет полезную информацию для всех ваших инструментов управления.

Clay

Clay

clay.com

Находите потенциальных клиентов из любой точки Интернета. Создавайте списки потенциальных клиентов из мест, которые вы никогда не считали возможными. Подключитесь к более чем 50 интеграциям, чтобы автоматически получать имена, адреса электронной почты, технологический стек, открытые роли и многое др...

Signals

Signals

getsignals.ai

Превратите просмотры страниц в клиентов. Распознавайте компании, которые в настоящее время просматривают ваш сайт, и превращайте их в клиентов!

Pipeliner CRM

Pipeliner CRM

pipelinersales.com

Лучшая CRM, все о продажах! Инструмент стимулирования продаж: простая формула успеха. Сосредоточьтесь на управлении конвейерами, процессах продаж и аналитике, чтобы максимизировать доход.

Contlo

Contlo

contlo.com

Передайте привет автономному генеративному маркетингу. Contlo — это маркетинговая платформа следующего поколения, созданная для первого мира искусственного интеллекта. На основе модели искусственного интеллекта вашего бренда и автономных агентов искусственного интеллекта.

Kixie

Kixie

kixie.com

Сверхнадежная, легко автоматизируемая система звонков и текстовых сообщений для отделов продаж, работающая с ведущими CRM, такими как HubSpot, Salesforce, Pipedrive и другими.

Regie.ai

Regie.ai

regie.ai

Появилась полностью персонализированная программа продаж. Доставляйте актуальные рекламные сообщения за считанные секунды с помощью Regie.ai.

Gryphon.ai

Gryphon.ai

gryphon.ai

Gryphon Networks предлагает облачное решение, которое позволяет маркетологам увеличивать свои доходы, уважая при этом выбор потребителей.

CoPilot AI

CoPilot AI

copilotai.com

Расширенный набор инструментов CoPilot AI позволяет продавцам находить наиболее подходящих потенциальных клиентов, воспитывать качественных потенциальных клиентов и назначать больше встреч в LinkedIn Sales Navigator.

Upscale

Upscale

upscale.ai

Превратите потенциальных клиентов в доход Платформа взаимодействия с продавцами, которая помогает вашей команде продаж построить последовательную воронку продаж и быстрее достичь целей по доходам.

Attention

Attention

attention.tech

Теперь, когда мы привлекли ваше внимание... наполните свою CRM искусственным интеллектом и увеличьте свои продажи. Внимание — это ваш полностью интегрированный голосовой помощник, работающий в режиме реального времени, для проверки значков продаж. Заключайте сделки, используя наши рекомендации в р...

Momentum

Momentum

momentum.io

Автоматизируйте свои продажи с помощью ИИ. Momentum помогает командам улучшить управление конвейерами и повысить показатели закрытия с помощью автоматизированного MEDDIC, уведомлений, сводок вызовов и комнат для сделок, которые соединяют Slack, Salesforce и остальную часть вашего набора доходов.

Sybill

Sybill

sybill.ai

Личный помощник для команд GTM После каждого звонка по продажам Сибилл составляет точное резюме и отправляет его в Slack + CRM. Напишет для вас черновик последующего письма. Фиксирует каждое слово и невербальную реакцию в отчете.

Luna.ai

Luna.ai

luna.ai

Найдите идеальных потенциальных клиентов и отправляйте умопомрачительные электронные письма. Стремитесь к более быстрому расширению, чем просто с помощью личных связей, без хлопот, связанных с поиском потенциальных клиентов? ИИ Luna революционизирует способы поиска потенциальных клиентов и взаимод...

Aviso

Aviso

aviso.com

Aviso — это AI Compass, который помогает командам по продажам и выходу на рынок заключать больше сделок, ускорять рост и находить свой доход верным.

Goodmeetings

Goodmeetings

goodmeetings.ai

Goodmeetings — это первая видеоплатформа с поддержкой искусственного интеллекта и аналитики, созданная исключительно для удаленных продаж. Помимо традиционных потребностей отделов продаж в виде видеосовещаний, он автоматизирует рабочие процессы продаж для повышения производительности и использует ис...

Salesroom

Salesroom

salesroom.com

Experience the power of Salesroom, our AI-powered video conferencing platform. Salesroom not only tracks buyer engagement but also teaches virtual communication best practices. With real-time access to your knowledge base, Salesroom is designed to improve reps’ performance in meetings and quota atta...

Pega Sales Automation

Pega Sales Automation

pega.com

Pega Sales Automation позволяет вашей команде продаж продавать более разумно с помощью интеллектуальной автоматизации, принятия решений и аналитики, которые приводят к увеличению продаж.

GTM Buddy

GTM Buddy

gtmbuddy.ai

Платформа поддержки продаж GTM Buddy помогает торговым представителям строить отношения с клиентами и увеличивать доходы с помощью актуального, заслуживающего доверия и привлекательного контента.

SetSail

SetSail

setsail.co

SetSail — это платформа данных о продажах, которая автоматизирует сбор данных о продажах, предоставляет аналитику о доходах и повышает эффективность продаж для увеличения доходов.

EngageTech

EngageTech

engagetech.io

Мы даем нашим клиентам возможность управлять более квалифицированным и предсказуемым потоком заказов с помощью нашей уникальной платформы Sales Intelligence и услуг SDR мирового класса. Здесь, на G2, информация и обзоры, которые вы найдете, относятся к нашей платформе Sales Intelligence (ранее извес...

xiQ

xiQ

xiqinc.com

Платформа продаж и маркетинга xiQ, ориентированная на личность, позволяет продавцам понимать мышление покупателей с помощью анализа личности на основе искусственного интеллекта.

Zopto

Zopto

zopto.com

Омниканальный охват продаж, рост на автопилоте Мы помогаем тысячам клиентов упростить процесс поиска потенциальных клиентов и развивать свой бизнес масштабируемым и предсказуемым образом, используя интеллектуальные рабочие процессы с несколькими касаниями в LinkedIn и электронной почте.

Koncert

Koncert

koncert.com

Многоканальная платформа взаимодействия с искусственным интеллектом Koncert поможет вам увеличить доход от продаж B2B и привлечь потенциальных клиентов. ИИ-дозвонщик. Параллельный дозвонщик с искусственным интеллектом. Дозвонщик потока AI. Агент-ассистируемый дозвонщик. Каденс.

Veloxy

Veloxy

veloxy.io

Вы перегружены деятельностью, не связанной с продажами? Используйте программное обеспечение Veloxy Sales AI для Salesforce CRM, чтобы ускорить ваши продажи, как никогда раньше.

Kronologic

Kronologic

kronologic.com

Kronologic увеличивает доход, автоматизируя отправку приглашений и гибридных сообщений с приглашениями по электронной почте, а также согласовывая корректировку времени встреч с помощью искусственного интеллекта, согласованную между вашими командами.

Sailes

Sailes

sailes.com

Sailbots автоматизирует все поисковые работы Реализуйте потенциал продавца, который стал возможным благодаря единственному искусственному интеллекту, который автоматизирует все: от исследований и открытий до взаимодействия, взаимодействия и возможностей – без помощи рук.

Clodura.AI

Clodura.AI

clodura.ai

Clodura — это платформа для поиска потенциальных клиентов на базе искусственного интеллекта для онлайн-генерации потенциальных клиентов B2B, оперативной аналитики продаж и автоматизированных последовательностей продаж.

Mediafly

Mediafly

mediafly.com

Первая и единственная точка B2B для увеличения дохода Все, что нужно вашей команде для привлечения покупателей, подготовки продавцов, количественной оценки ценности и постоянной оптимизации производительности. Одна модульная платформа, обеспечивающая предсказуемый рост доходов в любом масштабе.

Luru

Luru

luru.app

Платформа анализа процессов продаж для мониторинга конвейера, автоматизации процессов продаж и обновления CRM из рабочих приложений.

Verse.ai

Verse.ai

verse.ai

Verse.ai конвертирует потенциальных клиентов с помощью SMS-разговоров на основе искусственного интеллекта. Автоматизированные SMS-сообщения привлекают потенциальных клиентов и повышают коэффициент конверсии.

Autobound

Autobound

autobound.ai

Исследование потенциального клиента и написание персонализированного, продуманного электронного письма не должно занимать 20 минут. Autobound увеличивает частоту ответов на электронные письма, генерируя персонализированные и релевантные электронные письма с использованием искусственного интеллекта.

Dooly

Dooly

dooly.ai

Dooly помогает отделам продаж заключать больше сделок, улучшая гигиену CRM, запуская успешный процесс продаж и устраняя малоценную работу.

Exceed.ai

Exceed.ai

exceed.ai

Повысьте конверсию потенциальных клиентов с помощью диалогового искусственного интеллекта. Автоматизируйте взаимодействие с целью получения дохода, масштабируйте взаимодействие и взаимодействуйте по электронной почте, в чате и SMS.

Humantic AI

Humantic AI

humantic.ai

Аналитика покупателей и личностный искусственный интеллект для отделов продаж, позволяющие максимально персонализировать все взаимодействия, привлекать больше потенциальных клиентов и заключать больше сделок.

Scratchpad

Scratchpad

scratchpad.com

Отслеживайте изменения в своем конвейере и быстрее обновляйте Salesforce. Scratchpad — это современный интерфейс для представителей и руководителей, который делает управление воронкой продаж, проверку сделок, обучение и прогнозирование быстрым, простым и увлекательным занятием.

Fathom

Fathom

fathom.video

Записывает, расшифровывает и выделяет лучшие моменты ваших звонков. Отправляет автоматически созданные заметки о вызовах в вашу CRM.

Lavender

Lavender

lavender.ai

Лаванда помогает тысячам продавцов по всему миру быстрее писать лучшие электронные письма, получая больше положительных ответов за меньшее время. Оценка 4,9/5 на G2.

Avoma

Avoma

avoma.com

Удвойте свой доход и производительность даже в период спада, не увеличивая вдвое бюджет. Благодаря универсальному помощнику для совещаний с искусственным интеллектом и решению для анализа доходов

Nektar

Nektar

nektar.io

Nektar — это интуитивно понятная мобильная платформа для сбора и управления данными, позволяющая нашим клиентам эффективно использовать свои данные и оптимизировать рабочие процессы.

amplemarket

amplemarket

amplemarket.com

Amplemarket берет на себя утомительные задачи, пока вы сосредоточены на продажах. Это привлечение потенциальных клиентов, рассылка по электронной почте и квалификация потенциальных клиентов на автопилоте.

Prodoscore

Prodoscore

prodoscore.com

Самое простое решение для измерения вашего самого ценного актива: ваших людей. В сегодняшней рабочей среде сотрудники хотят гибкости, а работодатели — ответственности. Благодаря наглядности им не приходится конфликтовать.

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