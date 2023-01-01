Альтернативы - Vowel
Hubspot
hubspot.com
HubSpot предлагает полную платформу программного обеспечения для маркетинга, продаж, обслуживания клиентов и CRM, а также методологию, ресурсы и поддержку, чтобы помочь бизнесу лучше развиваться. Начните работу с бесплатными инструментами и обновляйте их по мере роста.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc. — американская компания по разработке облачного программного обеспечения со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния. Он предоставляет услуги управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), а также продает дополнительный набор корпоративных приложений, ориентированных на обслу...
Zoho CRM
zoho.com
Управляйте всем своим бизнесом с помощью набора онлайн-инструментов повышения производительности Zoho и приложений SaaS. Нам доверяют более 50 миллионов пользователей по всему миру. Попробуйте наш бесплатный план навсегда!
Apollo.io
apollo.io
Apollo — это платформа для взаимодействия с данными, которая встраивает интеллектуальные данные в ваши рабочие процессы, чтобы помочь вам реализовать, анализировать и улучшать свою стратегию роста.
Cloze
cloze.com
Умное мобильное приложение для отслеживания клиентов, потенциальных клиентов и потенциальных клиентов без хлопот CRM. Управление связями, которое автоматически объединяет входящие сообщения, контакты, календарь, телефон, Evernote, электронную почту, адресную книгу, Twitter, Facebook и LinkedIn.
Gong.io
gong.io
Узнайте, как руководители продаж используют аналитику доходов, чтобы добиться успеха своих представителей и заключить больше сделок. Признан номером 1 такими профессионалами в области доходов, как вы. Закажите демо.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo — американская компания по подписке на программное обеспечение как услуга (SaaS), базирующаяся в Ванкувере, штат Вашингтон, которая продает доступ к своей базе данных с информацией о деловых людях и компаниях специалистам по продажам, маркетингу и подбору персонала. Компания была первоначал...
Drift
drift.com
Дрифт — это новый способ, которым компании покупают у компаний. Попробуйте наши инструменты диалогового маркетинга и продаж, призванные облегчить процесс покупки уже сегодня, совершенно бесплатно.
Writecream
writecream.com
Холодные электронные письма и создание контента на базе искусственного интеллекта.
Freshsales
freshworks.com
Увеличьте свой доход с помощью контекстно-ориентированных продаж Персонализируйте взаимодействие, сократите цикл продаж и развивайте свой бизнес с помощью Freshsales Функциональный пакет продуктов для предприятий любого размера. Обновление облачного программного обеспечения, которое понравится ваш...
Grain
grain.com
Записывайте, расшифровывайте, клипируйте и делитесь видео с помощью Zoom в режиме реального времени. Незаменимый инструмент для современных команд.
Reply.io
reply.io
Reply — это платформа для взаимодействия с клиентами, которая помогает автоматизировать и масштабировать многоканальный охват, чтобы вы могли генерировать больше потенциальных клиентов, приобретать новых клиентов и быстрее увеличивать доход.
Clari
clari.com
Прогнозирование, анализ деятельности и управление конвейерами для команд B2B по доходам.
Salesflare
salesflare.com
Попробуйте Salesflare, простую CRM-систему №1 для малого бизнеса, продающего B2B. Интеграция с Google и Outlook. Будьте полностью мобильны. Автоматизируйте свою CRM на основе существующих данных.
Aloware
aloware.com
Наслаждайтесь неограниченными звонками и текстовыми сообщениями от 50 долларов США за агента в месяц. Интегрируется с HubSpot, Zoho и другими! В комплекте с Power Dialer и инструментами автоматизации.
Troops
troops.ai
Никогда не пропустите сигнал о доходах с помощью войск. Легко обновляйте Salesforce, HubSpot, Zendesk и Jira прямо из Slack и Microsoft Teams. Начните бесплатно.
People.ai
people.ai
People.ai автоматизирует ввод данных вручную, повышает продуктивность продаж и предоставляет полезную информацию для всех ваших инструментов управления.
Clay
clay.com
Находите потенциальных клиентов из любой точки Интернета. Создавайте списки потенциальных клиентов из мест, которые вы никогда не считали возможными. Подключитесь к более чем 50 интеграциям, чтобы автоматически получать имена, адреса электронной почты, технологический стек, открытые роли и многое др...
Signals
getsignals.ai
Превратите просмотры страниц в клиентов. Распознавайте компании, которые в настоящее время просматривают ваш сайт, и превращайте их в клиентов!
Pipeliner CRM
pipelinersales.com
Лучшая CRM, все о продажах! Инструмент стимулирования продаж: простая формула успеха. Сосредоточьтесь на управлении конвейерами, процессах продаж и аналитике, чтобы максимизировать доход.
Contlo
contlo.com
Передайте привет автономному генеративному маркетингу. Contlo — это маркетинговая платформа следующего поколения, созданная для первого мира искусственного интеллекта. На основе модели искусственного интеллекта вашего бренда и автономных агентов искусственного интеллекта.
Kixie
kixie.com
Сверхнадежная, легко автоматизируемая система звонков и текстовых сообщений для отделов продаж, работающая с ведущими CRM, такими как HubSpot, Salesforce, Pipedrive и другими.
Regie.ai
regie.ai
Появилась полностью персонализированная программа продаж. Доставляйте актуальные рекламные сообщения за считанные секунды с помощью Regie.ai.
Gryphon.ai
gryphon.ai
Gryphon Networks предлагает облачное решение, которое позволяет маркетологам увеличивать свои доходы, уважая при этом выбор потребителей.
CoPilot AI
copilotai.com
Расширенный набор инструментов CoPilot AI позволяет продавцам находить наиболее подходящих потенциальных клиентов, воспитывать качественных потенциальных клиентов и назначать больше встреч в LinkedIn Sales Navigator.
Upscale
upscale.ai
Превратите потенциальных клиентов в доход Платформа взаимодействия с продавцами, которая помогает вашей команде продаж построить последовательную воронку продаж и быстрее достичь целей по доходам.
Attention
attention.tech
Теперь, когда мы привлекли ваше внимание... наполните свою CRM искусственным интеллектом и увеличьте свои продажи. Внимание — это ваш полностью интегрированный голосовой помощник, работающий в режиме реального времени, для проверки значков продаж. Заключайте сделки, используя наши рекомендации в р...
Momentum
momentum.io
Автоматизируйте свои продажи с помощью ИИ. Momentum помогает командам улучшить управление конвейерами и повысить показатели закрытия с помощью автоматизированного MEDDIC, уведомлений, сводок вызовов и комнат для сделок, которые соединяют Slack, Salesforce и остальную часть вашего набора доходов.
Sybill
sybill.ai
Личный помощник для команд GTM После каждого звонка по продажам Сибилл составляет точное резюме и отправляет его в Slack + CRM. Напишет для вас черновик последующего письма. Фиксирует каждое слово и невербальную реакцию в отчете.
Luna.ai
luna.ai
Найдите идеальных потенциальных клиентов и отправляйте умопомрачительные электронные письма. Стремитесь к более быстрому расширению, чем просто с помощью личных связей, без хлопот, связанных с поиском потенциальных клиентов? ИИ Luna революционизирует способы поиска потенциальных клиентов и взаимод...
Aviso
aviso.com
Aviso — это AI Compass, который помогает командам по продажам и выходу на рынок заключать больше сделок, ускорять рост и находить свой доход верным.
Goodmeetings
goodmeetings.ai
Goodmeetings — это первая видеоплатформа с поддержкой искусственного интеллекта и аналитики, созданная исключительно для удаленных продаж. Помимо традиционных потребностей отделов продаж в виде видеосовещаний, он автоматизирует рабочие процессы продаж для повышения производительности и использует ис...
Salesroom
salesroom.com
Experience the power of Salesroom, our AI-powered video conferencing platform. Salesroom not only tracks buyer engagement but also teaches virtual communication best practices. With real-time access to your knowledge base, Salesroom is designed to improve reps’ performance in meetings and quota atta...
Pega Sales Automation
pega.com
Pega Sales Automation позволяет вашей команде продаж продавать более разумно с помощью интеллектуальной автоматизации, принятия решений и аналитики, которые приводят к увеличению продаж.
GTM Buddy
gtmbuddy.ai
Платформа поддержки продаж GTM Buddy помогает торговым представителям строить отношения с клиентами и увеличивать доходы с помощью актуального, заслуживающего доверия и привлекательного контента.
SetSail
setsail.co
SetSail — это платформа данных о продажах, которая автоматизирует сбор данных о продажах, предоставляет аналитику о доходах и повышает эффективность продаж для увеличения доходов.
EngageTech
engagetech.io
Мы даем нашим клиентам возможность управлять более квалифицированным и предсказуемым потоком заказов с помощью нашей уникальной платформы Sales Intelligence и услуг SDR мирового класса. Здесь, на G2, информация и обзоры, которые вы найдете, относятся к нашей платформе Sales Intelligence (ранее извес...
xiQ
xiqinc.com
Платформа продаж и маркетинга xiQ, ориентированная на личность, позволяет продавцам понимать мышление покупателей с помощью анализа личности на основе искусственного интеллекта.
Zopto
zopto.com
Омниканальный охват продаж, рост на автопилоте Мы помогаем тысячам клиентов упростить процесс поиска потенциальных клиентов и развивать свой бизнес масштабируемым и предсказуемым образом, используя интеллектуальные рабочие процессы с несколькими касаниями в LinkedIn и электронной почте.
Koncert
koncert.com
Многоканальная платформа взаимодействия с искусственным интеллектом Koncert поможет вам увеличить доход от продаж B2B и привлечь потенциальных клиентов. ИИ-дозвонщик. Параллельный дозвонщик с искусственным интеллектом. Дозвонщик потока AI. Агент-ассистируемый дозвонщик. Каденс.
Veloxy
veloxy.io
Вы перегружены деятельностью, не связанной с продажами? Используйте программное обеспечение Veloxy Sales AI для Salesforce CRM, чтобы ускорить ваши продажи, как никогда раньше.
Kronologic
kronologic.com
Kronologic увеличивает доход, автоматизируя отправку приглашений и гибридных сообщений с приглашениями по электронной почте, а также согласовывая корректировку времени встреч с помощью искусственного интеллекта, согласованную между вашими командами.
Sailes
sailes.com
Sailbots автоматизирует все поисковые работы Реализуйте потенциал продавца, который стал возможным благодаря единственному искусственному интеллекту, который автоматизирует все: от исследований и открытий до взаимодействия, взаимодействия и возможностей – без помощи рук.
Clodura.AI
clodura.ai
Clodura — это платформа для поиска потенциальных клиентов на базе искусственного интеллекта для онлайн-генерации потенциальных клиентов B2B, оперативной аналитики продаж и автоматизированных последовательностей продаж.
Mediafly
mediafly.com
Первая и единственная точка B2B для увеличения дохода Все, что нужно вашей команде для привлечения покупателей, подготовки продавцов, количественной оценки ценности и постоянной оптимизации производительности. Одна модульная платформа, обеспечивающая предсказуемый рост доходов в любом масштабе.
Luru
luru.app
Платформа анализа процессов продаж для мониторинга конвейера, автоматизации процессов продаж и обновления CRM из рабочих приложений.
Verse.ai
verse.ai
Verse.ai конвертирует потенциальных клиентов с помощью SMS-разговоров на основе искусственного интеллекта. Автоматизированные SMS-сообщения привлекают потенциальных клиентов и повышают коэффициент конверсии.
Autobound
autobound.ai
Исследование потенциального клиента и написание персонализированного, продуманного электронного письма не должно занимать 20 минут. Autobound увеличивает частоту ответов на электронные письма, генерируя персонализированные и релевантные электронные письма с использованием искусственного интеллекта.
Dooly
dooly.ai
Dooly помогает отделам продаж заключать больше сделок, улучшая гигиену CRM, запуская успешный процесс продаж и устраняя малоценную работу.
Exceed.ai
exceed.ai
Повысьте конверсию потенциальных клиентов с помощью диалогового искусственного интеллекта. Автоматизируйте взаимодействие с целью получения дохода, масштабируйте взаимодействие и взаимодействуйте по электронной почте, в чате и SMS.
Humantic AI
humantic.ai
Аналитика покупателей и личностный искусственный интеллект для отделов продаж, позволяющие максимально персонализировать все взаимодействия, привлекать больше потенциальных клиентов и заключать больше сделок.
Scratchpad
scratchpad.com
Отслеживайте изменения в своем конвейере и быстрее обновляйте Salesforce. Scratchpad — это современный интерфейс для представителей и руководителей, который делает управление воронкой продаж, проверку сделок, обучение и прогнозирование быстрым, простым и увлекательным занятием.
Fathom
fathom.video
Записывает, расшифровывает и выделяет лучшие моменты ваших звонков. Отправляет автоматически созданные заметки о вызовах в вашу CRM.
Lavender
lavender.ai
Лаванда помогает тысячам продавцов по всему миру быстрее писать лучшие электронные письма, получая больше положительных ответов за меньшее время. Оценка 4,9/5 на G2.
Avoma
avoma.com
Удвойте свой доход и производительность даже в период спада, не увеличивая вдвое бюджет. Благодаря универсальному помощнику для совещаний с искусственным интеллектом и решению для анализа доходов
Nektar
nektar.io
Nektar — это интуитивно понятная мобильная платформа для сбора и управления данными, позволяющая нашим клиентам эффективно использовать свои данные и оптимизировать рабочие процессы.
amplemarket
amplemarket.com
Amplemarket берет на себя утомительные задачи, пока вы сосредоточены на продажах. Это привлечение потенциальных клиентов, рассылка по электронной почте и квалификация потенциальных клиентов на автопилоте.
Prodoscore
prodoscore.com
Самое простое решение для измерения вашего самого ценного актива: ваших людей. В сегодняшней рабочей среде сотрудники хотят гибкости, а работодатели — ответственности. Благодаря наглядности им не приходится конфликтовать.