Альтернативы - Visually
Issuu
issuu.com
Создавайте интерактивные флипбуки, публикации в социальных сетях, GIF-файлы и многое другое из PDF-файлов. Откройте для себя мощь инструментов цифровой публикации и контент-маркетинга здесь!
Showpad
showpad.com
Платформа поддержки продаж Showpad объединяет лучшее в отрасли программное обеспечение для обучения и коучинга с инновационными контент-решениями, что способствует увеличению продаж.
involve.me
involve.me
Повысьте вовлеченность клиентов. Через интерактивные воронки. Конструктор контента без кода для викторин, опросов, калькуляторов, форм и страниц оплаты. Создавайте персонализированные взаимодействия на каждом этапе пути клиента.
FlippingBook
flippingbook.com
Превращайте простые PDF-файлы в интерактивные и привлекательные документы профессионального вида, управляйте маркетинговыми инструментами, анализируйте файлы и многое другое.
Allego
allego.com
Лидер рынка решений для виртуального обучения и повышения квалификации. Преобразуйте свою организацию с помощью мобильной платформы, созданной для современных распределенных команд.
Spott
spott.ai
Создавайте интерактивный контент с изображениями, каталогами, видео и рекламойПопробуйте бесплатноСоздавайте интерактивный контент с изображениями, каталогами, видео и рекламойПопробуйте бесплатноСоздавайте интерактивный контент с изображениями, каталогами, видео и рекламойПопробуйте бесплатноСоздав...
Storylane
storylane.io
Storylane помогает компаниям создавать интерактивные демонстрации продуктов и делиться ими с потенциальными клиентами за 10 минут. Привлекайте пользователей и повышайте конверсию с помощью интерактивного программного обеспечения для демонстрации продуктов StoryLane.
Contentstack
contentstack.com
Цифровой опыт, который вам нужен повсюду Перенесите свой бизнес в большее количество мест с помощью единственного полностью автоматизированного Composable DXP на базе безголовой CMS №1.
Foleon
foleon.com
На кого бы вы ни ориентировались, именно контент привлекает вашу аудиторию, заполняет конвейер и приводит к результатам. Так что сделайте свой опыт.
Joomag
joomag.com
Создавайте, публикуйте, распространяйте, отслеживайте и монетизируйте свои цифровые журналы, каталоги, брошюры и информационные бюллетени с помощью универсальной цифровой платформы Joomag.
ClearSlide
clearslide.com
Мы стремимся сделать каждое взаимодействие с клиентом успешным. Каждое электронное письмо, каждая встреча и каждая презентация должны быть потрясающими. ClearSlide предоставляет полноценную платформу для взаимодействия с покупателями, которая сочетает в себе управление контентом, интегрированные ком...
OneMob
onemob.com
Представляем OneMob — идеальную универсальную платформу для создания, обмена и отслеживания красивых микросайтов за считанные секунды! Занимаетесь ли вы продажами, маркетингом, успехом клиентов или создателем контента, у OneMob есть все, что вам нужно, чтобы расширить охват и привлечь больше внимани...
Consensus
goconsensus.com
Consensus — это интеллектуальная платформа автоматизации демонстраций, используемая ведущими мировыми компаниями для масштабирования предпродажной подготовки, усиления своих команд продаж и улучшения качества обслуживания покупателей. Команды предпродажной подготовки и технических продаж автоматизир...
Tourial
tourial.com
Позвольте покупателям взаимодействовать с вашим продуктом прямо с вашего сайта. Когда самообслуживание невозможно (или это действительно сложно), интерактивные демонстрации помогут вам лучше ориентироваться в продукте без огромного подъема.
The Juice
thejuicehq.com
Больше охвата, меньше работы. Перестаньте тратить деньги на устаревшие платформы распространения контента и тусклые кампании. Имея аудиторию, состоящую из заинтересованных специалистов по продажам и маркетингу, The Juice представляет ваш контент нужным людям в нужное время. Найдите охват и резонанс...
Narrator
narrator.ai
Платформа данных Экранного диктора позволяет любому получить ответы за считанные минуты, а не за недели, благодаря системе Customer 360, которая содержит информацию обо всех взаимодействиях клиентов с вашим бизнесом.
Uberflip
uberflip.com
Uberflip — это платформа и программное обеспечение для работы с контентом, которое позволяет маркетологам создавать цифровой опыт с контентом на каждом этапе пути покупателя.
PathFactory
pathfactory.com
PathFactory устраняет трудности на каждом этапе жизненного цикла клиента, помогая маркетологам улучшить качество обслуживания клиентов и увеличить доходы.
FORTVISION
fortvision.com
Boost your sales, get more email subscribers and show your audience dynamic, personalized content with FORTVISION’s marketing automation and web personalization platform. FORTVISION is the smartest way to improve engagement and conversion rates in one place. Catch users' attention with personalized ...
Fabl
fabl.co
Acquired by Britelite Immersive in January 2021, Fabl was developed to increase audience engagement while decreasing production and management costs for brand publishers, Fabl’s comprehensive software platform enables marketers themselves to build, manage, deploy and analyze engagement and conversio...
Dot.vu
dot.vu
Dot.vu is an Interactive Content Platform that empowers brands to create Interactive Experiences that engage, entertain, and educate their audiences – without writing a single line of code. Powered by a wide range of add-ons and components, the Dot.vu platform gives its users complete creative freed...
degpeg
degpeg.com
Degpeg is a Cloud-based Live Commerce platform, which adds and enhances online selling & marketing of any product /services through better customer experience by multi-streaming on both web & mobile, supporting 30+ social platforms at the same time. Products: Live communication Platform The live com...
Maglr
maglr.com
Maglr is the content creation platform that empowers companies to create visual and interactive content for sales & marketing communications. The platform allows marketers & designers to easily create online publications, presentations and microcontent without code. Join their mission by replacing s...
Zoomforth
zoomforth.com
Zoomforth allows the modern enterprise to build beautiful, no-code websites for everything from digital sales proposals to recruitment postings. What problems do we help you solve? 1.) Speed to market - Create mobile-friendly sites quickly & easily with drag & drop functionality 2.) Cost / efficienc...
Brandlive
brandlive.com
Bring the magic of television to your webinars, events, and meetings with Brandlive, your platform for creating elevated video experiences. Whether it’s monthly webinars, product launches, investor meetings, or the biggest event of the year, we help companies take projects of any scale and complexit...
ScreenSpace
screenspace.io
In a world of distractions, oversaturated markets, & millennials… Marketing & sales teams rely on ScreenSpace to break through the noise → emotionally engage high-quality customers → and guide them on an irresistible journey to YES! Let’s be honest → Your customers are overwhelmed. Generic Videos • ...
Content Launch
contentlaunch.com
The Easiest Way to Plan & Order GREAT Content THE CONTENT MARKETING PLATFORM FOR AGENCIES & SMBs Content Launch is a content discovery and distribution platform that is simplified.
Edition Digital
editiondigital.com
Edition Digital publishing software unites all five crucial points of effective digital publishing; CREATING, MANAGING, DISTRIBUTING, MONETISING and ANALYSING. Create interactive and engaging content without coding and distribute it across all platforms – tablets, mobile and desktop.
Smint.io
smint.io
Портал вашего бренда, Медиацентр, Пресс-портал, Портал покупки контента для Aprimo, Box, Bynder, CELUM, Cloudinary, Google Drive, Picturepark, SharePoint/OneDrive, Tenovos, Thron, DAM/Digital Asset Management и нескольких источников. Бизнес процветает, когда его контент жив. Активируйте свой контент...
Live Center
livecenter.com
Live Center — это гибкое решение для ведения блогов в режиме реального времени, которое позволяет редакционным группам беспрепятственно и эффективно предоставлять самые свежие новости в прямом эфире. Пользователи имеют полный контроль над дизайном своего живого блога и могут создавать собственные ви...
Flowla
flowla.com
Flowla — это новый способ привлечь ваших потенциальных клиентов к цифровым персонализированным путешествиям, где ваш контент воспринимается весело и увлекательно, а разговоры начинаются естественным образом… Независимо от того, участвуете ли вы; - Продажи и закрытие сделок, - Успех и привлечение нов...
SPCE
spce.com
SP_CE предлагает цифровые комнаты, где вы можете безопасно приглашать людей, делиться контентом и сотрудничать. При этом вы получаете полезную информацию о пути ваших покупателей. У наших клиентов обычно есть три общие черты: 1. Длительные циклы продаж. 2. Множество контактов для заключения сделки, ...
Aligned
alignedup.com
Команды продаж. Проще говоря, ALIGNED — это цифровой зал продаж, платформа для совместной работы вашей команды и ваших покупателей. Это позволяет вам организовывать сложные сделки, повышать вовлеченность покупателей и сокращать время окупаемости. Как? Aligned оптимизирует все ваши коммуникации с кли...
Youengage
youengage.me
Создавайте интерактивный опыт, который конвертирует. Без кода. Создавайте удобные для мобильных устройств викторины, опросы, умные формы, калькуляторы, вопросы и ответы в реальном времени, интерактивные виртуальные мероприятия и многое другое. Комбинируйте синхронные и асинхронные методы сбора отзыв...
Brojure
brojure.com
Создавайте интересный контент, предложения, презентации и многое другое с помощью Brojure, самого интуитивно понятного программного обеспечения для визуального повествования. Дизайн шаблонов Brojures и простой интерфейс позволяют легко создавать, публиковать и отслеживать захватывающие визуальные ис...
SundaySky
sundaysky.com
Современные маркетологи знают силу видео, но признают, что традиционная модель производства не работает. SundaySky дает компаниям возможность эффективно и независимо создавать, персонализировать и распространять видео в больших масштабах. Мы упрощаем пользователям создание высококачественного профес...
DCatalog
dcatalog.com
Dcatalog является лидером в индустрии цифровых публикаций с 2008 года. Наша платформа позволяет издателям, создателям контента, специалистам по маркетингу и электронной коммерции легко создавать и публиковать привлекательные цифровые материалы. Благодаря нашей передовой технологии флип-книг HTML5 ва...
OneIQ
oneiq.com
Оптимизируйте работу приложений, затраты и ресурсы, предоставив командам действенные аналитические данные на основе искусственного интеллекта и общий, коррелированный контекст на всех уровнях.
Shorthand
shorthand.com
Shorthand — ведущая платформа для создания захватывающего цифрового контента для Интернета. Простой редактор Shorthand позволяет любому создавать, редактировать и публиковать потрясающие материалы для чтения за считанные минуты — никаких навыков программирования или веб-дизайна не требуется. Теперь ...
Knotch
knotch.com
Платформа Content Intelligence от Knotch определяет, какой контент работает и почему, поэтому вы можете тратить меньше времени на догадки и больше времени на действия. Нам доверяют команды маркетинга, ориентированного на данные
InEvent
inevent.com
InEvent состоит из профессионалов в области организации мероприятий и специалистов по аудио/видео, вдохновленных расширять границы вебинаров и технологий проведения мероприятий. Наш продукт предоставляет корпоративным компаниям выдающиеся возможности, предоставляя им нестандартное решение для создан...
Outgrow
outgrow.co
Outgrow позволяет вам лучше привлекать, квалифицировать и привлекать потенциальных клиентов, упрощая создание персонализированных викторин, калькуляторов, оценок, конкурсов, форм/опросов, рекомендаций, опросов и чат-ботов. Никаких разработчиков или дизайнеров не требуется! Outgrow предлагает множест...
TrenDemon
trendemon.com
Trendemon — это решение для веб-персонализации и оркестрации на основе учетной записи. Платформа оркестрации путешествий на основе целей — это основной узел, используемый для понимания пути клиента и предоставления персонализированного опыта в масштабе, который побуждает посетителей продолжать взаим...
Hushly
hushly.com
Hushly — это универсальное облако для конверсий, предназначенное для улучшения качества обслуживания покупателей и увеличения конверсий для маркетологов B2B. Наша система взаимодействия включает в себя различные инструменты и возможности, такие как персонализация веб-сайтов, персонализация контента,...
Navattic
navattic.com
Navattic дает возможность командам, занимающимся выводом на рынок, мгновенно создавать интерактивные демонстрации продуктов. Мы помогаем сотням отделов продаж и маркетинга реализовывать инициативы по развитию продуктов на протяжении всей воронки продаж и маркетинга: - Конвертируйте посетителей веб-с...
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Service — это облачная унифицированная платформа обслуживания клиентов, основанная на искусственном интеллекте, которая обеспечивает бесперебойное взаимодействие с клиентами и агентами по более чем 30 цифровым, социальным и голосовым каналам, а также предоставляет действенную и масштабируем...
Mediafly
mediafly.com
Первая и единственная точка B2B для увеличения дохода Все, что нужно вашей команде для привлечения покупателей, подготовки продавцов, количественной оценки ценности и постоянной оптимизации производительности. Одна модульная платформа, обеспечивающая предсказуемый рост доходов в любом масштабе.
Foundry
foundryco.com
Преобразуйте свои основные аккаунты с помощью целенаправленной оркестрации ABM от Foundry, что приведет к увеличению и улучшению конвейера.
StoryScale
storyscale.com
Измените способ демонстрации. Навсегда. На вашем сайте. В вашем стеке продаж. Сделайте демонстрации продуктов самообслуживаемыми. Помогите потенциальным клиентам преодолеть «пропасть рассмотрения». Наполните свой воронку возможностями, отвечающими требованиям продукта.
RELAYTO
relayto.com
RELAYTO преобразует ваши PDF-файлы, презентации, видео и другой контент в интерактивные веб-интерфейсы с мгновенным брендингом, аналитикой и многим другим.
Vev
vev.design
Vev — это новое поколение веб-разработчиков, которое дает командам возможность реализовать свои самые захватывающие веб-концепции с полной творческой и технической свободой.
EX.CO
ex.co
EX.CO — это ведущая в мире платформа видеотехнологий, ориентированная на издателей, которая позволяет издателям самостоятельно реализовывать свою видеостратегию для получения максимальной прибыли.
Paperflite
paperflite.com
Курируйте, систематизируйте и распространяйте свои маркетинговые материалы, отслеживайте их эффективность и вовлеченность в режиме реального времени с помощью Paperflite.
Hubilo
hubilo.com
Создавайте более качественные мероприятия, которые приносят реальный доход. Каждое мероприятие — это возможность увеличить доход, независимо от того, где оно происходит. Расставляйте приоритеты в конвейере с помощью единой платформы с помощью вебинаров, вечеринок, демонстраций, конференций и личных...
UpContent
upcontent.com
UpContent помогает пользователям завоевывать доверие своей аудитории посредством поиска, совместной работы и распространения тщательно подобранного контента на различных платформах.
Skyword360
skyword.com
Skyword позволяет брендам легко рассказывать достоверные истории, которые укрепляют доверие и выстраивают долгосрочные отношения. Наше отмеченное наградами программное обеспечение для контент-маркетинга, глобальная сеть талантов и набор услуг способствуют росту бизнеса более чем 300 лучших мировых б...
Proof Experiences
useproof.com
Доказано, что добавление Proof в вашу маркетинговую воронку повышает доверие посетителей, повышает срочность и увеличивает конверсию на 10–15 % на страницу.