Альтернативы - VisitorAPI

Raydiant

raydiant.com

Доступ к нашему аппаратному обеспечению Plug-and-Play и облачному, интуитивно понятному интерфейсу платформы корпоративного уровня (с магазином из более чем 100 приложений) можно получить из любой точки мира благодаря безопасному программному обеспечению, обеспечивающему бесперебойную работу на 99,9...