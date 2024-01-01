Альтернативы - ViralKit
Heyo
heyo.com
Используйте Heyo, чтобы легко создавать приложения для лотерей, конкурсов и кампаний, которые публикуются на мобильных устройствах, Facebook и в любом месте в Интернете.
Gleam
gleam.io
Gleam — это маркетинговая платформа для роста. Мы даем вам возможность проводить потрясающие кампании, которые развивают ваш бизнес.
SweepWidget
sweepwidget.com
Проводите увлекательные конкурсы и розыгрыши подарков. Привлекайте новых подписчиков в социальных сетях, увеличивайте число подписчиков информационных бюллетеней, привлекайте новых потенциальных клиентов, вовлекайте свою аудиторию, увеличивайте посещаемость веб-сайта и многое другое.
UpViral
upviral.com
Розыгрыши и вознаграждения UpViral — это самый быстрый способ развития вашего бизнеса в Интернете. Генерируйте трафик, расширяйте свой список и превращайте подписчиков в клиентов.
Wishpond
wishpond.com
Wishpond позволяет маркетологам легко создавать целевые страницы и конкурсы, отслеживать потенциальных клиентов, отправлять электронные письма и многое другое.
Giveaway.com
giveaway.com
Giveaway.com — это платформа маркетинговых кампаний, которая производит революцию в маркетинговой среде, предлагая универсальное решение для всех маркетинговых потребностей. Запускайте кампании для продвижения вашего бизнеса. Ваше универсальное решение для конкурсов, викторин, конкурсов и многого д...
Woobox
woobox.com
Опыт, повышающий вовлеченность Легко создавайте и проводите успешные конкурсы, розыгрыши подарков, опросы, купоны, формы и многое другое.
Sweep
sweep.net
Sweep — это платформа управления данными об устойчивом развитии. Его ведущее на рынке программное обеспечение на базе искусственного интеллекта помогает организациям понимать все внефинансовые данные по всему их бизнесу и цепочке создания стоимости, чтобы управлять растущими требованиями к раскрытию...
AppSorteos
app-sorteos.com
App-Sorteos.com — это бесплатный онлайн-инструмент для создания розыгрышей, розыгрышей, конкурсов и рекламных акций в Instagram, который позволяет вам выбрать случайный комментарий к вашей фотографии в Instagram.
Sweeppea
web.sweeppea.com
Решение для лотерей с полным и самообслуживанием: Sweeppea упрощает проведение рекламных акций с призами, которые привлекают потенциальных клиентов, повышают вовлеченность и продажи. Sweeppea позволяет пользователям связываться с клиентами через мобильные устройства с помощью текстовых лотерей. Swe...
Referral Factory
referral-factory.com
Программное обеспечение Plug-and-Play для создания и отслеживания вашей собственной реферальной или партнерской программы. Признан номером 1 маркетологами по всему миру. Единственное реферальное программное обеспечение, официально сертифицированное HubSpot. 👉 Создайте свою программу за несколько дн...
Osortoo
osortoo.com
Osortoo позволяет легко выбирать победителей конкурсов, розыгрышей подарков или розыгрышей, создавать красивую целевую страницу, создавать страницу регистрации на мероприятие, демонстрировать конкурс во время мероприятия, выбирать победителя из социальной сети.
PromoSimple
promosimple.com
PromoSimple — это веб-приложение, которое предоставляет веб-сайтам, брендам и блогам простые решения для создания, управления и синтеза данных для онлайн-розыгрышей, розыгрышей и конкурсов. Основная цель PromoSimple — максимально облегчить предприятиям сохранение и расширение своей клиентской базы ...
Leevia
leevia.com
Leevia — первая итальянская платформа, которая позволяет создавать, управлять и отслеживать онлайн-конкурсы в соответствии с итальянскими правилами конкурсов с призами и европейским законом о конфиденциальности (GDPR). Он предоставляет услуги маркетинговым и коммуникационным агентствам и крупным бре...
Fyre
fyre.id
Fyre — это маркетинговый инструмент, созданный специально для индустрии блокчейнов. Основываясь на протоколе Hypersign, личных и социальных учетных данных, Fyre позволяет компаниям развивать последователей культового уровня посредством взрывных рекламных акций в реальном времени с использованием соц...
Contests for Pages
contest-app.co
Contests for Pages — это приложение для публикации конкурсов на вашей странице Facebook.
Strutta
strutta.com
Ведущая в отрасли технология Strutta связывает бренды с целевыми потребителями посредством мощной социальной рекламы. Инструменты Strutta позволяют агентствам, брендам и разработчикам легко создавать и управлять интерактивными конкурсами и лотереями. Strutta организовала отмеченные наградами реклам...
Launchpad6
launchpad6.com
Launchpad6 предоставляет облачные веб-приложения, которые мгновенно создают фирменные онлайн-видеорешения, отвечающие вашим требованиям к видео. Используйте возможности видео так, как вы даже не могли себе представить. Привлекайте клиентов и формируйте различное поведение пользователей с помощью ун...
Fastory.io
fastory.io
Fastory — передовая компания в области маркетинговых технологий, предоставляющая ведущий пакет Mobile-first Marketing Suite. Готовое решение дает компаниям возможность повысить уровень своих маркетинговых кампаний, давая им возможность творчески увлекать, вовлекать и конвертировать людей, которые ва...
Rewards Fuel
rewardsfuel.com
Расширяйте и привлекайте свой список информационных бюллетеней. Rewards Fuel поможет вам достичь большего количества маркетинговых целей за меньшее время, предлагая участникам различные способы участия. Проведение конкурса непосредственно в Facebook или Instagram оставляет много вопросов в отношени...
DojoMojo
dojomojo.com
DojoMojo — это ведущая платформа маркетинговых технологий, которая помогает компаниям, особенно брендам DTC, расти быстрее и с большей эффективностью использования капитала. Благодаря нашим надежным инструментам роста, пакету SMS-маркетинга и обширной партнерской сети DojoMojo предоставляет маркетол...
Votigo
votigo.com
Votigo — ведущая компания по маркетингу и продвижению в социальных сетях с платформой SaaS и решениями с полным спектром услуг. Технологическая платформа Votigo, основанная в 2006 году, позволяет брендам, агентствам и предприятиям приобретать, привлекать и управлять своими клиентами с помощью нашего...
Rafflecopter
rafflecopter.com
Rafflecopter — это простой способ провести розыгрыш онлайн. Rafflecopter делает запуск розыгрышей для любого бренда и управление ими «очень простым» на любом веб-сайте без каких-либо информационных технологий. требуется помощь. Запустите следующий розыгрыш и управляйте им за считанные минуты без н...
Zoniz
zoniz.com
Платформа Zoniz Proximity — это инновационный маркетинговый инструмент, который упрощает взаимодействие компаний с клиентами в зависимости от их местоположения.
Socialman
socialman.net
Socialman — это SaaS-платформа для создания и управления подарками через несколько каналов социальных сетей. Это кроссплатформенное приложение, которое позволяет пользователям публиковать контент в Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, TikTok, Pinterest, Telegram, Reddit, Spotify, Steam, Discord и ...
Socialshaker
socialshaker.com
Socialshaker предлагает маркетологам набор из 30 механизмов для проведения конкурсов и розыгрышей игр в социальных сетях на Facebook, мобильных устройствах или на веб-сайтах.
Cool Tabs
cool-tabs.com
Управляйте своими маркетинговыми кампаниями в социальных сетях и на своем веб-сайте, привлекая потенциальных клиентов. Контролируйте свои социальные сети и выполняйте социальное прослушивание, мониторинг бренда и курирование контента в режиме реального времени. - Расширяйте свою цифровую аудиторию и...
Qualifio
qualifio.com
Qualifio позволяет крупным брендам и средствам массовой информации привлекать аудиторию по цифровым каналам с помощью более чем 50 шаблонных интерактивных форматов (викторины, конкурсы, опросы, тесты, анимационные игры и т. д.). Благодаря строгому соблюдению GDPR платформа позволяет собирать обширны...
ShortStack
shortstack.com
Присоединяйтесь к тысячам брендов, рекламных агентств и малых предприятий из списка Fortune 500, которые используют ShortStack для создания индивидуальных интерактивных маркетинговых кампаний. Создавайте настраиваемые конкурсы, лотереи, викторины, розыгрыши хэштегов, конкурсы с возможностью оставит...
Trade Show Prize Co
tradeshowprize.co
Trade Show Prize Co (TSPC) специализируется на простых, оптимизированных и доступных подарках в прямом эфире. Эта платформа предлагает центральное место для настройки, проведения и отслеживания лотерей, которые вы проводите на своем выставочном стенде. Легко отслеживайте ход розыгрышей, мгновенно эк...