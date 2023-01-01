Альтернативы - Viavoo
Hotjar
hotjar.com
Hotjar — компания по поведенческому анализу, которая анализирует использование веб-сайтов, предоставляя обратную связь с помощью таких инструментов, как тепловые карты, записи сеансов и опросы. Он работает с инструментами веб-аналитики, такими как Google Analytics, чтобы дать представление о том, ка...
Mixpanel
mixpanel.com
Mixpanel — компания, предоставляющая услуги бизнес-аналитики. Он отслеживает взаимодействие пользователей с веб- и мобильными приложениями и предоставляет инструменты для целевого общения с ними. Его набор инструментов содержит A/B-тесты внутри приложения и формы опроса пользователей. Собранные дан...
Amplitude
amplitude.com
Amplitude — это платформа продуктовой аналитики, которая помогает компаниям отслеживать посетителей с помощью совместной аналитики. Платформа использует отчеты о поведении, чтобы понять взаимодействие пользователей с продуктами, и предоставляет информацию для ускорения работы в режиме реального врем...
Zoho PageSense
zoho.com
Платформа оптимизации конверсий и персонализации. Измеряйте ключевые показатели вашего веб-сайта, анализируйте поведение посетителей в Интернете и предоставляйте им персонализированный опыт работы с веб-сайтом для повышения конверсии.
FullStory
fullstory.com
FullStory — это платформа для анализа цифрового опыта, обеспечивающая оперативные воронки, точное воспроизведение, пользовательские события, тепловые карты, расширенный поиск, инструменты разработки и многое другое.
OpenText
opentext.com
OpenText Corporation (также пишется opentext) — канадская компания, которая разрабатывает и продает программное обеспечение для управления корпоративной информацией (EIM). OpenText со штаб-квартирой в Ватерлоо, Онтарио, Канада, является крупнейшей канадской компанией-разработчиком программного обесп...
Pendo
pendo.io
«Пендо» — кенийский драматический телесериал, который выходит в эфир на НТВ, премьера которого состоялась 3 декабря 2014 года. Автор сценария — Грейс Дэнил, продюсер и распространитель — DIL Pictures.
Planhat
planhat.com
Planhat — красивая, гибкая и мощная платформа успеха клиентов. Customer 360, показатели здоровья, руководства, клиентские порталы и многое другое.
AppMetrica
yandex.com
AppMetrica | Аналитика приложений и маркетинг на одной платформе
LogRocket
logrocket.com
Современный фронтенд-мониторинг и аналитика продуктов. LogRocket сочетает в себе воспроизведение сеансов, мониторинг производительности и аналитику продуктов, что дает командам разработчиков программного обеспечения возможность создавать идеальные веб- и мобильные продукты.
HoneyStack
hockeystack.com
Комплексная SaaS-аналитика. HockeyStack — это аналитический инструмент SaaS, который объединяет данные о маркетинге, продуктах, доходах и продажах для выявления скрытых данных, таких как LTV кампании или уровень оттока клиентов по каждому маркетинговому каналу. Никакой настройки. Никакого кода. ПОПР...
Heap
heap.io
Heap предлагает более разумный способ создания цифровых продуктов. Благодаря комплексному сбору данных и структурированным процессам Heap помогает менеджерам по продуктам понимать своих пользователей, принимать решения на основе данных и создавать восхитительный цифровой опыт.
PostHog
posthog.com
Локальный стек продуктовой аналитики для развертывания в вашей инфраструктуре.
Woopra
woopra.com
Анализируйте и визуализируйте весь путь клиента от первого маркетингового контакта до использования продукта. Подпишитесь на наш бесплатный план сегодня.
Contentsquare
contentsquare.com
Повышайте доходы, конверсию и взаимодействие с помощью самой полной в мире платформы для анализа цифрового опыта.
Whatfix
whatfix.com
Whatfix — это платформа на базе SaaS, которая предоставляет рекомендации внутри приложений и поддержку производительности веб-приложений и программных продуктов. Whatfix помогает компаниям создавать интерактивные пошаговые инструкции, которые появляются в веб-приложениях. У Whatfix есть офисы в Сан...
Smartlook
smartlook.com
Анализируйте поведение пользователей способами, которые раньше были недоступны. Smartlook — это недостающий элемент головоломки при анализе поведения пользователей. Получите реальную качественную информацию, которая поможет вам улучшить ваше мобильное приложение и веб-сайт.
UserVoice
uservoice.com
Программное обеспечение для обратной связи с пользователями B2B, которое поможет вам слушать и направлять своих клиентов, расставлять приоритеты по важным функциям продукта и эффективно внедрять инновации.
Flywheel
getflywheel.com
Универсальная хостинговая платформа WordPress для агентств. Управляйте веб-сайтами WordPress своих клиентов из одного места, получайте регулярный доход и постоянно радуйте их.
Lucky Orange
luckyorange.com
Меньше времени на подсчет цифр, больше времени на развитие вашего бизнеса. Улучшите коэффициент конверсии вашего веб-сайта, используя нашу коллекцию инструментов, включая динамические тепловые карты, записи сеансов и чат.
Kissmetrics
kissmetrics.io
Предоставляя вам знания, необходимые для принятия более эффективных решений. Kissmetrics — это платформа поведенческой аналитики и автоматизации электронной почты. Создан, чтобы помочь продуктовым командам и маркетологам привлекать, удерживать и развивать больше клиентов.
Totango
totango.com
Totango — это программное обеспечение для обеспечения успеха клиентов, которое помогает предприятиям стимулировать рост доходов, сокращать отток клиентов, уделяя при этом внимание процессу взаимодействия с клиентами SaaS. Испытайте Totango бесплатно.
Keen
keen.io
Keen — это полностью управляемая платформа потоковой передачи событий, построенная на основе Apache Kafka. Начните трансляцию за считанные минуты с 30-дневной бесплатной подпиской.
Snowplow
snowplow.io
Snowplow дает командам полную гибкость и контроль над тем, как данные о поведении собираются, структурируются, обрабатываются, моделируются и хранятся.
Mouseflow
mouseflow.com
Оптимизируйте свой сайт с уверенностью, а не предположениями Знайте, что происходит на каждом этапе пути ваших пользователей. Никаких догадок не требуется.
Stormly
stormly.com
Превратите свои данные в ценную информацию одним щелчком мыши 🤯. Создайте свою информационную панель и мгновенно обнаруживайте закономерности в данных о ваших продуктах.
June
june.so
Июнь — это облегченная продуктовая аналитика для B2B SaaS. Получите полезную информацию и специальные отчеты за секунды, а не часы.
VWO
vwo.com
VWO — это ведущий на рынке инструмент A/B-тестирования, который быстрорастущие компании используют для экспериментов и оптимизации коэффициента конверсии.
ReplayBird
replaybird.com
ReplayBird — это инструмент анализа продуктов, позволяющий находить и улучшать качество обслуживания конечных пользователей. С помощью ReplayBird компании могут понять, как и почему люди вовлекаются, конвертируются и удерживаются в режиме реального времени на разных устройствах, чтобы улучшить их по...
APTANIA
aptania.com
Наша платформа данных клиентов (CDP) обеспечивает централизованный подход к управлению вашими данными через простой в использовании и интуитивно понятный интерфейс. Основанная на модели данных, которая позволяет хранить основные бизнес-данные только один раз, исключает необходимость сложной интеграц...
Witbe
witbe.net
Будучи ведущей инновацией в индустрии качества взаимодействия (QoE), Witbe предлагает отмеченный наградами подход к мониторингу QoE, предоставляемого пользователям любых интерактивных услуг (телефония, видео, Интернет), на любом устройстве (ПК, смартфон, STB) и через любую сеть (фиксированную, мобил...
Toonimo
toonimo.com
Пользовательский опыт стал проще для всех. Toonimo — это ведущая платформа внедрения цифровых технологий для предприятий, которая оптимизирует усилия по внутреннему обучению сотрудников и инициативам по адаптации клиентов. Для организаций, которые хотят помочь пользователям внедрить новые или исполь...
Insightech
insightech.com
Insightech предоставляет цифровым командам четкую информацию о цифровом опыте, которой не мешают выборочные или неполные данные. С Insightech вы получаете все инструменты для составления тщательной маркетинговой отчетности, анализа контента страниц, оптимизации воронки конверсии и изменения платформ...
Dragonfly AI
dragonflyai.co
Оптимизируйте производительность вашего контента с помощью искусственного интеллекта. Наши прогнозные тепловые карты мгновенно покажут вам, что в любом контенте привлекает внимание вашей аудитории в первую очередь, помогая вам принимать обоснованные решения, не замедляя вашу работу. • Получайте инфо...
UXCam
uxcam.com
UXCam — это универсальная платформа для анализа мобильных приложений, которая позволяет компаниям понимать поведение пользователей. UXCam начинался как решение для воспроизведения сеансов и создания тепловых карт, но мы поняли, что существует множество вопросов, на которые одни только качественные д...
Quantum Metric
quantummetric.com
Благодаря быстрому развертыванию наша платформа начинает принимать и визуализировать все, что ваши клиенты видят в Интернете, собственных приложениях и киосках. Влияние каждого взаимодействия с клиентом автоматически оценивается количественно, каждый сеанс клиента можно воспроизвести, и, что наиболе...
NPAW
npaw.com
NPAW с гордостью представляет свой набор аналитических решений. Мощная, интуитивно понятная платформа для анализа видео и приложений в режиме реального времени, которая призвана совершить революцию в индустрии видеоаналитики, позволяя OTT-компаниям, телекоммуникационным компаниям, медиа-компаниям и ...
Eppo
geteppo.com
Eppo проводит надежные A/B-тесты, встроенные в хранилища данных. Статистическая точность мирового уровня, управление функциями и отчеты об экспериментах — все в одном инструменте.
cux.io
cux.io
Мы переводим опыт ваших посетителей в цифры, распознаем модели их поведения на протяжении всего пути клиента и мгновенно предоставляем полезную информацию. Больше никакого информационного спама
Capturly
capturly.com
Понимайте поведение пользователей, выявляйте проблемные места, повышайте коэффициент конверсии и увеличивайте продажи. Хотите улучшить свою текущую производительность? Если да, Capturly для вас! Это выдающееся сочетание традиционной аналитики, записей сеансов, тепловых карт и функций воронки конвер...
Indicative
indicative.com
Indicative — это ведущая платформа продуктовой аналитики, которая предоставляет командам по развитию продуктов и развитию полезную информацию для оптимизации взаимодействия с клиентами, увеличения конверсии и улучшения удержания.
SessionStack
sessionstack.com
Что такое SessionStack? SessionStack — это платформа Digital Experience Analytics с усовершенствованным искусственным интеллектом, основанная на лучшей в своем классе технологии записи сеансов, которая позволяет предприятиям электронной коммерции определять, где клиенты застревают и уходят, а также ...
RevSetter
revsetter.com
RevSetter — это передовая платформа CS и доходов, построенная на уникальной модели данных и механизме анализа, позволяющая добиться успеха для клиентов, управления учетными записями и управления доходами по всему миру. RevSetter повышает эффективность ваших команд, работающих с доходами: начиная с у...
Usermaven
usermaven.com
Аналитика веб-сайта и продукта сделана правильно – наконец-то! Система отслеживания Spotless™ от Usermaven автоматически фиксирует все события, устраняя зависимость от разработчиков и делая ее самым простым инструментом аналитики для маркетологов и специалистов по продуктам.
Narrative BI
narrative.bi
Превратите свои данные в осмысленные повествования. Автоматически получайте ценную информацию из ваших маркетинговых и рекламных данных. Соедините все свои источники данных в одном месте. Нулевое кодирование.
flowpoint.ai
flowpoint.ai
Аналитика – это сложно. Мы делаем это легко. Используйте искусственный интеллект для оптимизации конверсий, определения приоритетности эффективных решений и повышения рентабельности инвестиций с помощью решений, основанных на данных. Откройте для себя действенные идеи, которые помогут раскрыть пот...
Sprig
sprig.com
Sprig — ранее UserLeap. Контекстное исследование пользователей — быстрое и надежное. Обеспечьте раннее и частое проведение исследований пользователей с помощью целевых микроопросов Sprig, видеовопросов и многого другого.
Gainsight PX
aptrinsic.com
Самая клиентоориентированная платформа пользовательской аналитики и взаимодействия с продуктами. Gainsight PX позволяет вам глубже понять, что пользователи делают в вашем продукте, собирать отзывы и создавать интерактивные материалы внутри приложения, такие как пошаговые руководства и руководства, д...