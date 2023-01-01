WebCatalog
Very

Very

very.co.uk

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Very в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Откройте для себя моду, дом, технологии и многое другое в Интернете, используя различные способы оплаты и доставку на следующий день с помощью функции «нажми и забери». Загрузите наше приложение и получите эксклюзивные предложения

Веб-сайт: very.co.uk

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Very, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Smyths Toys

Smyths Toys

smythstoys.com

Waterstones

Waterstones

waterstones.com

HSN

HSN

hsn.com

Next

Next

next.co.uk

Decathlon UK

Decathlon UK

decathlon.co.uk

Burger King

Burger King

bk.com

Marketcall

Marketcall

marketcall.com

Fawaterak

Fawaterak

app.fawaterk.com

Catch

Catch

catch.com.au

LOOKFANTASTIC

LOOKFANTASTIC

lookfantastic.com

Diesel

Diesel

shop.diesel.com

Takealot

Takealot

takealot.com

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности