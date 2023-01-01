Дизайн дома и декорирование интерьера – это тема журнала VERANDA. VERANDA — это место, где живет исключительный вкус, предлагая стиль, дом, сад, искусство, путешествия и развлекательный контент через изысканную, авторитетную призму и приглашая сообщество активных законодателей вкуса отметить самое лучшее.

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