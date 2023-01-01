Альтернативы - Vaizle
Hubspot
hubspot.com
HubSpot предлагает полную платформу программного обеспечения для маркетинга, продаж, обслуживания клиентов и CRM, а также методологию, ресурсы и поддержку, чтобы помочь бизнесу лучше развиваться. Начните работу с бесплатными инструментами и обновляйте их по мере роста.
DashThis
dashthis.com
Простой способ автоматизировать ваши маркетинговые отчеты! Получите красивые автоматизированные отчеты по маркетингу, аналитике, SEM и SEO за считанные секунды. Запустите бесплатную пробную версию и убедитесь!
Magnetiq
magnetiq.io
Magnetiq — лучшее в мире программное обеспечение для управления запуском. Управляйте контактами, событиями, показами мод, кампаниями по электронной почте, цифровыми выставочными залами, онлайн-журналами.
Otterfish
otterfish.com
Otterfish — это самый простой способ создавать и запускать рекламу в Facebook и Instagram. Мы создали его специально для малых и средних предприятий, которые изо всех сил пытаются найти время или навыки для цифрового маркетинга. Otterfish позволяет любому члену вашей команды легко запускать высокоэф...
Favikon
favikon.com
Измените свою стратегию в социальных сетях с помощью Favikon: маркетинговой платформы для авторов, основанной на искусственном интеллекте. - Легко раскрывайте потенциал социальных сетей и находите идеальных авторов. Наши фильтры позволяют вам ориентироваться на конкретные ниши, соответствующие вашим...
Marquiz.io
marquiz.io
Marquiz — это онлайн-платформа, призванная помочь компаниям любого размера создавать увлекательные маркетинговые викторины и опросы, собирать отзывы и стимулировать продажи. Marquiz предоставляет удобный конструктор викторин с функцией перетаскивания, широкий спектр уникальных шаблонов викторин и бе...
Digivizer
digivizer.com
Digivizer — это комплексная аналитическая платформа, призванная помочь компаниям получить максимальную отдачу от инвестиций в цифровой маркетинг. Наша платформа позволяет компаниям любого размера видеть всю информацию о своей социальной, поисковой, платной и веб-производительности на единой, простой...