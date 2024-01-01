Альтернативы - URL180
QR Code Scanner
qrcodescan.in
Сканер QR-кода — самое быстрое и удобное веб-приложение.
Bitly
bitly.com
Bitly — это сервис сокращения URL-адресов и платформа управления ссылками. Компания Bitly, Inc. была основана в 2008 году. Она является частной и базируется в Нью-Йорке. Bitly сокращает 600 миллионов ссылок в месяц для использования в социальных сетях, SMS и электронной почте. Bitly зарабатывает ден...
QR.io
qr.io
Создавайте полностью персонализированные QR-коды с цветом, формой, логотипом и отслеживайте, сколько людей сканируют ваши QR-коды, откуда и в какой день.
Beacons
beacons.ai
Маяки — это самый простой способ создать ссылку на био-сайте, которая понравится вашим поклонникам, и это бесплатно!
TinyURL
tinyurl.com
TinyURL.com — это оригинальный инструмент для сокращения URL-адресов, который сокращает ваши громоздкие ссылки до более управляемых и удобных URL-адресов.
BL.INK
bl.ink
Управление корпоративными ссылками. Обеспечиваем совместную работу, соблюдение требований и креативность для глобальных команд, чтобы улучшить каждое взаимодействие, защитить ваши данные и создать уверенность в каждом щелчке мыши.
Rebrandly
rebrandly.com
URL Shortener с личными доменами. Сокращайте, брендируйте и отслеживайте URL-адреса с помощью ведущей в отрасли платформы управления ссылками. Можешь попробовать. API, короткий URL-адрес, пользовательские домены.
OneLinkBio
onelinkbio.com
Получите максимум от своих ссылок в Instagram и TikTok. Создавайте короткие ссылки, уникальные страницы OneLinkBio и получайте правильную статистику ваших посетителей.
Sniply
sniply.io
Sniply — единственный инструмент для сокращения ссылок, который повышает конверсию. Демонстрируйте свое сообщение где угодно, легко встраивая призывы к действию в каждую страницу, которой вы делитесь. Превратите своих подписчиков в пользователей и клиентов бесплатно.
Flowcode
flowcode.com
Flowcode — производитель QR-кодов №1. Логотип, цвет и дизайн, защищенные конфиденциальностью и данными, — все включено бесплатно. Загрузите высококачественные файлы для печати сегодня.
PixelMe
pixelme.me
PixelMe — это инструмент для сокращения URL-адресов, который включает пиксели ретаргетинга в каждую ссылку, которой вы делитесь. Создавайте мощные фирменные ссылки и получайте на 34 % больше кликов.
Pixel
pxl.to
Pixel помогает компаниям добиться успеха, превращая их ссылки в мощные маркетинговые инструменты.
QR Code AI
qrcode-ai.com
Онлайн-генератор уникальных и художественных QR-кодов Превратите свои QR-коды в шедевр искусственного интеллекта Преобразуйте маркетинг вашего бренда
UTM.io
web.utm.io
UTM.io — лучший способ создавать, делиться и синхронизировать свои UTM с вашей командой. Перестаньте использовать беспорядочные электронные таблицы и получите качественные данные о кампании в своей аналитике.
Dub
dub.co
Альтернатива Bitly с открытым исходным кодом. Dub — это сокращатель ссылок с открытым исходным кодом, встроенной аналитикой и бесплатными пользовательскими доменами.
Barcode.so
barcode.so
Обычные QRCоды скучны. Красивые QR-коды, сгенерированные искусственным интеллектом, которые заставят вашу аудиторию жаждать их сканировать. Более 25 стилей на выбор или просто используйте свой собственный стиль.
Tiny.ie
tiny.ie
Tiny помогает вам создавать, отслеживать и анализировать каждое взаимодействие с вашими фирменными короткими ссылками. Крошечные особенности: * Сокращение ссылок * Фирменный домен * Пользовательская короткая ссылка * Аналитика в реальном времени * Вариант ссылки * Географическая привязка * Пиксель ...
Onelink.to
onelink.to
Упростите загрузку приложений с помощью onelink.to всех магазинов приложений.
cutt.ly
cutt.ly
Получите полный контроль над короткими ссылками Полная платформа для сокращения URL-адресов, управление ссылками, аналитика ссылок, глубокие ссылки, генератор QR-кодов и ссылки в биографии. Сокращайте, брендируйте, управляйте, отслеживайте и делитесь своими ссылками без особых усилий.
GoLinks
golinks.io
Интуитивно понятные, безопасные ссылки Go, которыми делятся команды. GoLinks® повышает производительность, помогая командам быстро находить и обмениваться информацией с помощью запоминающихся коротких ссылок, называемых go/links.
Incises
incises.com
Инструмент «Все в одной ссылке» — Incisions.com. Премиум-инструмент для создания ссылок для добавления призыва к действию на любой странице, биоссылки, мультиустройства/геотаргетинга по одной ссылке и сокращения URL-адресов.
Upslash
upslash.io
Помогите командам быстро находить и обмениваться информацией с помощью легко запоминающихся коротких ссылок, называемых ссылками перехода.
QRStuff
qrstuff.com
Бесплатный генератор QR-кодов и онлайн-создатель QR-кодов. Регистрация не требуется. Создавайте неограниченное количество бесплатных QR-кодов с неограниченным сроком действия для URL-адреса веб-сайта в формате PDF, изображения, отслеживания посещаемости, видео на YouTube, местоположения на Картах Go...
QR TIGER
qrcode-tiger.com
QR TIGER — это самый передовой в мире онлайн-генератор QR-кодов, признанный самым инновационным продуктом на ProductHunt. Ему доверяют более 850 000 брендов в 147 странах. Среди них: Lululemon, Uber, Disney, Sodexo, Pepsico, L'Occitane, Samsung, TikTok, Universal Studios, Hilton Hotels и другие. Ком...
Tapper
tapper.ai
Tapper дает современным маркетинговым командам умную ссылку для каждой кампании. Ссылки на бренды, перенаправление, ретаргетинг, глубокие ссылки, аудитории A/B-тестирования и точное измерение эффективности ваших кампаний на разных платформах и каналах.
Autonix
autonix.io
QR-коды повсюду, и с Autonix они чрезвычайно ценны. Autonix представляет собой надежное решение для отслеживания QR-кодов, предназначенное для больших и малых организаций, ориентированное на агентства, торговые площадки, розничную торговлю, здравоохранение, правительство и многое другое.
T.LY
t.ly
T.LY — это сервис по сокращению кратчайших ссылок в мире, предназначенный для отслеживания, брендирования и обмена короткими URL-адресами.
QRfy
qrfy.com
Создавайте свои собственные QR-коды и развивайте свой бизнес или идею. Легко создавайте, управляйте и статистически отслеживайте свои QR-коды.
RetargetKit
retargetkit.com
Отслеживайте свои клики и коэффициенты конверсии, собирайте потенциальных клиентов, создавая веб-страницы для своей универсальной платформы партнерских продуктов за несколько кликов.
Leaf.page
leaf.page
Одна страница для вашей профессиональной жизни
Veshort
veshort.com
Veshort — это инструмент для сокращения URL-адресов, созданный с использованием мощных маркетинговых инструментов, которые помогут вам эффективно обращаться к своим клиентам. Благодаря нашей универсальной платформе у вас будет все необходимое для начала маркетинговой кампании.
Tapbiolink
tapbiolink.com
Tapbiolink — это ссылка в био-мейкере для создания умных страниц с био-ссылками. Создавайте умные биографические страницы для своих ссылок в социальных сетях. Tapbiolink поможет вам создать ссылку на страницах биографии, чтобы объединить все важные ссылки и прочее в одном месте. Tapbiolink поставляе...
QR Code Dynamic
qrcodedynamic.com
QR Code Dynamic — это простой в использовании и отслеживаемый генератор QR-кодов, который предоставляет расширенные функции настройки. С помощью этого инструмента создать полностью персонализированный QR-код так же просто, как отсканировать код. QR Code Dynamic предлагает возможность обмениваться ин...
ME-QR
me-qr.com
ME-QR — это бесплатный генератор QR-кодов, который позволяет создавать и настраивать QR-коды для различных целей. Вот что выделяет нас: • Бесплатность и возможность настройки: создавайте QR-коды для веб-сайтов, текстовых сообщений, визитных карточек, электронных писем и многого другого. Персонализир...
L2QR
l2qr.com
L2QR устраняет разрыв между оффлайн и онлайн-опытом. Сканируя QR-коды, целевая аудитория клиентов может беспрепятственно получить доступ к цифровому контенту, веб-сайтам, профилям в социальных сетях, информации о продуктах, рекламных акциях или любым другим онлайн-ресурсам. Эта интеграция помогает к...
Keyri
keyri.com
Keyri — ведущая компания по аутентификации, предоставляющая клиентам простую и безопасную форму MFA без пароля. Наша платформа превращает каждый вход в систему в одноэтапный процесс на основе биометрии, который обеспечивает удобство работы пользователя и одновременно повышает безопасность учетной за...
Digital Link
digital-link.com
Digital Link — это ваша платформа для создания и управления QR-кодами цифровых ссылок GS1 в любом масштабе. Разместите свои товары в Интернете, указав только GTIN, упростите соблюдение правил Smart Pages и повысьте эффективность привлечения покупателей до и после покупки.
Ringpin
ringpin.com
Ringpin — самый простой инструмент для удаленных продаж. Это омниканальный контакт-центр с внешним виджетом, позволяющим быстро включить все каналы связи для вашего сайта или бизнеса.
QR Code KIT
qrcodekit.com
QR Code KIT, ранее известный как uQR.me, является старейшим генератором динамических QR-кодов и универсальным решением для всех потребностей QR.
Digiphy
digiphy.it
Digiphy переосмысливает контекстный маркетинг. Подключая бренды напрямую к клиентам, Digiphy создает и предоставляет динамичный цифровой опыт в контекстуально значимые моменты из любого физического продукта и точки контакта с клиентом. Наше гибкое решение самообслуживания повышает качество повествов...
JoyQR
joyqr.com
Наша платформа радикально меняет способы связи со своей аудиторией, предлагая генерацию индивидуального QR-кода и увлекательные страницы с биологическими ссылками. Погрузитесь в мир идей с помощью нашей обширной аналитики, специально разработанной для улучшения ваших маркетинговых стратегий. Испытай...
Blinq.me
blinq.me
Blinq — это инновационная платформа, которая революционизирует способы общения профессионалов и обмена контактной информацией. Будучи мировым поставщиком цифровых визитных карточек №1, Blinq предлагает экологически чистую альтернативу традиционным бумажным карточкам. С помощью Blinq пользователи мог...
AIQrArt
aiqrart.co
Откройте для себя преобразующий мир AIQrArt, где искусство органично сочетается с технологиями. Повысьте узнаваемость своего бренда с помощью потрясающих QR-артов, созданных с помощью искусственного интеллекта, чтобы их не только увидели, но и запомнили. AIQrArt позволяет создавать уникальные интера...
GoCodes
gocodes.com
Больше никаких недостающих инструментов! Отслеживайте свое оборудование с помощью нашего простого в использовании решения, которое включает в себя надежные этикетки, облачное программное обеспечение, приложения для сканирования и GPS-слежение. Наше комплексное решение, разработанное специально для о...
QRPlus
qrplus.com.br
С QRPlus у вас нет ограничений. Все созданные здесь QR-коды будут работать вечно, не имеют срока действия и не имеют ограничений на чтение, как другие генераторы в Интернете. Сгенерированные QR-коды являются статическими, поэтому результат считывания всегда будет одинаковым. Будьте уверены! Все созд...
CampaignTrackly
campaigntrackly.com
ПРОБЛЕМА, которую мы решаем Неточная маркетинговая отчетность ежегодно выкапывает дыру в 50 миллиардов долларов в маркетинговых бюджетах США. Campaigntrackly помогает компаниям устранить этот разрыв, упрощая, чем когда-либо, стандартизацию метаданных кампании и ссылок отслеживания, которые позволяют...
MENU TIGER
menu.qrcode-tiger.com
MENU TIGER — это программное обеспечение онлайн-меню без кода. Его решение для меню с QR-кодом предназначено для улучшения повседневной деятельности вашего бизнеса. Все, что нужно сделать вашим гостям, — это отсканировать QR-код, разместить заказ и оплатить его с помощью мобильного устройства. Созда...
Scanova
scanova.io
Scanova — это ведущий онлайн-инструмент SaaS, который помогает предприятиям создавать, проектировать, управлять и отслеживать QR-коды для рекламных и операционных целей. Маркетологи и компании разных отраслей и размеров компаний используют Scanova для проведения комплексных высокоэффективных кампани...
QRCodeChimp
qrcodechimp.com
Генератор QR-кодов №1 для бизнеса и маркетинга. Создавайте и управляйте QR-кодами с логотипом, расширенной аналитикой, массовой загрузкой, API и формами для веб-сайтов, социальных сетей, приложений, цифровых визитных карточек, форм, URL-адресов, vCard, Facebook, Instagram, YouTube и многого другого....
Uniqode
uniqode.com
Uniqode (ранее Beaconstac) базируется в Нью-Йорке, штат Нью-Йорк, и помогает более чем 25 000 мировых брендов консолидировать свои инициативы по созданию QR-кодов в одну масштабируемую платформу. Это дает им возможность использовать данные QR-кода в более широкой стратегии мобильного маркетинга. Мы ...
Linkly
linklyhq.com
Linkly позволяет превратить любую ссылку в ссылку для отслеживания. Linkly упрощает отслеживание и перенаправление ссылок. Создавайте простые, красивые и фирменные с помощью редиректов, ретаргетинга и многого другого. Вы можете добавить пиксели ретаргетинга, отслеживание конверсий, собственные доме...
y.gy
app.y.gy
Создавайте короткие и незабываемые ссылки, которые повышают конверсию. Превратите длинные и сложные ссылки в короткие и запоминающиеся, которые можно использовать в электронных письмах, социальных сетях и т. д. * Используйте y.gy или свой собственный домен. Мы предлагаем возможность использовать в...
Urless
urless.com
Urless — это сервис, который превращает длинную ссылку в более управляемые и удобные URL-адреса, созданный с использованием мощных инструментов, которые помогут вам развивать и защищать свой бренд. Он предлагает генераторы QR-кодов с аналитикой для отслеживания, создания целевых страниц, цифровых ви...
Trotto
trot.to
Trotto — это ваши данные, мгновенно и интуитивно. Получайте доступ, ищите и делитесь ресурсами команды так быстро, как только сможете их произнести. Trotto позволяет сотрудникам использовать ссылки Go; сократите любой URL-адрес с помощью запоминающегося ключевого слова (go/HR или go/code). Помните,...
tomly.io
tomly.io
Tomly.io — это аутентичные фирменные короткие ссылки NextGen. Создавайте уникальные, содержательные короткие ссылки, чтобы подчеркнуть индивидуальность вашего бренда, привлечь внимание и повысить рейтинг кликов. Сообщите своим клиентам, что ваша компания поделилась URL-адресом, и сделайте ссылки, ...
Spotlesslink
spotlesslink.com
Контролируйте свои ссылки с помощью расширенных функций сокращения, таргетинга и отслеживания. * Полная платформа управления ссылками для брендинга, отслеживания и обмена короткими ссылками. * Познакомьтесь со своей аудиторией с помощью нашей подробной статистики и лучше поймите эффективность ваших...
shotcut.in
shotcut.in
Shotcut.in — это динамичная и инновационная онлайн-платформа, которая позволяет частным лицам, предприятиям и влиятельным лицам оптимизировать свое присутствие в Интернете. Наши передовые решения включают сокращение ссылок, биографические страницы и генерацию QR-кода — все они предназначены для опти...
RedirHub
redirhub.com
RedirHub — это платформа, упрощающая управление веб-сайтами для частных лиц и предприятий. Наши инновационные инструменты упрощают перенаправление URL-адресов, мониторинг трафика веб-сайта и управление доменными именами. Независимо от того, являетесь ли вы предпринимателем, маркетологом или веб-разр...
Pinggy
pinggy.io
Pinggy предоставляет безопасные туннели к локальному хосту, чтобы можно было легко поделиться своим веб-сайтом или приложением. Создавайте туннели HTTP, TCP или TLS к вашему Mac/ПК, даже если он находится за брандмауэрами и NAT. Нет необходимости настраивать облако или сервер для размещения ваших ве...
LinkerFit
linkerfit.me
Универсальный инструмент для сокращения ссылок, предлагающий ряд мощных функций. Он позволяет быстро сокращать длинные URL-адреса до кратких ссылок, которыми можно делиться. Кроме того, он предоставляет функции создания QR-кодов, упрощая пользователям доступ к вашему контенту с помощью своих смартфо...