Альтернативы - UpViral

Roistat

roistat.com

Roistat — это система маркетинговой аналитики на базе искусственного интеллекта, которая анализирует все ваши рекламные кампании вплоть до прибыли. Roistat собирает данные из CRM-системы клиентов, рекламных каналов и их сайта. За считанные секунды Roistat создает отчеты по более чем 40 бизнес-показа...