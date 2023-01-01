Unsplash — это веб-сайт, посвященный обмену стоковыми фотографиями под лицензией Unsplash. На веб-сайте работают более 207 000 фотографов, а его растущая библиотека, насчитывающая более 2 миллионов фотографий, генерирует более 17 миллиардов фотоотпечатков в месяц. Unsplash был назван одним из ведущих в мире веб-сайтов с фотографиями по версии Forbes, Entrepreneur Magazine, CNET, Medium и The Next Web. Unsplash позволяет фотографам загружать фотографии на свой веб-сайт, которые затем курируются командой фоторедакторов. Разрешительные условия авторских прав на фотографии привели к тому, что Unsplash стал одним из крупнейших поставщиков фотографий в Интернете, а фотографии его участников часто появляются в статьях. Тем не менее, их решение прекратить использование «нулевой» лицензии Creative Commons в 2017 году вызвало критику, поскольку из общего доступа было изъято около 200 000 изображений. Лицензия Unsplash несовместима с лицензиями Creative Commons, что предотвращает ее использование на таких сайтах, как Википедия. В феврале 2018 года Unsplash изменила условия лицензии, ограничив продажу фотографий без предварительного обновления, изменения или иного включения в фотографии новых творческих элементов, запретив продажу неизмененных копий, включая продажу фотографий в виде распечаток или напечатанных на физических товарах. В 2019 году был запущен Unsplash for Brands, где рекламодатели могут делиться фирменными изображениями на Unsplash.

Веб-сайт: unsplash.com

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