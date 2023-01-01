WebCatalog
Pixabay

Pixabay

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Веб-сайт: pixabay.com

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Pixabay.com — это веб-сайт для обмена цифровыми фотографиями, иллюстрациями, векторной графикой, киноматериалами и музыкой под лицензией Pixybay. По состоянию на ноябрь 2017 года Pixabay предлагает более 1 188 454 бесплатных фотографий, иллюстраций, векторных изображений и видео. 9 января 2019 года Pixabay изменила свою старую лицензию для всего сайта для всех загрузок с Creative Commons CC0 на лицензию Pixabay, которая не соответствует требованиям лицензирования бесплатного контента. для Wikimedia Commons и подобных платформ. В ноябре 2018 года Canva приобрела Pixabay вместе с Pexels.

Веб-сайт: pixabay.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Pixabay, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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