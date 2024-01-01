Альтернативы - Uniqodo
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, Inc. — американская компания по разработке облачного программного обеспечения со штаб-квартирой в Сан-Франциско, Калифорния. Он предоставляет услуги управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), а также продает дополнительный набор корпоративных приложений, ориентированных на обслу...
Square
squareup.com
Square, Inc. — американская финансовая компания, агрегатор торговых услуг и компания мобильных платежей, базирующаяся в Сан-Франциско, Калифорния. Компания продает программное обеспечение и аппаратные платежные продукты, а также начала оказывать услуги малому бизнесу. Компания была основана в 2009 г...
Talkable
talkable.com
Отличные программы реферального маркетинга ✅ для интернет-магазинов, местного бизнеса и услуг b2b. Программа лояльности клиентов для растущего маркетинга. Легко запускать, тестировать и оптимизировать! Награждайте своих клиентов!
Fivestars
fivestars.com
Fivestars — это универсальная платежная и маркетинговая платформа, сочетающая в себе простые в использовании технологии, настраиваемые вознаграждения и рекламные акции, а также автоматизацию.
Yotpo
yotpo.com
Yotpo — это маркетинговая платформа электронной коммерции с самыми передовыми решениями для отзывов клиентов, визуального маркетинга, лояльности, рефералов и SMS-маркетинга. Узнайте больше о том, как ваш бренд может стимулировать рост с помощью Yotpo, здесь.
Friendbuy
friendbuy.com
Быстрорастущие бренды могут получить больше от каждого клиента с помощью Friendbuy. Благодаря лучшей в своем классе реферальной программе и программе лояльности бренды могут достичь как минимум 5–10% продаж за счет рефералов, что в 4 раза превышает пожизненную ценность. Friendbuy работает с такими б...
Smile.io
smile.io
Превратите новых клиентов в постоянных клиентов с помощью самого надежного в мире приложения для лояльности. Более 125 миллионов покупателей зарабатывают баллы через Smile. Дайте людям то, что они любят.
Ambassador
getambassador.com
Амбассадор дает маркетологам возможность увеличивать количество клиентов, рекомендаций и доходов, используя силу сарафанного радио. Их удобное для маркетологов программное обеспечение упрощает реферальный маркетинг, автоматизируя процесс регистрации, отслеживания, вознаграждения и управления вашими ...
LoyaltyLion
loyaltylion.com
Отношения, выходящие за рамки баллов и наград. Позвольте существующим клиентам развивать ваш бизнес за вас. Как? Используйте LoyaltyLion, чтобы создать программу лояльности, которая выходит за рамки баллов и вознаграждений, повышая пожизненную ценность клиентов и экономически эффективное привлечени...
Stamped
stamped.io
Используйте возможности обзоров продуктов и вознаграждений клиентов для своего интернет-магазина. Самый простой способ увеличить продажи и удержать клиентов.
Sparkage Consumer
getsparkage.com
Sparkage — это цифровая платформа лояльности, которая упрощает маркетинг для малого бизнеса. Здесь есть все необходимое для связи с клиентами, поощрения повторных посещений и развития вашего бизнеса.
Sparkage Merchant
getsparkage.com
Sparkage — это цифровая платформа лояльности, которая упрощает маркетинг для малого бизнеса. Здесь есть все необходимое для связи с клиентами, поощрения повторных посещений и развития вашего бизнеса.
Social Spiral
socialspiral.com
Social Spiral — это простое программное обеспечение для обеспечения лояльности клиентов, которое отслеживает традиционный маркетинг, а также ваши усилия в области цифрового маркетинга.
Shopuddy
shopuddy.com
Предоставьте малым предприятиям возможность выпускать цифровые бонусные карты и ваучеры для Apple Wallet и Google Wallet клиентов. Бренды могут быстро развернуть все типы программ лояльности, чтобы привлечь новых клиентов, повысить уровень лояльности клиентов и увеличить долю вашего кошелька в кошел...
Propello
propello.com
Программное обеспечение для быстрого вывода на рынок программного обеспечения для лояльности клиентов, основанное на вознаграждениях. Повышает вовлеченность, снижает отток клиентов, улучшает конверсию, генерирует новые потоки доходов и увеличивает пожизненную ценность клиентов.
NeoCurrency
neocurrency.com
NeoCurrency получает и поставляет клиентам по всему миру цифровые вознаграждения из уникального каталога, в котором представлены ведущие бренды, предоплаченные и другие варианты, подобные наличным, в 24 различных валютах в 36 странах. NeoCurrency — независимый американский поставщик цифровых вознагр...
Nector
nector.io
Приложение лояльности Nector — это ценный инструмент для бизнеса, позволяющий повышать лояльность клиентов, стимулировать повторные покупки, привлекать новых клиентов, собирать аналитическую информацию и оптимизировать операции. Внедряя персонализированные программы лояльности, компании могут стимул...
Loyalzoo
loyalzoo.com
Loyalzoo — это сервис цифровых карт лояльности для малых и средних предприятий розничной торговли и закусочных. Loyalzoo предлагает доступную систему на основе подписки, позволяющую ритейлерам любого размера запускать собственную программу лояльности в магазинах. Loyalzoo — это услуга цифровых карт ...
LoyaltyZen
loyaltyzen.com
Партнерская программа LoyaltyZen предназначена для маркетинговых агентств и компаний-разработчиков программного обеспечения. Если ваша компания хочет реализовать исключительные программы лояльности, мы можем стать для вас идеальным решением! Свяжитесь с нами, чтобы стать партнером.
LoyaltyPlant
loyaltyplant.com
LoyaltyPlant помогает офлайн-бизнесу по всему миру создавать значимые связи со своими клиентами. Его собственная платформа предлагает мощную CRM-систему, приложение «white-label» и интеграцию POS.
Loyale
loyale.io
Loyale — это облачная платформа лояльности клиентов, которая предлагает компаниям схемы вознаграждений и маркетинговые инструменты. Он может интегрироваться с существующим стеком, таким как Shopify, WooCommerce, Lightspeed, Mailchimp и другими, для автоматизации рабочих процессов. Программное обеспе...
inCust
incust.com
inCust предлагает платформу управления жизненным циклом клиентов, которая позволяет любому бизнесу привлекать и удерживать клиентов, продавать товары с предоплатой, обрабатывать платежи, анализировать активность клиентов, общаться с клиентами и многое другое. Ритейлеры получают выгоду от индивидуаль...
Poket
poket.com
Poket — это отмеченное наградами универсальное программное обеспечение для программы лояльности, которое помогает предприятиям увеличивать повторные продажи и привлекать больше новых лояльных клиентов. С помощью Poket продавцы могут настраивать любую комбинацию типов программ лояльности, адаптирован...
OptCulture
optculture.com
OptCulture — это решение для привлечения клиентов и повышения лояльности, ориентированное на розничную торговлю. Он объединяет данные о согласившихся клиентах из разрозненных розничных систем и источников, таких как программное обеспечение POS, механизмы электронной коммерции, информационные веб-сай...
BeeLiked
beeliked.com
BeeLiked — это геймифицированная платформа для создания интерактивных рекламных акций с целью увеличения количества потенциальных клиентов, вознаграждения и стимулирования отделов продаж, а также повышения лояльности клиентов. Превратите потенциальных клиентов в микроинфлюенсеров. Привлекайте и стим...
SiteVibes
sitevibes.com
SiteVibes — это платформа взаимодействия с покупателями, позволяющая розничным продавцам электронной коммерции динамично взаимодействовать с покупателями. Розничные продавцы электронной коммерции могут использовать SiteVibes для сбора достоверных обзоров продуктов, создания программы лояльности, соз...
O4S
o4s.io
O4S — это технологическая платформа, которая революционизирует взаимодействие компаний, занимающихся дистрибуцией, со своими торговыми партнерами. Благодаря передовым решениям и подходу, основанному на данных, O4S дает компаниям возможность точно нацеливать и стимулировать высокоэффективных партнеро...
Lootly
lootly.io
Lootly — это платформа лояльности и вознаграждений, рефералов и VIP, помогающая брендам электронной коммерции строить хорошие отношения со своими клиентами. Lootly поддерживает более 2000 глобальных программ вознаграждений и ежедневно обслуживает миллионы баллов и клиентов. Lootly позволяет легко за...
Ackroo
ackroo.com
Посредством консолидации поставщиков и отрасли Ackroo предоставляет решения в области маркетинга, оплаты и точек продаж для торговцев любого размера. Облачная маркетинговая платформа самообслуживания Ackroo, управляемая данными, помогает торговцам в магазинах и в Интернете обрабатывать и управлять т...
99minds
99minds.io
99minds — это комплексное решение для привлечения, привлечения и удержания клиентов. Мы являемся омниканальной платформой автоматизации маркетинга для электронной коммерции и в магазинах, требующей обработки и управления подарочными картами, программ лояльности и вознаграждений, купонов и реферальны...
LoopyLoyalty
loopyloyalty.com
Loopy Loyalty — ведущее в мире веб-приложение для создания карт цифровых марок и управления ими для Apple и Google Wallet. Создавайте свои карты онлайн, отправляйте push-сообщения клиентам, записывайте историю транзакций и просматривайте информацию о клиентах. Никаких технических знаний не требуется...
Gameball
gameball.co
Gameball — это маркетинговая платформа лояльности и геймификации, предназначенная для превращения посетителей и случайных покупателей в лояльных клиентов на всю жизнь. Расширение возможностей мобильного взаимодействия с помощью игровых программ лояльности, предназначенных для сохранения и расширения...
Paylode
paylode.com
Paylode — это платформа льгот для клиентов для компаний, которые хотят быстро запустить весьма привлекательную программу льгот для клиентов. Paylode позволяет компаниям предоставлять комплексную программу льгот для своих клиентов за гораздо меньше времени и средств, чем ее создание собственными сила...
Kangaroo Members
loyalty.kangaroorewards.com
Повышайте лояльность и рост клиентов с помощью Kangaroo Rewards, ведущей омниканальной системы лояльности, которой доверяют тысячи малых и средних предприятий и компаний из списка Fortune 500. Создайте гиперперсонализированное взаимодействие с помощью целевых вознаграждений, автоматизированного марк...
Kangaroo Business
loyalty.kangaroorewards.com
Повышайте лояльность и рост клиентов с помощью Kangaroo Rewards, ведущей омниканальной системы лояльности, которой доверяют тысячи малых и средних предприятий и компаний из списка Fortune 500. Создайте гиперперсонализированное взаимодействие с помощью целевых вознаграждений, автоматизированного марк...
TapMango Merchant
tapmango.com
Простая, но мощная платформа для удержания и привлечения клиентов. Создайте свою собственную фирменную программу вознаграждений.
TapMango Customer
tapmango.com
TapMango укрепляет отношения, предоставляя платформу взаимодействия с клиентами, предлагающую инновационные решения для бизнеса через собственную программу лояльности.
Voucherify
voucherify.io
Voucherify — это облачная платформа продвижения и управления лояльностью, ориентированная на API, для цифровых команд. Это помогает повысить лояльность клиентов, привлечь новых клиентов и увеличить доходы с помощью целевых стимулов и контекстных вознаграждений. Мы помогаем компаниям любого размера з...
AiTrillion
aitrillion.com
Испытайте автоматизацию маркетинга на базе действенного искусственного интеллекта — получите AiTrillion! AiTrillion — это первая в мире SaaS-платформа с искусственным интеллектом, универсальная маркетинговая платформа для продавцов электронной коммерции. Это более 11 каналов взаимодействия с клиента...
Zinrelo
zinrelo.com
Zinrelo — это платформа лояльности корпоративного уровня на основе SaaS, основанная на искусственном интеллекте, которая помогает брендам запускать комплексные программы вознаграждений, одновременно собирая и используя сторонние и собственные данные, генерируемые механизмом персонализации. Zinrelo с...
Boomerangme
boomerangme.biz
Boomerangme.biz — это платформа лояльности для малого и среднего бизнеса, разработанная для агентств. Мы оцифровали все печатные рекламные материалы и предоставили предприятиям бесплатный канал push-уведомлений. Это помогает увеличить удержание, доходы и клиентскую базу для малого и среднего бизнеса...
Kudo Koala
kudokoala.com
Kudo Koala — это больше, чем просто платформа лояльности и отзывов. Это полный набор инструментов для удержания клиентов, сочетающий в себе программы лояльности, обратную связь с клиентами и инновационную реферальную систему. Привлекайте клиентов, поощряйте повторные заказы и без труда расширяйте св...
Influence.io
influence.io
Influence.io — это идеальное готовое решение для брендов электронной коммерции, позволяющее развивать свой бизнес за счет создания персонализированной программы лояльности и реферальной программы. С помощью этого перспективного инструмента клиенты могут зарабатывать баллы за выполнение таких действи...
Annex Cloud
annexcloud.com
Комплексная, гибкая и масштабируемая платформа Loyalty Experience Platform™ от Приложение Cloud позволяет глобальным предприятиям собирать и действовать на основе данных нулевой и первой стороны, чтобы беспрепятственно привлекать, распознавать, вознаграждать и повышать ценность на протяжении всего п...
Perkville
perkville.com
Perkville — ведущее решение для удержания и направления специалистов в сфере здравоохранения, фитнеса, салонов красоты, спа-салонов и розничной торговли. Наша программа вознаграждений напрямую интегрируется с POS-системами или системами планирования и может быть адаптирована для каждого бизнеса. Сис...
Xeno
getxeno.com
Xeno — это CRM на базе искусственного интеллекта, которая позволяет крупным ритейлерам и брендам D2C увеличивать повторные продажи на 11 % за счет лучшего понимания каждого отдельного клиента и создания более релевантных маркетинговых кампаний с помощью SMS, электронной почты, Whatsapp, Facebook и I...
Emarsys
emarsys.com
Emarsys, теперь компания SAP, предоставляет лидерам цифрового маркетинга и владельцам бизнеса единственную омниканальную платформу взаимодействия с клиентами, созданную для ускорения бизнес-результатов. Благодаря быстрому согласованию желаемых бизнес-результатов с проверенными омниканальными стратег...
Referrizer
referrizer.com
Самая передовая в мире платформа автоматизации маркетинга, расширяющая возможности вашего местного бизнеса. Привлекайте больше клиентов, увеличивайте количество рефералов и улучшайте удержание клиентов с помощью нашей БЕСПЛАТНОЙ ПРОБНОЙ учетной записи. Сотрудничайте с местными владельцами бизнеса и ...
SaaSquatch
saasquatch.com
SaaSquatch — это сложное программное обеспечение для реферального маркетинга и лояльности, которое привлекает ваших клиентов, где бы они ни находились — в вашем мобильном или веб-приложении или за его пределами. Некоторые из самых инновационных и известных брендов в мире используют SaaSquatch для во...
Marsello
app.marsello.com
Умная лояльность и маркетинг для омниканальных ритейлеров. Интегрируйте свои POS-приложения и приложения электронной коммерции, чтобы обеспечить полностью персонализированное обслуживание клиентов.
Paystone
paystone.com
Программное обеспечение и обработка платежей для развития вашего бизнеса. Мы объединяем программное обеспечение для взаимодействия с клиентами и обработку платежей, чтобы предоставить вам больше возможностей для развития вашего бизнеса с каждой транзакцией.
Giftbit
giftbit.com
Покупайте, отправляйте и отслеживайте цифровые подарочные карты для своих программ вознаграждений и поощрений.
Xoxoday
xoxoday.com
Инфраструктура вознаграждений, стимулов, льгот и выплат для бизнеса. Тысячи предприятий всех размеров, от стартапов до крупных предприятий, используют бизнес-валюту Xoxoday для отправки вознаграждений, льгот, стимулов и выплат.
Glue Loyalty
glueloyalty.com
Интеллектуальный клуб лояльности для вашего местного бизнеса. Вознаграждайте своих клиентов, увеличивайте продажи и стимулируйте повторные продажи… не пошевелив и пальцем!