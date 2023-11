UnionBank Philippines

Union Bank of the Philippines, Inc., более известный как UnionBank, является одним из универсальных банков на Филиппинах и девятым по величине банком в стране по размеру активов. UnionBank является совместным консорциумом Aboitiz Group, Insular Life и Social Security System.

Веб-сайт: unionbankph.com

