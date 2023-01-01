UniCourt предоставляет судебные данные в режиме реального времени, которым вы можете доверять, используя единственный пакет API в LegalTech. UniCourt позволяет сочетать внутренние данные с внешними судебными данными для поиска новых возможностей для бизнеса, оптимизации стратегий и результатов судебных разбирательств, а также для разработки инновационных решений.

Веб-сайт: unicourt.com

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