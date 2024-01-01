Альтернативы - UiPath
Google Cloud Platform
google.com
Google Cloud Platform (GCP), предлагаемая Google, представляет собой набор служб облачных вычислений, которые работают на той же инфраструктуре, которую Google использует внутри своих продуктов для конечных пользователей, таких как поиск Google, Gmail, хранилище файлов и YouTube. Наряду с набором ин...
MeisterTask
meistertask.com
MeisterTask — самый интуитивно понятный инструмент для совместной работы и управления задачами в Интернете. Зарегистрируйтесь, пригласите свою команду и начните работать. Никакого обучения не требуется.
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow позволяет сотрудникам работать так, как они хотят, а не так, как требует программное обеспечение. И клиенты могут получить то, что им нужно, тогда, когда им это нужно.
OpenAI
openai.com
OpenAI — это компания, занимающаяся исследованиями и внедрением искусственного интеллекта, целью которой является обеспечение того, чтобы искусственный интеллект общего назначения приносил пользу всему человечеству. ИИ — чрезвычайно мощный инструмент, который должен создаваться с учетом безопасности...
Synthesys
synthesys.io
AI Voiceover и AI Video Generator. Создавайте свой следующий профессиональный аудиовизуальный контент, не тратя деньги на найм актеров, камер или аудиооборудования.
InfraNodus
infranodus.com
Генерируйте идеи и идеи с помощью искусственного интеллекта и сетевого мышления. InfraNodus сочетает в себе анализ текста, сетевую визуализацию и искусственный интеллект GPT-3, чтобы помочь вам изучить дискурс, улучшить рабочие процессы чтения, письма и исследований. Получите краткий обзор любого ...
Riku.AI
riku.ai
Экспериментируйте с ИИ. Одна площадка, несколько провайдеров. Рику — хранилище вашего ИИ. творения и место для сохранения, распространения и экспериментов с новейшими технологиями. Riku — это универсальное решение для создания индивидуальных моделей с использованием технологии НЛП.
OpenText
opentext.com
OpenText Corporation (также пишется opentext) — канадская компания, которая разрабатывает и продает программное обеспечение для управления корпоративной информацией (EIM). OpenText со штаб-квартирой в Ватерлоо, Онтарио, Канада, является крупнейшей канадской компанией-разработчиком программного обесп...
Aha!
aha.io
Войдите в свой Aha! Рабочее пространство. Еще нет аккаунта? Подпишитесь на бесплатную 30-дневную пробную версию программного обеспечения для дорожных карт №1 в мире.
MonkeyLearn
monkeylearn.com
MonkeyLearn упрощает очистку, маркировку и визуализацию отзывов клиентов — и все это в одном месте. Работает на новейшем искусственном интеллекте.
Prolific
prolific.com
Самостоятельный сбор данных по требованию. Prolific помогает вам набирать высококачественных участников исследования для участия в вашем исследовании, опросе или эксперименте.
NVivo
qsrinternational.com
Получите ценную информацию о своих данных с помощью лучшего программного обеспечения для качественного анализа данных. NVivo поможет вам узнать больше о данных качественных и смешанных методов. Раскройте более обширную информацию и сделайте четко сформулированные, обоснованные выводы, подкрепленные...
Clarifai
clarifai.com
Clarifai — это ведущая платформа для производства полнофункциональных технологий искусственного интеллекта, LLM и компьютерного зрения для моделирования неструктурированных изображений, видео, текста и аудиоданных.
Kili Technology
kili-technology.com
Простой и быстрый инструмент аннотаций для масштабирования ваших проектов машинного обучения.
Craft.io
craft.io
Craft.io — это инструмент управления продуктами, который позволяет менеджерам продуктов выполнять свою работу, включая сбор отзывов, планирование, принятие решений, составление дорожных карт и многое другое в одном специально созданном инструменте, который интегрируется с наиболее часто используемым...
Minitab Engage
minitab.com
Достигать. Единственное решение, предназначенное для запуска, отслеживания, управления и обмена инициативами по инновациям и улучшениям, от генерации идей до их реализации.
ProdPad
prodpad.com
ProdPad — это программное обеспечение для управления продуктами, которое помогает менеджерам по продуктам разрабатывать стратегию продукта. Легко управляйте командами, клиентами и дорожными картами. Бесплатная пробная версия!
Canny
canny.io
Canny помогает вам собирать и систематизировать запросы на функции, чтобы лучше понять потребности клиентов и расставить приоритеты в вашей дорожной карте.
SAP
sap.com
Наша цель в SAP — помочь миру стать лучше и улучшить жизнь людей. Мы обещаем внедрять инновации, чтобы помочь нашим клиентам работать максимально эффективно. SAP стремится помочь каждому клиенту создать максимально эффективный бизнес. Мы разрабатываем решения для стимулирования инноваций, содействия...
Phrase Localization Suite
phrase.com
Самая экономичная, быстрая и надежная платформа локализации. Используйте возможности масштабируемой платформы локализации программного обеспечения, чтобы уверенно выходить на новые рынки, сохраняя при этом рост и не создавая никаких проблем.
Deep Block
deepblock.net
Самый простой способ для ИИ.
DeepOpinion
go.deepopinion.ai
Искусственный интеллект без кода для профессионалов в области автоматизации. Наконец, универсальная платформа для создания автоматизированных систем искусственного интеллекта корпоративного уровня для процессов обработки текста и документов без использования кода.
IBM
ibm.com
IBM Cognos Analytics выступает в качестве вашего надежного второго пилота для бизнеса, чтобы сделать вас умнее, быстрее и увереннее в принятии решений на основе данных. IBM Cognos Analytics дает каждому пользователю — будь то специалист по данным, бизнес-аналитик или специалист, не связанный с ИТ, —...
UserVoice
uservoice.com
Программное обеспечение для обратной связи с пользователями B2B, которое поможет вам слушать и направлять своих клиентов, расставлять приоритеты по важным функциям продукта и эффективно внедрять инновации.
V7
v7labs.com
Полная инфраструктура для корпоративных обучающих данных, включая маркировку, рабочие процессы, наборы данных и работу людей.
MangoApps
mangoapps.com
MangoApps объединяет интранет, общение и обучение в единую платформу, устраняя разрыв между настольными и нерабочими сотрудниками.
Ideanote
ideanote.io
Ideanote — это новый способ работы с идеями. Это быстрее, эффективнее и позволяет построить полностью настраиваемый процесс управления идеями от начала до конца.
BMC
bmc.com
BMC помогает клиентам управлять и переосмысливать свой бизнес с помощью открытых, масштабируемых и модульных решений сложных ИТ-проблем. BMC работает с 86% компаний из списка Forbes Global 50, а также с клиентами и партнерами по всему миру, чтобы создавать их будущее. Благодаря нашей истории инновац...
Evolution AI
evolution.ai
Evolution AI — это отмеченное множеством наград программное обеспечение для извлечения данных с помощью искусственного интеллекта. Сочетая компьютерное зрение и обработку естественного языка (НЛП), наши модели искусственного интеллекта способны понимать и интерпретировать любой тип документа с беспр...
IdeaScale
ideascale.com
IdeaScale — ведущая программная платформа для управления инновациями. Мы помогаем правительству, предприятиям и университетам совместно создавать лучшее будущее. Исследуйте сегодня.