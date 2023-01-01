Альтернативы - U-Dictionary Translator
Google Translate
translate.google.com
Google Translate — это бесплатная многоязычная служба нейронного машинного перевода, разработанная Google для перевода текста и веб-сайтов с одного языка на другой. Он предлагает интерфейс веб-сайта, мобильное приложение для Android и iOS, а также интерфейс программирования приложений, который помог...
DeepL Translator
deepl.com
DeepL Translator — это бесплатная служба нейронного машинного перевода, запущенная 28 августа 2017 года и разработанная компанией DeepL GmbH (Linguee) со штаб-квартирой в Кельне, Германия. Он получил положительную оценку в прессе, утверждающей, что он более точен и детализирован, чем Google Translat...
Microsoft Translator
bing.com
Microsoft Translator — это многоязычная облачная служба машинного перевода, предоставляемая Microsoft. Microsoft Translator интегрирован во множество продуктов для потребителей, разработчиков и предприятий; включая Bing, Microsoft Office, SharePoint, Microsoft Edge, Microsoft Lync, Yammer, Skype Tra...
Yandex Translate
translate.yandex.com
Бесплатный онлайн-перевод с французского, русского, испанского, немецкого, итальянского и ряда других языков на английский и обратно, словарь с транскрипцией, произношением и примерами использования. Яндекс.Переводчик работает со словами, текстами и веб-страницами.
네이버 파파고
papago.naver.com
Папаго, умный переводчик с искусственным интеллектом, мечтает о мире, в котором общение происходит без языковых барьеров. Навер Папаго
Microsoft Translator Conversations
translator.microsoft.com
Преодолейте языковой барьер. Переведенные разговоры на разных устройствах, для чатов один на один и для взаимодействия в больших группах.
iTranslate Web
itranslate.com
iTranslate — ведущий бесплатный переводчик/преподаватель.
Translate.com
translate.com
Экспертные языковые решения для бизнеса любого размера. 25 тысяч+ профессиональных переводчиков. 90 языковых пар. Круглосуточная служба онлайн-переводов. API.
Lingva Translate
lingva.ml
Получает переводы без использования каких-либо служб Google, предотвращая их отслеживание.
Google Translation Hub
cloud.google.com
Быстрый перевод. Сохранение формата. Прозрачное ценообразование. Сделайте свои документы многоязычными одним щелчком мыши. Переводите с 1 на многие языки за один шаг! Легко переводите контент на 135 языков с помощью интуитивно понятного и удобного для бизнеса интерфейса и при необходимости интегрир...
Lingvanex
lingvanex.com
Машинный перевод: переводите миллионы текстов, аудио, файлов и веб-сайтов по фиксированной цене с полной защитой конфиденциальности. Бесплатная 2-недельная пробная версия.