Бесплатный онлайн-тест набора текста Проверьте свою скорость набора текста онлайн и улучшите свои навыки набора текста бесплатно.

Веб-сайт: typingcore.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением TypingCore, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.