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Альтернативы - TurboWrites

StorifyMe

StorifyMe

storifyme.com

Универсальная платформа для взаимодействия с пользователями, которая обеспечивает мобильные, полноэкранные, захватывающие форматы для любой мобильной платформы или веб-сайта. StorifyMe позволяет клиентам создавать и публиковать персонализированные, визуально потрясающие интерактивные истории, шорты,...

Gyre

Gyre

gyre.pro

Continuous & Pre-recorded Scheduled Live Streams to YouTube Live, Twitch, Instagram, Facebook Live 🚀 Start streaming for Free with platform for content creators ▶️ Gyre.pro

CurateIt

CurateIt

curateit.com

Unite Productivity & Content Curation to Transform your Brand The ultimate tool for content creators, marketers, researchers, readers, and productivity enthusiasts. Effortlessly create, curate, discover, and share. Transform information into impactful, shareable, and monetizable knowledge to elevat...

Brojure

Brojure

brojure.com

Создавайте интересный контент, предложения, презентации и многое другое с помощью Brojure, самого интуитивно понятного программного обеспечения для визуального повествования. Дизайн шаблонов Brojures и простой интерфейс позволяют легко создавать, публиковать и отслеживать захватывающие визуальные ис...

WriterX

WriterX

writerx.co

WriterX — это универсальное приложение для написания контента, которое поможет вам писать как можно лучший контент. В нем есть все инструменты, необходимые для создания трендового контента, а простой в использовании интерфейс упрощает начало работы. С WriterX вы обязательно будете доминировать в Инт...

Contentware

Contentware

contentware.com

ontentware — это ускоритель на основе искусственного интеллекта, который позволяет создавать эффективные маркетинговые кампании за считанные минуты. Это практически исключает утомительный и трудоемкий процесс создания кампании. Что отличает Contentware, так это то, что оно создает целые кампании (а ...

NexMind

NexMind

nexmind.ai

NexMind — это генератор контента на основе искусственного интеллекта и платформа автоматизации SEO. Он создает оптимизированный длинный и короткий контент менее чем за минуту, используя НЛП и семантические рекомендации. Увеличьте посещаемость веб-сайта и превзойдите своих конкурентов с помощью персо...

Contentoo

Contentoo

contentoo.com

Создавайте высококачественный контент вместе с 10% лучших создателей контента-фрилансеров в сочетании с непревзойденными технологиями и оперативной поддержкой мирового класса. Contentoo стартовал в 2017 году как платформа, которая связывает 10% лучших создателей контента с маркетинговыми отделами (м...

Quickblog

Quickblog

quickblog.co

Quickblog помогает блоггерам и контент-агентствам создавать блоги без раздувания, которые имеют приоритетный рейтинг в Google, не тратя часы и деньги на кодирование, редактирование или дизайн тем.

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