Альтернативы - Tune AI
AWS Console
amazon.com
Amazon Web Services (AWS) — дочерняя компания Amazon, предоставляющая платформы облачных вычислений и API по требованию частным лицам, компаниям и правительствам на основе дозированной оплаты по мере использования. Эти веб-сервисы облачных вычислений предоставляют разнообразную базовую абстрактную т...
Google Cloud Platform
google.com
Google Cloud Platform (GCP), предлагаемая Google, представляет собой набор служб облачных вычислений, которые работают на той же инфраструктуре, которую Google использует внутри своих продуктов для конечных пользователей, таких как поиск Google, Gmail, хранилище файлов и YouTube. Наряду с набором ин...
Claude
claude.ai
Claude — ИИ-помощник нового поколения для решения ваших задач любого масштаба.
Hugging Face
huggingface.co
Сообщество искусственного интеллекта строит будущее. Создавайте, обучайте и развертывайте современные модели на основе эталонного открытого исходного кода в области машинного обучения.
scite.ai
scite.ai
scite — это инструмент, помогающий исследователям лучше находить и понимать научные статьи с помощью Smart Citations. Smart Citations позволяют пользователям видеть, как цитировалась научная статья, предоставляя контекст цитаты и классификацию, описывающую, предоставляет ли она подтверждающие или п...
Iris.ai
iris.ai
Мощные инструменты для ваших исследований. Мы создали ведущий в мире механизм искусственного интеллекта для понимания научного текста. Применительно к обзорам литературы, извлечению данных, послепродажному надзору или любой другой задаче, включающей тысячи документов, таких как статьи или патенты, э...
Synthesys
synthesys.io
AI Voiceover и AI Video Generator. Создавайте свой следующий профессиональный аудиовизуальный контент, не тратя деньги на найм актеров, камер или аудиооборудования.
AfforAI
afforai.com
Ваш второй мозг для максимальной производительности. Afforai — это чат-бот с искусственным интеллектом, который ищет, обобщает и переводит информацию из нескольких источников для проведения достоверных исследований. Добавьте объемные исследовательские документы в стопки требований к соблюдению треб...
Anyword
anyword.com
Получайте больше конверсий и увеличивайте продажи с помощью искусственного интеллекта, который создает и оптимизирует ваш текст. Мощная прогнозная аналитика подскажет вам, что работает, еще до публикации.
Cohere
cohere.com
Сделать НЛП частью инструментария каждого разработчика. Используйте силу понимания языка. Присоединяйтесь к разработчикам и компаниям, которые используют Cohere для создания, категоризации и организации текста в ранее невообразимом масштабе.
Enago Read
read.enago.com
Ускорьте анализ и понимание литературы с помощью RAx — умного помощника для изучения, сопоставления идей и организации легкого описания исследований.
npm
npmjs.com
npm — это менеджер пакетов для языка программирования JavaScript, поддерживаемый npm, Inc. npm — это менеджер пакетов по умолчанию для среды выполнения JavaScript Node.js. Он состоит из клиента командной строки, также называемого npm, и онлайн-базы данных общедоступных и платных частных пакетов, наз...
BeyondWords
beyondwords.io
Публикация текста в речь без проблем. С BeyondWords вы и ваша команда можете конвертировать текст в привлекательный звук. Улучшите свой процесс публикации с помощью нашей универсальной аудиосистемы CMS и голосов искусственного интеллекта или создайте собственный голос.
MonkeyLearn
monkeylearn.com
MonkeyLearn упрощает очистку, маркировку и визуализацию отзывов клиентов — и все это в одном месте. Работает на новейшем искусственном интеллекте.
Symbl.ai
symbl.ai
Человеческий интеллект для предприятий. Понимание разговоров и генеративная технология искусственного интеллекта Symbl.ai раскрывают весь потенциал человеческих разговоров — для достижения ваших целей.
tinq.ai
tinq.ai
Единый API для всех ваших потребностей в анализе текста. Tinq.ai — это простой инструмент обработки естественного языка. Это поможет вам легко реализовать анализ текста в ваших проектах.
Persado
persado.com
Корпоративная языковая платформа Persado, созданная с помощью искусственного интеллекта, обеспечивает более эффективный контент более чем в 9 случаях из 10.
DeftGPT
deftgpt.com
С DeftGPT вы можете: * Упростите написание контента: DeftGPT позволяет вам задавать вопросы, получать мгновенные ответы и вести интерактивные беседы с искусственным интеллектом. У вас будет мгновенный доступ к GPT-4, gpt-3.5-turbo, Claude от Anthropic и множеству других ботов. * Управление командо...
Article Forge
articleforge.com
Получите ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ контент в один клик Используя передовой искусственный интеллект и глубокое обучение, Article Forge пишет совершенно уникальные, оптимизированные для SEO, высококачественные длинные статьи одним нажатием кнопки.
NetApp
netapp.com
Build an intelligent data infrastructure with NetApp that brings it all together — a smarter way to let data thrive. Any application, any data, anywhere.
NVIDIA Developer
developer.nvidia.com
Build Applications With Generative AI. Experience, prototype, and deploy AI with production-ready APIs that run anywhere.
Neuton.AI
neuton.ai
Neuton.AI – a no-code Tiny ML platform. Neuton.AI was designed to help users automatically build extremely Tiny ML models of optimal size and accuracy, and embed them into any microcontroller, even with 8-bit precision. Neuton's models are extremely compact. Up to 1,000 times: • smaller • have fe...
Udger
udger.com
В каких случаях подходит обнаружение с помощью строки useragent и когда вам может помочь сервис udger.com? * Бизнес * Пользовательский опыт * Технический * Другие
Twinword API
twinword.com
Twinword API предоставляет программное обеспечение для анализа текста, которое позволяет компаниям и организациям создавать инструменты, которые могут читать, анализировать и обрабатывать письменный текст. На данный момент Twinword разработала 13 различных API-интерфейсов обработки естественного язы...
Tisane Labs
tisane.ai
Tisane Labs разрабатывает текстовую аналитику для пользовательского контента, уделяя особое внимание злоупотреблениям и приложениям правоохранительных органов/регулирования.
Spitch
spitch.ai
Spitch — глобальный поставщик решений диалогового искусственного интеллекта для B2B и B2C со штаб-квартирой в Швейцарии с 2014 года и присутствием во многих странах Европы и Северной Америки. Spitch помогает предприятиям лучше понимать и обслуживать своих клиентов посредством использования обработки...
Prosa.ai
prosa.ai
Мы — компания, занимающаяся искусственным интеллектом, которая разрабатывает решения на основе обработки индонезийского естественного языка с глубоким обучением. Наше внимание сосредоточено на том, чтобы предоставить компаниям возможность более эффективно взаимодействовать со своими клиентами, оптим...
Promptmetheus
promptmetheus.com
Promptmetheus — это кроссплатформенная среда разработки Prompt Engineering, которая помогает вам дополнить ваши приложения и рабочие процессы мощными возможностями генеративного искусственного интеллекта. Одна мощная игровая площадка, все провайдеры и LLM. Синхронизация устройств, совместная работа ...
NLSQL
nlsql.com
NLSQL — это B2B SaaS, предоставляющий сотрудникам, работающим на передовой линии, интуитивно понятный интерфейс на естественном языке для доступа к труднодоступным корпоративным данным для информирования и ускорения бизнес-решений, что дает значительные преимущества для предприятий. NLSQL — это пер...
Knots
knots.io
Автоматизируйте Zendesk с уверенностью. Knots предоставляет единое решение для автоматизации Zendesk, которое можно реализовать с помощью приложений без программирования или настраиваемого кода. Начните оптимизировать время своих агентов и радовать своих клиентов уже сегодня.
Klassifier AI
klassifier.com
Klassifier — это платформа искусственного интеллекта, которая использует машинное обучение для оценки текста (классификация текста и оформление заявок) с целью автоматизации корпоративных операций и экономии часов ручной обработки данных. Это специально созданное приложение, которое не требует от по...
Kairntech
kairntech.com
От документов к влиянию на бизнес: Проблема, которую мы решаем, заключается в том, как анализировать большие объемы документов для извлечения информации, необходимой для принятия решений в технических, научных, военных, а также коммерческих, юридических, административных или бухгалтерских вопросах. ...
HrFlow.ai
hrflow.ai
HrFlow.ai — это компания, ориентированная на API, и ведущая платформа автоматизации кадровых данных на базе искусственного интеллекта. Компания помогает более чем 1000 клиентам (поставщикам программного обеспечения для управления персоналом, кадровым агентствам, крупным работодателям и фирмам по под...
Gavagai
gavagai.io
Поймите, что говорят вам ваши клиенты Gavagai предоставляет революционную технологию анализа текста, позволяющую получить ценную информацию о клиентах на основе того, что они говорят вам. Постоянно отслеживая отзывы клиентов с помощью нашего сервиса, вы лучше поймете своего клиента, что приведет к ...
Expert.ai Developer
developer.expert.ai
Expert.ai — ведущая платформа искусственного интеллекта для понимания языка. Его уникальный гибридный подход к NL сочетает в себе символическое человеческое понимание и машинное обучение для преобразования языково-интенсивных процессов в практические знания, обеспечивая понимание, необходимое для ул...
deepset Cloud
docs.cloud.deepset.ai
Deepset Cloud — это корпоративная SaaS-платформа для создания приложений для обработки естественного языка.
AYLIEN
aylien.com
Aylien — это новостная платформа на базе искусственного интеллекта, которая предоставляет возможности агрегирования, поиска и мониторинга новостей для групп данных и аналитиков. Платформа призвана помочь предприятиям получить важную информацию из глобальных новостных данных. Ключевые особенности и ...
AmplifyReach
amplifyreach.com
Многоязычная платформа автоматизации диалога для групп продаж, маркетинга и поддержки! AmplifyReach помогает брендам и предприятиям трансформировать жизненный цикл входящих клиентов. Продукт AmplifyReach используется более чем 3000 брендами и предприятиями, включая компанию из списка Fortune 500 в ...
ADVANCE.AI
advance.ai
Победитель премии ASEAN Fintech Awards 2023 Global Fintech Awards, проводимой Валютным управлением Сингапура и Сингапурской ассоциацией финансовых технологий. ADVANCE.AI — ведущая компания по комплексному управлению рисками SaaS в Юго-Восточной Азии, предоставляющая цифровую идентификацию KYC/KYB, ...
Abacus.AI
abacus.ai
Первая в мире платформа для обработки данных с использованием искусственного интеллекта для создания систем машинного обучения и агентов искусственного интеллекта в большом масштабе. Создайте корпоративный искусственный интеллект с помощью наших программ магистратуры и новых методов нейронной сети. ...
Plasticity
plasticity.ai
Plasticity создает продукты и API обработки естественного языка для понимания неструктурированных данных и извлечения информации из текста. Plasticity предоставляет готовые решения для понимания неструктурированных данных и конечных точек API для обработки естественного языка. Итак, ищете ли вы гот...
GooseAI
goose.ai
GooseAI — это полностью управляемый НЛП как услуга, предоставляемый через API. В этом отношении он сравним с OpenAI. Более того, он полностью совместим с API завершения OpenAI! Наш современный выбор языковых моделей на основе GPT и бескомпромиссная скорость дадут вам толчок при запуске следующего п...
J.D. Power
jdpower.com
J.D. Power — мировой лидер в области потребительского анализа, консультационных услуг, данных и аналитики. Компания J.D. Power, пионер в использовании больших данных, искусственного интеллекта (ИИ) и возможностей алгоритмического моделирования для понимания поведения потребителей, уже более 50 лет п...
DatumBox
datumbox.com
API Datumbox предлагает большое количество готовых классификаторов и служб обработки естественного языка, которые можно использовать в широком спектре приложений, включая: анализ настроений, классификацию тем, обнаружение языка, анализ субъективности, обнаружение спама, оценку чтения, ключевые слова...
Kapiche
kapiche.com
Kapiche — это платформа для анализа обратной связи, которая за считанные минуты анализирует огромное количество отзывов клиентов, что позволяет вам быстро предоставлять глубокую информацию и помогать вашей компании принимать более обоснованные решения. Платформа Капиче не требует какой-либо настрой...
ReText.AI
retext.ai
ReText.AI — это инструмент для создания и перефразирования любого текста. Используйте ReText.AI, чтобы улучшить качество текста с помощью искусственного интеллекта.
Trinity Audio
trinityaudio.ai
Решения Trinity Audio, основанные на искусственном интеллекте, помогают издателям и создателям контента создавать мир умного аудио для своей аудитории, охватывая каждый этап аудиопутешествия от создания до распространения. Trinity Audio — это компания Neratech, публичной компании, акции которой кот...
Specifio
specif.io
Specifio произвел революцию в создании юридических документов с помощью первого коммерчески доступного генератора массового контента в сфере юридических технологий. Сосредоточив внимание на дорогостоящих и объемных патентных заявках, служба Specifio всего за пару минут преобразовала составленные юр...
AX Semantics
ax-semantics.com
AX Semantics предлагает масштабируемое программное обеспечение для автоматизации работы с текстами электронной коммерции, которое решает проблемы, с которыми сегодня сталкиваются группы по работе с контентом в компаниях электронной коммерции. Поскольку программное обеспечение основано на преобразова...
Dropbase
dropbase.io
Комплексная платформа данных для команд бизнес-операций. Dropbase — это платформа данных, которая помогает оперативным группам импортировать, проверять и управлять всеми данными своих электронных таблиц в единой мощной базе данных, которая подключается ко всему.
textengine.io
textengine.io
textengine.io — это SaaS-платформа самообслуживания от Retresco, которая автоматически преобразует структурированные данные в текст. Платформа основана на технологии генерации естественного языка (NLG) на основе искусственного интеллекта, которая позволяет пользователям генерировать уникальный, наде...
Ujeebu
ujeebu.com
Масштабное извлечение веб-данных Парсинг веб-сайтов, не беспокоясь о выполнении JavaScript, безголовых браузерах или блокировке. Преобразуйте новости и статьи блогов в структурированные данные и многое другое...
Arria NLG
arria.com
Узнайте, как генерация естественного языка может немедленно повлиять на операционную эффективность и экономию средств на предприятии.
Phrasee
phrasee.co
Phrasee предоставляет фирменный контент, созданный с помощью искусственного интеллекта, с элементами управления корпоративного уровня и масштабной оптимизацией.
Convai
convai.com
Предоставьте своим персонажам человеческие возможности общения в играх и приложениях виртуального мира.