WebCatalog
Tugan.ai

Tugan.ai

beta.tugan.ai

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Tugan.ai в WebCatalog для Mac и ПК.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Введите URL-адрес или ТЕМУ, чтобы мгновенно создавать маркетинговые электронные письма, твиты и темы с помощью ИИ Наконец, инструмент искусственного интеллекта для написания образовательного и рекламного контента, который открывается, читается и генерирует продажи.

Веб-сайт: tugan.ai

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Tugan.ai, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Tweetmonk

Tweetmonk

tweetmonk.com

TextCortex

TextCortex

app.textcortex.com

machined.ai

machined.ai

app.machined.ai

Nureply

Nureply

app.nureply.com

Lekhak.ai

Lekhak.ai

app.lekhak.ai

Hypotenuse AI

Hypotenuse AI

app.hypotenuse.ai

ClevopyAI

ClevopyAI

clevopy.ai

Hoppy Copy

Hoppy Copy

app.hoppycopy.co

Seamless.AI

Seamless.AI

login.seamless.ai

Postly

Postly

app.usepostly.com

Wordkraft

Wordkraft

app.wordkraft.ai

GPTVoicer

GPTVoicer

app.gptvoicer.com

Продукт

Поддержка

Компания

Юридическая информация

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

Политика конфиденциальности