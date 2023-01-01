Альтернативы - Tripleseat
Whova
whova.com
Универсальное программное обеспечение для управления событиями для личных, гибридных и виртуальных мероприятий
Wrike
wrike.com
Только платформа управления работой Wrike дает вашей команде полную прозрачность и контроль над всеми вашими задачами и проектами. Программное обеспечение для управления проектами никогда не было более удобным для совместной работы.
Zoho Backstage
zoho.com
Проводите свои мероприятия умнее и лучше. Zoho Backstage — это программное обеспечение для управления мероприятиями, которое позволяет организаторам мероприятий планировать и проводить конференции, встречи и презентации продуктов с большей эффективностью и результативностью.
Hubilo
hubilo.com
Создавайте более качественные мероприятия, которые приносят реальный доход. Каждое мероприятие — это возможность увеличить доход, независимо от того, где оно происходит. Расставляйте приоритеты в конвейере с помощью единой платформы с помощью вебинаров, вечеринок, демонстраций, конференций и личных...
Cvent
cvent.com
Cvent delivers an all-in-one event platform for any event, and every event. Our platform simplifies the management of each stage of the event lifecycle while giving you the data and insights you need to maximize your value. Whether in-person, virtual, or hybrid, you’ll have a single platform with ev...