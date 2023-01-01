WebCatalog
TripleLift

TripleLift

triplelift.com

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для TripleLift в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Технологии на стыке креатива и медиа, обеспечивающие новое поколение программных рекламных платформ.

Веб-сайт: triplelift.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением TripleLift, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Forkast.News

Forkast.News

forkast.news

Adweek

Adweek

adweek.com

Jampp

Jampp

jampp.com

StackAdapt

StackAdapt

stackadapt.com

Freeway ML

Freeway ML

app.freewayml.com

Daydrm.ai

Daydrm.ai

daydrm.ai

Qdrant

Qdrant

qdrant.tech

Abyssale

Abyssale

abyssale.com

COR

COR

projectcor.com

kvcore App

kvcore App

insiderealestate.com

Amobee

Amobee

amobee.com

Vidio

Vidio

vidio.ai

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности