Делитесь кодом с любого устройства Trinket позволяет запускать и писать код в любом браузере и на любом устройстве.

Веб-сайт: trinket.io

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